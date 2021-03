Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

Assassins Creed



Una din cele mai populare serii de jocuri de acțiune, Assassins Creed a fost lansat în anul 2007 pentru PlayStation 3. Până în prezent, seria însumează 12 jocuri principale, cel mai recent, Assassins Creed Valhalla, fiind lansat în anul 2020.



Premisa jocurilor reprezintă lupta dintre două societăți secrete: Asasinii și Templierii. Un conglomerat numit Abstergo a creat un dispozitiv, Animus, care permite retrăirea amintirilor strămoșilor.



Astfel, seria de jocuri te poartă în diverse perioade din istorie (Egiptul Antic în Assassins Creed Origins, Grecia Antică în Assasins Creed Odyssey, epoca vikingilor în Assassins Creed Valhalla, epoca piraților în Assassins Creed Black Flag etc.).



Last of Us (1 și 2)



Prima parte The Last of Us a fost aleasă cel mai bun joc al anului 2013. Lansat inițial pentru PlayStation 3, apoi remasterizat pentru PS4, jocul este setat într-o lume decimată de o ciupercă ce transformă oamenii infectați în creaturi agresive.

În acest univers post-apocaliptic, Joel pornește într-o misiune aproape imposibilă: trebuie să o ducă pe Ellie, o adolescentă imună la această ciupercă, în grija unei grupări rebele care vrea să găsească un antidot.



Pe drum, Joel se luptă atât cu creturile agresive, cât și cu alți oameni care vor să-i împiedice misiunea.



A doua parte a jocului, The Last of Us 2, lansată în 2020, o are ca protagonistă pe Ellie, la câțiva ani de la evenimentele din primul joc. Ellie pornește într-o călătorie, pentru a-și găsi dreptatea, într-o lume afectată în continuare de creaturile agresive și în care oamenii recurg la acte violente, în încercarea de a supraviețui.



Seria Uncharted



Jocurile Uncharted, patru la număr, îl au personaj principal pe Nathan Drake, un vânător de comori care se aventurează în misiuni periculoase, pentru a desluși mistere și a recupera comori ascunse. Primele trei jocuri din seria Uncharted au fost remasterizate pentru PlayStation 4, iar ultimul joc din serie, Uncharted: A Thiefs End, a fost lansat în 2016.

God of War 4



Ales cel mai bun al anului 2018, al patrulea joc din seria God of War continuă povestea lui Kratos, supranumit „Fantoma din Sparta”. Dacă primele trei jocuri ale seriei au fost plasate în mitologia greacă, God of War 4 este plasat în mitologia nordică.

Eroul pornește într-o călătorie dificilă, după moartea soției, pentru a-l învăța pe fiul lor, Atreus, să se maturizeze devină un luptător desăvârșit.



Din joc nu lipsesc întâlnirile cu zei și monștri cunoscuți din mitologia nordică.



Horizon Zero Dawn



Jocul Horizon Zero Dawn este plasat într-un viitor dominat de roboți. Aloy, o tânără vânătoare, pornește într-o călătorie pe tărâmurile unde la orice pas va da peste roboți agresivi care controlează întreaga natură. Pe aceștia, Aloy fie îi poate ocoli, fie va fi obligată să îi ucidă.



Detroit: Become Human



Un alt joc plasat în viitor, în care ai ocazia să joci, pe rând, trei personaje, toți androizi: Connor, Kara și Marcus. În lumea prezentată în jocul Detroit: Become Human, androizii sunt folosiți de oameni pentru a realiza cumpărături, treburi casnice sau să aibă grijă de copii sau bătrâni. Liniștea acestei lumi este tulburată atunci când mai mulți androizi încep să manifeste un comportament „deviant” și atacă oamenii.



Connor este un detectiv însărcinat de compania care a creat androizii să investigheze aceste cazuri. Kara este un android care fuge împreună cu copila de care avea grijă. Markus, un android devotat stăpânului său, ajunge liderul androizilor care vor să arate că sunt mai mult decât simple mașinării.



Pe parcursul jocului, vei fi pus în situația de a face alegeri dificile, care vor decide la finalul soarta fiecărui personaj pe care îl joci.



Beyond: Two Souls



Popularitatea acestui joc este legată și de faptul că personajul principal, Jodie, este jucat de Elliot Page (cunoscut la vremea respectivă ca Ellen Page). Jodie este o tânără care încă din copilărie a arătat o abilitate specială: conexiunea cu o entitate misterioasă, pe nume Aiden, cu care poate comunica telepatic.



După un incident petrecut în copilărie, Jodie ajunge în grija unor cercetători, care încep să studieze fenomenul și conexiunea copilei cu Aiden.



Jocul Beyond: Two Souls urmărește viața lui Jodie pe parcursul mai multor ani, din copilărie și până când abilitățile sale atrag atenția FBI.

Until Dawn

Amatorii genului survival horror vor îndrăgi acest joc, în care au ocazia să joace, pe rând șapte personaje. Șapte tineri se adună într-o cabană, la un an de la un eveniment tragic în care două prietene ale lor și-au pierdut viața. Liniștea este tulburată, însă, de un criminal în serie și mai multe creaturi care le amenință viața.

Jocul Until Dawn este unul în care deciziile pe care le ei, într-un timp foarte limitat, pot decide dacă personajele pe care le joci vor supraviețui sau vor fi ucise.

