Manfred Weber face apel la creșterea eficienței UE în afacerile internaționale și vine cu propuneri în acest sens.

Într-un interviu acordat miercuri pentru Der Spiegel, Weber pledează pentru crearea funcției de președinte al Uniunii Europene prin comasarea posturilor de președinte al Comisiei Europene și de președinte al Consiliului European. Cele două funcții sunt asigurate în prezent de Ursula von der Leyen, respectiv Antonio Costa.

În opinia liderului PPE, faptul că UE este reprezentată la summiturile internaționale atât de președintele Comisiei Europene, cât și de președintele Consiliului European produce anumite neclarități în rândul partenerilor.

Dacă Ursula von der Leyen este responsabilă în primul rând de prezentarea recomandărilor legislative și de monitorizarea conformării la tratatele UE, Antonio Costa se ocupă de pregătirea și prezidarea summiturilor UE, notează DPA, potrivit Agerpres. O comasare a acestor funcții ar putea crește relevanța UE în dosarele internaționale, afirmă Weber.

Politicianul german a menționat că îi apreciază pe ambii lideri UE, precum și pe președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, dar că, în opinia sa, UE are nevoie de „o față puternică, un președinte european”.

Membru al Parlamentului European din 2004 încoace, Manfred Weber crede că această fuziune ar putea fi aplicată după următoarele alegeri europarlamentare, programate în 2029.

Liderul PPE a pledat totodată pentru găsirea unor căi de întărire a cooperării în problemele de politică externă. „Suntem legați prin tratatele europene de principiul unanimității în politica externă. Acest lucru ne încetinește”, explică el.

Weber propune încheierea unui „tratat de suveranitate” care să le permită statelor membre să coopereze mai strâns în politica externă și de securitate.

