CTP susține că l-a rugat pe Antonescu ca să voteze pentru Nicușor Dan în finala la prezidențiale

„Când Crin Antonescu a refuzat să-l susțină pe Nicușor Dan în turul 2, cu toate că l-am sunat și l-am rugat insistent s-o facă, am fost dezamăgit de lipsa lui de responsabilitate; mi-am spus că de vină este orgoliul rănit. Când s-a apucat să arunce niște declarații care îl așezau în AUR și la postul tv MarșMă, unde s-a și dus, mi-am spus că e din pricina frustrării și pentru că se consideră trădat de cele 3 partide care l-au „susținut”.”, scrie CTP pe Republica.

Atacurile la adresa lui Bolojan l-au deranjat pe jurnalist

Potrivit jurnalistului, atitudinea fostului lider liberal a devenit însă mai problematică odată cu atacurile lansate la adresa lui Ilie Bolojan, pe care Antonescu l-a criticat public.

Popescu subliniază că Bolojan renunțase la propria candidatură la Președinție pentru a facilita o susținere politică largă și că, în calitate de președinte interimar, își asumase deschis sprijinul pentru Antonescu. În acest context, atacurile sunt descrise ca fiind surprinzătoare și nejustificate.

Cristian Tudor Popescu are 69 de ani și a lucrat în presa scrisă din 1990. Foto: Shutterstock

CTP l-a votat pe Crin Antonescu la prezidențiale, dar îl „reevaluează” acum

„În clipa de față, premierul e atacat din toate părțile, practic nu e susținut de nimeni în efortul său de a scoate România din rahat. Și Antonescu găsește nimerit să-l împroaște cu acuzații aberante, cum ar fi că e userist, că e un mit fabricat, că l-a evaluat greșit și că Bolomania e pe sfârșite… Or, acum, constat că, dincolo de politică, dl Crin Antonescu are un suflet mic și murdar, spune jurnalistul care punctează că l-a votat pe Antonescu din considerente strategice, nu morale, și-a revizuit evaluarea asupra acestuia.

Crin Antonescu s-a clasat doar pe locul trei în primul tur al alegrilor prezidențiale

Crin Antonescu, 65 de ani, s-a clasat pe locul al treilea după primul tur al alegerilor prezidențiale 2025, după George Simion (AUR) și Nicușor Dan (independent). Candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR și-a recunoscut înfrângerea, dar a spus că „nu contează să câștigi și atât”.

Cu puțin timp înaintea alegerilor, Crin Antonescu a răspuns celor 55 de întrebări pentru candidații la președinția României – powered by Libertatea, un proiect editorial demarat de redacția Libertatea, care îi aduce în fața românilor pe principalii politicieni intrați în cursa pentru Cotroceni.

Crin Antonescu a fost ministrul Sportului între 1997-2000, președinte al PNL în perioada 2009-2014, președinte al Senatului (2012-2014) și președinte interimar al României în vara lui 2012, pe durata suspendării lui Traian Băsescu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE