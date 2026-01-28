Comparativ cu 2023, prețul mediu al unui hectar în UE a crescut cu 6,1%.

Cel mai scump teren arabil din UE se regăsește în Malta, unde un hectar a costat, în medie, 201.263 de euro.

Următoarele poziții sunt ocupate de Țările de Jos (96.608 euro/hectar) și Portugalia (76.556 de euro/hectar).

La polul opus, cele mai mici prețuri au fost înregistrate în Letonia (4.825 de euro/hectar), Lituania (5.590 de euro/hectar) și Slovacia (5.823 de euro/hectar).

Prețul unui hectar de teren agricol în România, în medie de 8.700 de euro, se situează în partea de mijloc a clasamentului, fiind aproape jumătatea mediei europene de 15.224 de euro. Cu toate acestea, hectarul de teren agricol costă mai mult în România decât în Franța, unde prețul mediu este de 6.400 de euro. De asemenea, țara noastră a depășit Bulgaria (preț mediu 8.679 de euro), Ungaria (preț mediu 6.041 de euro), Slovacia (5.823 de euro) sau Finlanda (8.670 de euro).

În ceea ce privește închirierea terenurilor agricole sau a pășunilor, media UE pentru 2024 a fost de 295 de euro pe hectar, marcând o creștere de 6,4% față de 2023.

Cele mai mari prețuri de închiriere s-au înregistrat în Țările de Jos (941 de euro/hectar), Danemarca (580 de euro/hectar) și Grecia (509 euro/hectar).

Cele mai mici valori au fost consemnate în Slovacia (67 de euro/hectar), Croația (76 de euro/hectar) și Malta (92 de euro/hectar). Pentru România, Eurostat nu a furnizat date despre prețurile de închiriere.

