Cum influențează pisicile nivelul de stres și starea de bine a oamenilor

Principalul „actor” este oxitocina, adesea numită „hormonul iubirii”

Este aceeași substanță neurochimică ce apare atunci când o mamă își ține copilul în brațe sau când prietenii se îmbrățișează, stimulând încrederea și afecțiunea. Iar acum studiile arată că oxitocina joacă un rol important și în relația dintre oameni și pisici.

Oxitocina are un rol central în legăturile sociale, încredere și reglarea stresului la multe animale, inclusiv la oameni. Un experiment din 2005 a demonstrat că oxitocina i-a făcut pe voluntarii umani mult mai dispuși să aibă încredere în alții, în cadrul unor jocuri financiare.

De asemenea, oxitocina are efecte calmante la oameni și animale, deoarece reduce hormonul stresului (cortizolul) și activează sistemul nervos parasimpatic („odihnă și digestie”), ajutând corpul să se relaxeze.

Se știa deja că interacțiunile prietenoase declanșează eliberarea de oxitocină atât la câini, cât și la stăpânii lor, fiind creat un cerc de întărire reciprocă a legăturii. Însă, până de curând, nu se cunoștea prea mult despre efectul oxitocinei la pisici.

Pisicile sunt mai subtile în exprimarea afecțiunii

Totuși, stăpânii lor raportează adesea aceleași sentimente de companie și reducere a stresului pe care le descriu și posesorii de câini – iar studiile confirmă tot mai mult aceste relatări. Cercetători din Japonia au raportat în 2021 că scurte sesiuni de mângâiere a pisicilor au crescut nivelul de oxitocină la mulți dintre proprietari.

Un om care mângâie o pisică. Foto: Shutterstock

În acel studiu, femeile au interacționat câteva minute cu pisicile lor, în timp ce oamenii de știință le măsurau nivelurile hormonale. Rezultatele au sugerat că atingerea blândă (mângâierea, vorbitul pe un ton cald) era asociată cu o creștere a oxitocinei în salivă, comparativ cu perioadele de repaus liniștit fără pisici.

Mulți oameni consideră că mângâiatul unei pisici care toarce este liniștitor, iar cercetările arată că nu doar blana moale are acest efect. Actul de a mângâia și chiar sunetul torsului pot declanșa eliberarea oxitocinei în creierul nostru. Un studiu din 2002 a arătat că această „descărcare” de oxitocină provenită din interacțiunea cu pisica reduce cortizolul (hormonul stresului), ceea ce poate duce la scăderea tensiunii arteriale și chiar a durerii.

Când se eliberează oxitocina

Cercetările identifică momentele precise care provoacă eliberarea acestui hormon. Contactul fizic blând pare a fi un factor declanșator esențial.

Un studiu din februarie 2025 a descoperit că atunci când stăpânii își mângâiau sau țineau pisicile în brațe într-un mod relaxat, nivelurile de oxitocină creșteau atât la oameni, cât și la pisici – atâta timp cât interacțiunea nu era forțată.

Pisicile atașate sigur, care inițiau contact (de exemplu, urcând în poală sau împingându-se cu botul), arătau un vârf al oxitocinei. Cu cât petreceau mai mult timp aproape de stăpâni, cu atât creștea nivelul hormonului.

Spre deosebire de câini, pisicile nu folosesc contactul vizual prelungit pentru a se atașa. În schimb, transmit semnale mai subtile – cel mai cunoscut fiind clipitul lent, un fel de „zâmbet felin” care semnifică siguranță și încredere.

Torsul joacă, de asemenea, un rol în legătura cu oamenii. Vibrația joasă a torsului a fost asociată nu doar cu autovindecarea pisicilor, ci și cu efecte calmante la oameni. Ascultarea torsului poate scădea ritmul cardiac și tensiunea arterială – iar oxitocina mediază aceste beneficii.

Compania unei pisici, întărită de micile „boosturi” de oxitocină din interacțiunile zilnice, poate fi o barieră împotriva anxietății și depresiei – uneori oferind un confort comparabil cu sprijinul social uman.

