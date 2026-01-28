Criza de la Electrocentrale Craiova

Primarul Craiovei a precizat miercuri, 28 ianuarie, că, după ultimele declarații ale premierului Ilie Bolojan, situația de la Electrocentrale Craiova arată că nu mai există timp pentru dezvoltarea unei noi capacități de producție.

„După ultimele declarații ale lui Ilie Bolojan este clar că nu mai putem aștepta să dezvoltăm o nouă capacitate de producție care ar dura încă doi ani, pentru că Electrocentrale nu mai pot aștepta atât, neprimind bani nici măcar pentru iarna aceasta, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată”, a transmis Olguța Vasilescu, printr-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook.

Deși municipalitatea a solicitat sprijin financiar pentru menținerea funcționării sistemului de termoficare, Guvernul nu a alocat fonduri.

„Al doilea memorandum depus de ministrul Energiei pentru achiziționarea de CAF-uri astfel încât societatea să mai poată rezista o perioadă a fost avizat negativ”, a spus Olguța Vasilescu.

De cine aparține compania

Lia Olguța Vasilescu a explicat și de cine aparține Electrocentrale Craiova și l-a acuzat pe premierului Ilie Bolojan că are nevoie de „un desen de unde poate observa mai bine că Primăria Craiova nu face parte” din acționariatul companiei.

„Statul român deține 77,15% prin Ministerul Energiei, Fondul Proprietatea deține 21,55%, Electrocentrale Grup SA 0,84%, iar Societatea Comercială pentru Închiderea-Conservarea Minelor SA 0,44%. red că pentru domnul Bolojan e necesar și un desen de unde poate observa mai bine că Primăria Craiova nu face parte din acest acționariat și că proprietatea e a Guvernului, indiferent cum îl cheamă pe el. Suficient de clar, domnule Bolojan?”, a mai adăugat ea.

Edilul Craiovei a mai precizat că Ministerul Energiei a semnat în 2023 un contract de finanțare pentru dezvoltarea unei noi capacități de producție de energie electrică și termică pe gaze naturale, de 296 mgw.

„După cum se poate observa, contractul a fost semnat de ministrul Energiei de atunci și de directorul Electrocentrale de atunci. Valoarea contractului era de 1,5 miliarde de lei, din care valoarea neeligibilă era de 592 milioane lei, sumă care fi trebuit asigurată de Guvernul României. Unde este primăria în acest contract? Nicăieri, pentru că nu avea nicio calitate. Nu avea primăria cum să piardă un proiect european, cum s-a întâmplat în cazul Electrocentrale, sau să cheltuiască fonduri europene pe beculețe, fiindcă acest contract a fost gestionat doar de Guvernul României prin minister și compania sa”, a mai spus Olguța Vasilescu.

Ea respinge acuzațiile că fondurile europene ar fi fost pierdute sau folosite în alt scop și susține că, în realitate, niciun ban nu a ajuns efectiv în România.

„De fapt, niciun cent din acest contract nu a ajuns în România, cu atât mai puțin să se fi cheltuit cu altă destinație. Suficient de clar, domnule Bolojan?”, a mai adăugat Lia Olguța Vasilescu.

Lia Olguța Vasilescu îl acuză pe premier că „nu a urmărit niciodată ca societatea Guvernului să fie salvată”

Ea a mai declarat că Ilie Bolojan „nu a urmărit niciodată ca societatea Guvernului să fie salvată”, ci pur și simplu „să se închidă, iar orașul Craiova să rămână fără nicio soluție”.

„În ianuarie, după cinci avarii deja, am deschis public subiectul, care până atunci era doar în corespondența oficială și discuții neoficiale și l-am rugat, tot public, pe premier să acorde măcar suma de 50 de milioane de lei ca Electrocentrale, companie guvernamentală, să mai reziste măcar doi ani fără avarii până la construirea unei noi capacității de producție a Primăriei Craiova, dezvoltată în parteneriat cu un investitot. Memorandum-ul nu a primit avizele necesare, premierul Bolojan alegând calea de a bloca și această investiție”, a mai afirmat edilul.

Ce a spus Ilie Bolojan

Noile ei declarații au fost făcute după ce premierul Ilie Bolojan a afirmat că municipiul Craiova a beneficiat de finanțări consistente, însă fără ca proiectele să fie duse la capăt.

„Eu sunt de vină că la Craiova au fost alocate pentru CET 168 de milioane de euro timp de patru ani de zile și nu s-au făcut lucrările acolo? Bolojan a numit oamenii în Consiliul de Administrație sau am avut o responsabilitate directă pe tema asta? Eu sunt de vină că anul trecut au mai luat un împrumut de 70 de milioane de euro de la EximBank, pe care nu-l vor mai rambursa niciodată, tot de la statul român, pentru care, în afară de a plăti certificate de CO2 sau alte lucruri, nu au investit acolo? Adică, haideți să discutăm foarte deschis lucrurile”, a spus premierul, la Digi24.

Bolojan aprecizat că soluția pentru Craiova este un proiect solid de modernizare, licitații transparente și sprijin guvernamental direcționat către fonduri europene și fonduri de modernizare.

„Eu nu fac acuzații, eu v-am dat niște cifre. V-am spus că dacă s-ar fi realizat proiectul pe fonduri europene, dacă Ministerul Energiei, dacă societatea comercială care este acolo, conducerea societății, cei care i-au numit pe ei în Consiliul de Administrație, Primăria Craiova, care este clientul de bază al acestei companii, ar fi gestionat cu atenție lucrurile, nu s-ar fi ajuns într-o astfel de situație. Iar aceste situații se rezolvă nu prin căutarea unui vinovat acum, ci se rezolvă printr-un proiect serios care trebuie făcut acolo, prin licitații făcute la prețuri de piață, ținând cont de realitățile din această piață de energie și printr-adevăr, un sprijin dat de la Guvern prin diferite posibilități, direcționarea unor fonduri europene, fondul de modernizare, în așa fel încât să avem o centrală dimensionată la capacitate, în mod corect la Craiova, și nu un proiect prost care a fost făcut acum câțiva ani de zile, de 295 de megawați electrici, în timp ce necesarul de energie este de maximum jumătate cât a fost făcut ăsta”, a spus Ilie Bolojan.

El a mai adăugat: „Dar asta înseamnă să stai pe proiecte, să lucrezi, să tratezi lucrurile serios și, din păcate, o astfel de centrală nu poate fi realizată de pe o zi pe alta. Aici e vorba de doi-trei ani de zile până apare ceva”.

