Sursa zvonului

Panica a fost declanșată de utilizatorul mr_danya_of, un personaj cu un CV online fantezist (se prezintă, contradictoriu, ca angajat Google, psihiatru, criminolog și director de pompe funebre).

Conform scenariului său apocaliptic, câmpul gravitațional ar scădea brusc în intensitate, făcând ca tot ce nu este ancorat să se ridice 20 de metri în aer.

Prăbușirea ulterioară, odată cu revenirea gravitației, ar provoca, susține el, între 40 și 60 de milioane de decese și o criză economică globală de un deceniu.

„Proiectul Anchor” și implicarea NASA

Pentru a da credibilitate poveștii, autorul a inventat „Proiectul Anchor”, susținând că este un program secret al NASA, deconspirat la finalul anului 2024.

Teoria afirmă că NASA ar fi detectat încă din 2019 unde gravitaționale colosale emise de găuri negre și ar fi cheltuit 89 de miliarde de dolari pentru a construi buncăre antigravitaționale destinate elitelor, ascunzând adevărul de publicul larg.

Această afirmație este ușor de demontat: bugetul real al NASA a fost redus drastic de guvernul SUA, ajungând la aproximativ 18,8 miliarde de dolari pentru 2026, o fracțiune din suma vehiculată în teorie.

Știința versus ficțiunea

NASA a fost nevoită să intervină oficial pentru a calma spiritele. Un purtător de cuvânt a explicat pentru site-ul de fact-checking Snopes principii elementare de fizică.

„Gravitația Pământului este determinată de masa sa. Singura modalitate prin care planeta și-ar putea pierde gravitația ar fi să piardă masă.”, a transmis NASA. Astfel, atâta timp cât există materie (atomi) sub picioarele noastre, va exista și gravitație.

Coincidența astronomică

Data de 12 august 2026 nu a fost aleasă întâmplător. În acea zi va avea loc într-adevăr o eclipsă totală de soare.

Deși eclipsele nu au niciun efect asupra gravitației terestre, conspiraționiștii folosesc adesea alinierile astronomice reale pentru a „legitima” scenarii paranormale sau apocaliptice.

În prezent, platformele sociale sunt pline de videoclipuri generate de inteligența artificială care ilustrează acest scenariu fals, unele acumulând sute de mii de vizualizări.

Deși pare un scenariu de film de serie B, viralitatea sa demonstrează încă o dată cât de ușor se pot răspândi informațiile false printre utilizatorii creduli.

