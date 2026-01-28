Cuprins:
CTP susține că l-a rugat pe Antonescu ca să voteze pentru Nicușor Dan în finala la prezidențiale
„Când Crin Antonescu a refuzat să-l susțină pe Nicușor Dan în turul 2, cu toate că l-am sunat și l-am rugat insistent s-o facă, am fost dezamăgit de lipsa lui de responsabilitate; mi-am spus că de vină este orgoliul rănit. Când s-a apucat să arunce niște declarații care îl așezau în AUR și la postul tv MarșMă, unde s-a și dus, mi-am spus că e din pricina frustrării și pentru că se consideră trădat de cele 3 partide care l-au „susținut”.”, scrie CTP pe Republica.
Atacurile la adresa lui Bolojan l-au deranjat pe jurnalist
Potrivit jurnalistului, atitudinea fostului lider liberal a devenit însă mai problematică odată cu atacurile lansate la adresa lui Ilie Bolojan, pe care Antonescu l-a criticat public.
Popescu subliniază că Bolojan renunțase la propria candidatură la Președinție pentru a facilita o susținere politică largă și că, în calitate de președinte interimar, își asumase deschis sprijinul pentru Antonescu. În acest context, atacurile sunt descrise ca fiind surprinzătoare și nejustificate.
CTP l-a votat pe Crin Antonescu la prezidențiale, dar îl „reevaluează” acum
„În clipa de față, premierul e atacat din toate părțile, practic nu e susținut de nimeni în efortul său de a scoate România din rahat. Și Antonescu găsește nimerit să-l împroaște cu acuzații aberante, cum ar fi că e userist, că e un mit fabricat, că l-a evaluat greșit și că Bolomania e pe sfârșite… Or, acum, constat că, dincolo de politică, dl Crin Antonescu are un suflet mic și murdar, spune jurnalistul care punctează că l-a votat pe Antonescu din considerente strategice, nu morale, și-a revizuit evaluarea asupra acestuia.
Crin Antonescu s-a clasat doar pe locul trei în primul tur al alegrilor prezidențiale
Crin Antonescu, 65 de ani, s-a clasat pe locul al treilea după primul tur al alegerilor prezidențiale 2025, după George Simion (AUR) și Nicușor Dan (independent). Candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR și-a recunoscut înfrângerea, dar a spus că „nu contează să câștigi și atât”.
Cu puțin timp înaintea alegerilor, Crin Antonescu a răspuns celor 55 de întrebări pentru candidații la președinția României – powered by Libertatea, un proiect editorial demarat de redacția Libertatea, care îi aduce în fața românilor pe principalii politicieni intrați în cursa pentru Cotroceni.
Crin Antonescu a fost ministrul Sportului între 1997-2000, președinte al PNL în perioada 2009-2014, președinte al Senatului (2012-2014) și președinte interimar al României în vara lui 2012, pe durata suspendării lui Traian Băsescu.
