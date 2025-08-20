IQOS x Irina Rimes x Roman Tolici: peste 3.000 de participanți la evenimentul de la Fratelli Beach & Club Mamaia
IQOS x Irina Rimes x Roman Tolici. Foto: IQOS

Sâmbătă, 16 august, înaintea show-ului, Irina și Roman s-au întâlnit cu membri ai comunității IQOS într-o sesiune relaxată de meet & greet. Emoțiile au fost mari, dar atmosfera s-a destins rapid și spațiul s-a umplut de zâmbete, cuvinte de încurajare și de mulțumire.

Irina Rimes a urcat pe scena de la Fratelli Beach & Club Mamaia într-o rochie cu design realizată la alegerea comunității IQOS club, transformând momentul într-un simbol al conexiunii cu publicul. Piesa „Vara asta” a fost acompaniată de videoclipul regizat de Hypno, o construcție vizuală cu accente experimentale, care integrează imagini trimise de fanii IQOS și aduce un final surprinzător. Bogdan Moldoveanu, cunoscut sub pseudonimul de scenă Hypno, este unul dintre cei mai apreciați regizori români de videoclipuri muzicale, reclame și documentare.

Nu cred că, azi, mai poți face ceva relevant dacă nu îți cunoști audiența”, spune Hypno. „În tot procesul de construcție al clipului, m-am gândit cum să-i țin cât mai mult interesați pe oamenii care se uită, un public care e curios și care se distrează atunci când are un puzzle în față. Sper ca mare parte din cei care vor vedea clipul, vor aprecia intenția.

Atât melodia, cât și lucrarea de artă vizuală au luat naștere dintr-un dialog constant între artiști și comunitate, construind împreună o poveste comună, în care emoțiile s-au transformat în sunet și culoare, într-o experiență care a provocat și a inspirat în egală măsură.

Cu cât încercam să împac cele două direcții, cu atât devenea totul mai confuz”, mărturisește regizorul. „Și atunci am ales să merg într-o direcție total opusă ambilor. Synth-pop-ul din piesa Irinei și starea de calm exploziv a lui Roman m-au dus într-o cheie în care am vrut să fac un clip […] ca un fel de trailer de film […]. Până la urmă, scopul a fost să găsesc un context în care să integrez ambii artiști și să fac o bucată vizuală cât mai eye-candy, cu good vibe.

Rezultatul a captivat publicul, transformând fiecare reacție într-o parte din povestea evenimentului.

În contrapunct, Roman Tolici a prezentat „Day Song”, lucrare care completează simbolic „Night Song”.

„«Day Song» este strâns corelată cu prima lucrare, «Night Song», elementele nocturne înlocuindu-le pe cele diurne și vicerversa. Sunetul captat în «Night Song» se transformă în vibrația emisă de «Day Song». Cele două compoziții se întrepătrund, sugerând existența unei singure melodii, percepută diferit în registrul nocturn și cel diurn, generând trăiri sinestezice, în care sunetul devine culoare, iar emoția, obiect.”, explică artistul Roman Tolici.

Weekendul a fost amplificat de momente live memorabile, precum show-ul de percuție al lui Emil Vergazov, dar și de energia comunității, care a dus mai departe experiența în reels, fotografii și mesaje. Sub conceptul „Enjoy the Unexpected”, IQOS a reușit să transforme Fratelli Beach & Club Mamaia într-un spațiu al conexiunii și al curiozității, unde arta, muzica și interacțiunea directă au creat împreună o experiență colectivă memorabilă.

IQOS nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină, care provoacă dependență. IQOS este destinat exclusiv adulților care altfel ar continua să fumeze sau să utilizeze produse cu nicotină.

Foto: IQOS

