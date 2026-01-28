CTP susține că l-a rugat pe Antonescu ca să voteze pentru Nicușor Dan în finala la prezidențiale

„Când Crin Antonescu a refuzat să-l susțină pe Nicușor Dan în turul 2, cu toate că l-am sunat și l-am rugat insistent s-o facă, am fost dezamăgit de lipsa lui de responsabilitate; mi-am spus că de vină este orgoliul rănit. Când s-a apucat să arunce niște declarații care îl așezau în AUR și la postul tv MarșMă, unde s-a și dus, mi-am spus că e din pricina frustrării și pentru că se consideră trădat de cele 3 partide care l-au „susținut”.”, scrie CTP pe Republica.

Atacurile la adresa lui Bolojan l-au deranjat pe jurnalist

Potrivit jurnalistului, atitudinea fostului lider liberal a devenit însă mai problematică odată cu atacurile lansate la adresa lui Ilie Bolojan, pe care Antonescu l-a criticat public.

Popescu subliniază că Bolojan renunțase la propria candidatură la Președinție pentru a facilita o susținere politică largă și că, în calitate de președinte interimar, își asumase deschis sprijinul pentru Antonescu. În acest context, atacurile sunt descrise ca fiind surprinzătoare și nejustificate.

Cristian Tudor Popescu are 69 de ani și a lucrat în presa scrisă din 1990
Cristian Tudor Popescu are 69 de ani și a lucrat în presa scrisă din 1990. Foto: Shutterstock

CTP l-a votat pe Crin Antonescu la prezidențiale, dar îl „reevaluează” acum

„În clipa de față, premierul e atacat din toate părțile, practic nu e susținut de nimeni în efortul său de a scoate România din rahat. Și Antonescu găsește nimerit să-l împroaște cu acuzații aberante, cum ar fi că e userist, că e un mit fabricat, că l-a evaluat greșit și că Bolomania e pe sfârșite… Or, acum, constat că, dincolo de politică, dl Crin Antonescu are un suflet mic și murdar, spune jurnalistul care punctează că l-a votat pe Antonescu din considerente strategice, nu morale, și-a revizuit evaluarea asupra acestuia.

Crin Antonescu s-a clasat doar pe locul trei în primul tur al alegrilor prezidențiale

Crin Antonescu, 65 de ani, s-a clasat pe locul al treilea după primul tur al alegerilor prezidențiale 2025, după George Simion (AUR) și Nicușor Dan (independent). Candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR și-a recunoscut înfrângerea, dar a spus că „nu contează să câștigi și atât”.

Cu puțin timp înaintea alegerilor, Crin Antonescu a răspuns celor 55 de întrebări pentru candidații la președinția României – powered by Libertatea, un proiect editorial demarat de redacția Libertatea, care îi aduce în fața românilor pe principalii politicieni intrați în cursa pentru Cotroceni.

Crin Antonescu a fost ministrul Sportului între 1997-2000, președinte al PNL în perioada 2009-2014, președinte al Senatului (2012-2014) și președinte interimar al României în vara lui 2012, pe durata suspendării lui Traian Băsescu.

Decizia instanței după ce Elena Lasconi a fost acuzată că și-a cumpărat un apartament în București cu ajutorul SRI
Un șofer român a condus drogat pe contrasens și a provocat un accident, în Austria. În mașina lovită se aflau o mamă și fiul ei
Știri România 22:01
Un șofer român a condus drogat pe contrasens și a provocat un accident, în Austria. În mașina lovită se aflau o mamă și fiul ei
O fetiță de 7 zile a fost dusă în stop cardiac de tatăl român la o clinică veterinară, în Grecia
Știri România 21:08
O fetiță de 7 zile a fost dusă în stop cardiac de tatăl român la o clinică veterinară, în Grecia
Ce a făcut Mihai Bendeac în perioada în care nu a mai apărut la televizor: „Este o părere că am fost retras"
Exclusiv
Stiri Mondene 17:58
Ce a făcut Mihai Bendeac în perioada în care nu a mai apărut la televizor: „Este o părere că am fost retras"
Ada Galeș, detalii despre cea mai grea perioadă din viața ei. Cine i-a fost alături în lupta cu cancerul. „A făcut în așa fel încât să fie totul despre mine"
Stiri Mondene 17:30
Ada Galeș, detalii despre cea mai grea perioadă din viața ei. Cine i-a fost alături în lupta cu cancerul. „A făcut în așa fel încât să fie totul despre mine"
Real Madrid l-a sunat pe Chivu! Toate detaliile explozive
GSP.ro
Real Madrid l-a sunat pe Chivu! Toate detaliile explozive
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
GSP.ro
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
CTP dezvăluie cum a reacționat Crin Antonescu când l-a sunat ca să-l susțină pe Nicușor Dan la prezidențiale: „Un suflet mic și murdar"
Politică 20:37
CTP dezvăluie cum a reacționat Crin Antonescu când l-a sunat ca să-l susțină pe Nicușor Dan la prezidențiale: „Un suflet mic și murdar"
Lia Olguța Vasilescu îl atacă pe Ilie Bolojan pentru situația de la Electrocentrale Craiova
Politică 20:23
Lia Olguța Vasilescu îl atacă pe Ilie Bolojan pentru situația de la Electrocentrale Craiova
