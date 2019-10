Europa Travel te invită de Revelion într-un circuit memorabil de 9 zile în India, făcând turul Triunghiului de Aur, la tariful de la 799 euro/persoană – redus cu 100 euro! Rezervă călătoria până la 30.10 și primești bonus cina festivă + plimbarea cu elefantul la poalele Dealului Aravalli!

Descoperă farmecul capitalei Delhi

Asociat de cele mai multe ori cu aglomerația și poluarea, Delhi este primul dintre orașele de aur ale Indiei, pe care îl vei putea explora în acest circuit alături de Europa Travel. În ciuda renumelui său de capitală a ambuteiajelor, Delhi are un farmec aparte pe care odată ce ai ajuns să-l descoperi te va cuceri pe viață. Sunt o mulțime de obiective pe care merită să le vezi aici, de la Arcul de Triumf – Poarta Indiei, Minaretul Qutub ce face parte din UNESCO, Fortul Roșu, Moscheea de Vineri și până la Raj Ghat, memorialul părintelui independenței Indiei – Mahatma Gandhi.

Neapărat trebuie să iei pulsul orașului în Old Delhi și să vizitezi centrul spiritual și cultural al orașului: Akshardham, cel mai mare templu hindus din lume. Opțional mai poți să vezi Templul Lotusului, lăcașul de cult al practicanților religiei bahaiste, ce are forma impresionantă de petale de lotus, floarea simbol a Indiei.

Monumente de artă mogulă din Agra

Agra este, fără îndoială, cel mai popular și cunoscut oraș al Indiei datorită Taj Mahal-ului – una dintre cele 7 noi minuni ale lumii. Cel mai mai grandios monument mortuar închinat dragostei eterne, face parte din UNESCO încă din anul 1983, adunând milioane de vizitatori pe an. Însă, Agra adăpostește și alte bijuterii mogule bine păstrate. Dintre acestea se numără Fortul Roșu, de pe malurile râului Yamuna, construcție începută de Împăratul Akbar și continuată de Shah Jahan care s-a stins în turnul Mussaman Burj, privind spre mormântul preaiubitei sale soții Mumtaz Mahal.

Tot Împăratul Akbar a pus bazele orașului Fatehpur Sikri care a și devenit capitală a imperiului pentru o scurtă perioadă de vreme, urmând a fi părăsită din cauza rezervelor limitate de apă. Situl arheologic este monument de patrimoniu mondial UNESCO găzduind într-o stare perfectă de conservare palate, clădiri publice și edificii de cult realizate din rocă roșiatică, îmbinând stilul hindu cu influențe persane și musulmane.

Jaipur, bijuteria roz a Indiei

Pe drumul spre Jaipur poți vizita Templul Birla dedicat Zeiței Laskmi, o construcție hindu sinonimă cu bogăția, dar și Fortul Amber, unde poți experimenta plimbarea cu elefantul. Complexul construit de Raja Man Singh I te copleșește cu monumentele sale în stil hindu și rajput, templele și palatele fiind bogate în decorațiuni și mozaicuri unice. Descoperă aici Palatul Regal și Palatul Oglinzilor, înconjurate de o impresionantă grădină în stil mogul ce se întinde pe malul lacului Maota.

Capitala Rajasthanului, Jaipur a fost fondat de maharajahul Sawai Jai Singh al II lea și este cel mai frumos oraș planificat al Indiei. Centrul orașului este dominat de City Palace, reședința familiei regale ce funcționează astăzi ca muzeu de obiecte de artizanat, complexul remarcându-se prin zidurile din piatră roz și picturile murale deosebite.

Una dintre porțile palatului dă spre celebrul Observator Astronomic, cel mai mare dintre cele 5 observatoare din India dezvoltate de Jai Singh II care era pasionat de matematică și astronomie. De aici, pierde-te prin păienjenișul de stăzi înguste până la Palatul Vânturilor, remarcabila construcție din gresie roz cu 953 de ferestre mici și numeroase decorațiuni pline de simbolistică, considerat a fi cel mai bun exemplu de artă rajput din India.

Oferta Circuit Revelion India – Triunghiul de Aur – tarif: 799 euro/persoana + 599 euro servicii la sol, 9 zile (4 nopti in New Delhi, 2 nopti in Jaipur, 1 noapte in Agra) cazare cu mic dejun si cina la hoteluri de 4*, transport avion + taxe aeroport, ghid local, asistenta turistica. *Reducere 100 euro din tariful standard 899 euro + bonus cina festiva de revelion si plimbarea cu elefantul, valabile pana la 30.10, in limita locurilor disponibile! Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.

