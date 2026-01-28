Aceștia au transportat-o inițial la un cabinet veterinar de pe bulevardul Syngrou, de unde a fost preluată de un echipaj EKAV și dusă la Spitalul de Pediatrie „Agia Sofia”. Medicii au încercat timp de 40 de minute să o resusciteze, însă fără succes, constatând decesul, relatează publicația greacă Star.gr.

Cauza decesului ar fi una patologică, micuța suferind un stop cardiac. Star.gr informează că bebelușul, o fetiță, s-a născut prematur, împreună cu fratele său geamăn.

Tatăl și mătușa urmează să fie audiați de autorități pentru a se stabili circumstanțele exacte ale tragediei.

Dacă te-ai aflat vreodată în situația de a primi sau de a acorda primul ajutor unei persoane aflate în dificultate ai realizat, cu siguranță, cât de important este să știi să aplici tehnicile specifice de prim ajutor.

Iată care sunt principalele tehnici de prim ajutor pe care trebuie să le aplicăm în cazul unor situaţii de urgenţă.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE