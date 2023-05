La ce evenimente poți participa în acest an la TIFF, cel mai important festival de film din România

TIFF nu înseamnă doar filme, ci și evenimente. Iată câteva dintre surprizele pregătite pentru ediția din acest an:

Regizorul Oliver Stone, premiul pentru întreaga carieră

Oliver Stone este una dintre cele mai proeminente figuri ale Hollywood-ului din anii ‘80-’90. A câștigat trei premii Oscar, două ca regizor, pentru Plutonul (Platoon, 1986) și Născut pe 4 iulie ((Born on the Fourth of July, 1989), și unul pentru scenariu, cu Expresul de la miezul nopții (Midnight Express, r. Alan Parker, 1979), conform descrierii sale din AperiTIFF, broșura oficială a festivalului.

La TIFF va fi proiectat și ultimul documentar semnat Oliver Stone – „Nuclear Now” (2022) -, o investigație despre folosirea energiei nucleare ca alternativă la combustibilii fosili. Regizorul va participa la o dezbatere pe tema energiei nucleare.

Oliver Stone a fost criticat pentru modul în care l-a prezentat pe președintele rus Vladimir Putin într-o serie de interviuri. „Îngenuncherea la altarul unui tiran”, a scris The Guardian. Regizorul american nu și-a ascuns admirația pentru liderul de la Kremlin: „Putin este un lider grozav pentru țara lui și oamenii îl iubesc”, a declarat el la începutul lunii mai, citat de aceeași sursă.

Oliver Stone

Actorul Geoffrey Rush, premiul pentru întreaga carieră

Cunoscut în special pentru rolurile sale excentrice atât din filme și seriale, cât și din spectacole de teatru, este unul dintre cei mai aclamați actori australieni. Cariera lui în cinema a explodat literalmente cu rolul lui David Helfgott – pianistul atins de geniu care suferă de o cădere nervoasă devastatoare, dar reușește să se salveze – din Strălucire (Shine, r. Scott Hicks, 1996). Filmul i-a adus recunoașterea globală, un premiu Oscar și numeroase alte distincții de top, notează AperiTIFF.

Geoffrey Rush

Horațiu Mălăele va primi Trofeul de Excelență

Actor, regizor, caricaturist și scriitor, Horațiu Mălăele va primi Trofeul de Excelență la Gala de închidere TIFF.22. „Eu merg pe un principiu știut și împrumutat de la Chaplin. Dacă produci un lucru de artă care place, în egală măsură, bătrânului și copilului, prostului și înțeleptului, profanului și inițiatului, asta este suprema desfătare a creatorului în raportul lui unilateral cu privitorul”, declară Horațiu Mălăele pentru ApriTIFF.

Horațiu Mălăele

Educația la TIFF

TIFF Education este secțiunea dedicată educației cinematografice, cu focusul pe elevi și copii. Spectatorii mari și mici sunt așteptați cu filme de desene animate și de aventură, precum și lungmetraje despre dificultățile educației. În cadrul festivalului, organizatorii au pregătit și workshop-uri de actorie și de animație pentru copii și un masterclass pentru profesori, conform Școala9.

Anul acesta, din programul EducaTIFF fac parte 12 titluri, precum „Platon cel tânăr” („Young Plato”), un documentar irlandez care urmărește povestea lui Kevin McArevey, director de școală, și încercările prin care trece pentru a îmbunătăți viața unei comunități.

Toate proiecțiile vor fi urmate de discuții cu diverși invitați, unii dintre ei chiar actorii și producătorii filmelor.

Focus nordic

Focus nordic este un program dedicat cinematografiei din țările nordice: Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia și Islanda. Programul marchează o colaborare cu Festivalul de Film Göteborg (Suedia), dar și cu institute de film din toate cele cinci țări, anunță organizatorii.

Focus nordic va include peste 25 de filme, multe fiind proiectate în premieră pentru țara noastră. Printre primele titluri confirmate se numără „Sisu” (Finlanda, 2022), „Driving Mum” (r. Hilmar Oddsson, Islanda, 2022), „Sick of Myself” (r. Kristoffer Borgli, Norvegia, 2022) sau „Triunghiul Tristeții” (r. Ruben Östlund, Suedia, 2022), marele câștigător al Premiului Palme dOr, triplu nominalizat la Oscar, inclusiv pentru Cel mai bun Film, mai precizează organizatorii.

Întregul program poate fi consultat aici.

Fotografii: TIFF / Facebook

Ce a descoperit dr. Suto la CT: M-am bucurat, pentru că această boală...

