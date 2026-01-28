Doctorul Cristian Andrei a scăpat deocamdată de măsura reținerii pentru 24 de ore

Psihoterapeutul Cristian Andrei a fost adus de la Dâmbovița la București în urma perchezițiilor care au durat mai multe ore, fiind acuzat de agresiune sexuală, viol și exercitarea profesiei fără atestat. El a ajuns la amiază la Secția 1 Poliție încătușat și flancat de polițiști, dar la finalul audierilor a ieșit fără cătușe.

„Avem foarte multe lucruri de discutat, dar nu acum, pentru că nu știu cine și de ce”, a spus sec Cristian Andrei după ce a plecat de la sediul Poliției aflat pe Bulevardul Lascăr Catargiu, în jurul orei 20.00.

Video: Facebook Ceausescu Marian

Potrivit informațiilor Libertatea, acum se analizează împreună cu procurorul de caz eventuale măsuri ulterioare.

De dimineață, echipa de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale a Poliției Române a intrat în curtea casei din Dâmbovița a lui Cristian Andrei pentru percheziții fără a forța accesul. Însă, când traversau curtea, pe o distanță de aproximativ 200-250 de metri, „mascații” au găsit doi câini agresivi, care reprezentau un pericol pentru siguranța lor. În acel moment, un polițist a tras cu pistolul cu bile de cauciuc pentru a speria animalele, au precizat sursele Libertatea. În urma intervenției, câinii nu au fost răniți și nu au fost nici pagube materiale.

Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea

Imaginile filmate de dimineață arată cum au intrat „mascații” în casa psihoterapeutului pentru percheziții.

Psihoterapeutul Cristian Andrei, cercetat pentru acuzații de viol și agresiuni sexuale

Amintim că doctorul a fost acuzat anul trecut de mai multe femei de abuzuri sexuale, întinse pe o durată de 20 de ani, iar Poliția a anunțat miercuri dimineață, 28 ianuarie, că Cristian Andrei este cercetat și pentru viol.

Mai exact, Poliția Capitalei a transmis că, în perioada 1 iulie 2004 – 10 noiembrie 2025, „un bărbat ar fi desfășurat activități specifice profesiei de psiholog și nu ar fi absolvent al unei facultăți de psihologie acreditată și nu ar deține atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România”. Este vorba despre doctorul Cristian Andrei.

Doctorul psihoterapeut Cristian Andrei

„De asemenea, în perioada 2019-2024, acesta ar fi indus în eroare trei persoane vătămate, toate de sex feminin, prin prezentarea ca adevărată a împrejurării mincinoase că ar avea calitatea de psiholog și le-ar fi determinat să îi achite contravaloarea mai multor ședințe de psihoterapie, activitate pe care nu ar fi fost abilitat legal să o desfășoare”, se mai arată în comunicat.

Mai mult, medicul Cristian Andrei este cercetat și pentru viol. „Din cercetări a rezultat că, în perioada 21.10.2019 – 15.03.2020, în cadrul unor ședințe de psihoterapie, desfășurate la sediul unui institut de profil, cu punct de lucru în municipiul București, sectorul 1, al cărui președinte ar fi bărbatul în cauză, acesta ar fi exercitat acte de agresiune sexuală asupra unei persoane vătămate, profitând de starea de vulnerabilitate și dependență emoțională generată de relația terapeutică. În același context și interval, bărbatul ar fi săvârșit și infracțiunea de viol, constând în aceea că, profitând de imposibilitatea persoanei vătămate de a-și exprima voința, ar fi întreținut raport sexual cu aceasta”, a precizat Poliția Capitalei.

Cristian Andrei este medic psihiatru, specializat în neuropsihiatrie infantilă din 1993. De peste 20 de ani, s-a recomandat psiholog și psihoterapeut, deși nu figurează cu drept de liberă practică în Registrul Unic al Psihologilor din România, potrivit dezvăluirilor făcute de PressOne în toamna anului trecut. Cu alte cuvinte, pe lângă acuzațiile că a abuzat femei în timpul ședințelor de terapie, a mai practicat și psihoterapia fără atestat.

