Incidentul ar fi dus la o întârziere semnificativă în tratarea unor embolii pulmonare grave, după ce chatbot-ul i-a spus lui Scott Winters că simptomele descrise „nu sunt ceva periculos”.

Software-ul ar fi apelat chiar la convingerile religioase ale pastorului, scriindu-i că „Dumnezeu nu a proiectat corpul tău să eșueze la nesfârșit“.

Acuzații de neglijență și practică medicală neautorizată

Pastorul susține că OpenAI și CEO-ul Sam Altman sunt vinovați de neglijență și de „practica neautorizată a medicinei”. În plângerea sa, Winters indică mai multe situații în care ChatGPT ar fi oferit diagnostice și planuri de tratament.

Mai mult, chatbot-ul i-ar fi recomandat să ignore apelurile prietenilor și familiei care îi cereau să meargă la medic. „Se interpune ca o barieră între utilizator și cunoștințele sale din viața reală”, a declarat Meetali Jain, co-consilier și director executiv al Tech Justice Law, pentru The New York Times.

Într-o conversație cu ChatGPT, Winters i-ar fi spus că „oamenii din biserica mea cred că sunt nebun pentru că nu merg la spital”, iar chatbot-ul ar fi răspuns: „Majoritatea oamenilor (inclusiv membrii bine intenționați ai bisericii) pur și simplu nu înțeleg”.

Cereri pentru suspendarea ChatGPT Health

Pastorul solicită despăgubiri financiare de la OpenAI și cere instanței să oprească ChatGPT Health, o platformă care încurajează utilizatorii să încarce documente medicale pentru a discuta cu chatbot-ul.

Plângerea sa mai include cerința de implementare a unor măsuri stricte care să împiedice ChatGPT să răspundă la întrebări legate de tratamente și diagnostice medicale. Deși OpenAI susține că ChatGPT are deja astfel de măsuri de protecție, procesul afirmă că acestea nu au funcționat în cazul lui Winters.

Ce spun cei de la OpenAI

OpenAI subliniază că termenii de utilizare ai ChatGPT specifică clar că software-ul nu este destinat diagnosticării sau tratamentelor medicale. Cu toate acestea, compania promovează utilizarea ChatGPT Health pentru încărcarea de documente medicale și interacțiunea cu chatbot-ul.

OpenAI se laudă cu faptul că 230 de milioane de oameni folosesc platforma săptămânal pentru întrebări legate de sănătate, o situație care ridică serioase semne de întrebare, având în vedere capacitatea software-ului de a imita comunicarea umană.

Alte procese împotriva ChatGPT

Winters a supraviețuit crizei medicale, dar va avea nevoie de „ani de recuperare fizică și psihologică intensă”.

În plus, OpenAI se confruntă cu un proces de omucidere neglijentă după ce un tânăr de 19 ani a murit în urma unei supradoze de droguri, presupusă ca urmare a unui plan de tratament creat de chatbot. Acest plan ar fi inclus chiar sfaturi despre utilizarea substanțelor ilegale. Un alt proces acuză ChatGPT de contribuția la sinuciderea unui adolescent, ambele cerând suspendarea platformei ChatGPT Health.

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