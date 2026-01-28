Un inginer român care lucrează în industria auto din Germania, în domeniul siguranței funcționale (ce se întâmplă când electronica din mașină se strică), a explicat pentru Libertatea de ce este aproape imposibil ca „lane assistul” mașinii implicate în accidentul din Timiș să fie cauza accidentului.

Mașina grecilor, un Peugeot din 2017

În urma accidentului cu șapte morți din Timiș, marca și modelul mașinii au fost greu identificabile la o primă vedere, dar surse apropiate anchetei au declarat pentru Libertatea că modelul microbuzului implicat în accident este Peugeot Traveller fabricat în 2017.

Potrivit medicului grec Dimitris Koukoulas, unul dintre supraviețuitori i-ar fi spus că „volanul s-a blocat în timpul depășirii din cauza sistemului de asistență la menținerea benzii de circulație (n.r. – lane assist)”.

Explicațiile unui expert în domeniul Advanced Driver Assistance Systems

Un specialist în sigurantă functională în domeniul ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) pentru industria auto din Germania a explicat pentru Libertatea, sub protecția anonimatului, din cauza clauzelor de confidențialitate pe care și le-a asumat, cum funcționează sistemul „acuzat” de producerea accidentului și de ce consideră că este aproape imposibil că aceasta să fie cauza accidentului.

„Unele dintre sistemele de asistență pentru menținerea benzii nu știu nici măcar astăzi care bandă este corectă și pe ce bandă trebuie să se afle mașina. Sistemul are rolul de a corecta momentul în care mașina trece cu un anumit procent peste linie, dar și această funcție este limitată. Adică, dacă mașina este jumătate pe o bandă și jumătate pe cealaltă, sistemul este dezactivat”, a explicat specialistul.

Expertul a mai arătat că atunci când semnalizările sunt pornite, sistemul de menținere a benzii este dezactivat. „Aproape sigur (99%) această mașină nu are sistem de schimbare a benzii (nici măcar asistat doar prin semnalizare, cu atât mai puțin automat). Sistemele actuale de schimbare a benzilor sunt folosite pe drumuri cu mai multe benzi pe sens: autostrăzi și drumuri naționale cu minimum două benzi pe sens. Există posibilitatea ca mașina nici măcar să nu fi avut sistemul activ, deoarece se îndreaptă spre camion fără nicio reacție: nu corectează direcția, nu frânează, nu derapează, nu se aprind stopurile, nimic”, a subliniat inginerul specializat în siguranță funcțională.

„Nu este clar în ce mod ar fi putut fi distras”

Specialistul susține că presupunând, prin absurd, că sistemul era pornit și ar fi fost capabil să corecteze banda, atunci sistemul ar fi fost de vină. „Totuși, aproape orice sistem de acest tip de pe piață necesită o forță mai mare de aproximativ 30 de newtoni pentru a suprascrie intervenția sistemului. Asta înseamnă cam forța necesară pentru a ridica un rucsac ușor cu o mână. Deci, orice greșeală ar fi făcut sistemul, șoferul putea să o corecteze, chiar dacă ar fi necesitat puțin mai multă forță decât în mod normal. Este nevoie să învârți volanul, dar forța necesară este redusă”, a subliniat expertul.

Inginerul mai consideră că lipsa de reacție „sugerează că ar fi putut exista o problemă la nivelul șoferului: fie una medicală, fie nu a văzut obstacolul, fie a fost distras”. „Având în vedere că făcea deja o depășire și schimba semnalizarea de pe dreapta pe stânga, era totuși cât de cât atent, nu este clar în ce mod ar fi putut fi distras”, a semnalat specialistul.

Expertul consideră că cel puțin la unul dintre producătorii germani de mașini sistemul „lane assist” folosește și radarul, amplasat în partea din față a mașinii.

„Nu știu exact cum este la Peugeot, dar probabil folosesc ceva asemănător, chiar dacă sistemul este mai vechi. Asta înseamnă că mașina ar fi reacționat într-un fel dacă sistemul ar fi fost activ: ar fi putut frâna de urgență sau ar fi încercat o manevră. Însă microbuzul merge direct, fără nicio intenție de schimbare, spre camion. Cel mai probabil nu sistemele au fost de vină”, mai consideră specialistul.

Un alt argument al expertului consultat de Libertatea este că, fiind vorba de o mașină produsă în 2017, „dacă sistemul de asistență ar fi fost vinovat, există șansa (dar nu este sigur) ca autoritățile să fi detectat deja problema și să fi cerut o rechemare în service”.

„Dacă, totuși, există o eroare și Peugeot nu a reacționat, atunci trebuie discutat cu ei. Dacă există o eroare, Peugeot a reacționat, dar proprietarul mașinii nu a mers cu ea în service, atunci vina îi aparține acestuia. Informațiile despre recall-uri pot fi verificate public pe site-urile dedicate”, a mai punctat specialistul.

„Șoferul probabil și-a slăbit strânsoarea”

În mediul virtual din România a căpătat popularitate teoria conform căreia sistemul „lane assist” l-ar fi derutat pe șofer.

Pe un cont de pe platforma X, mai mulți utilizatori au reclamat probleme similare și au oferit mai multe argumente în favoarea dificultății șoferului de a se adapta la virarea asistată.

„Am pățit asta când conduceam o mașină Peugeot nouă închiriată și nici măcar nu știam pe atunci că există această nouă funcție. Mașina a mers în direcția opusă celei în care viram și nu m-a mai lăsat până nu am pornit semnalizatoarele în direcția corectă. O nebunie”, a comentat unul dintre utilizatori.

„Voi explica de ce a fost vorba de asistența la menținerea benzii de rulare. Când a pornit semnalizatorul stânga, mașina din stânga era mai departe decât mașina din dreapta. Asistența la menținerea benzii de rulare a crezut că vrea să depășească și a virat ușor spre stânga. Aceste sisteme nu sunt foarte inteligente și nu pot distinge între o autostradă cu două benzi și un drum cu trafic opus.

Șoferul probabil și-a slăbit strânsoarea după virajul spre dreapta, iar mica denivelare la stânga a fost suficientă pentru a-l lua prin surprindere și a-l opri. Asta face asistența la menținerea benzii de rulare, mulți oameni au scris în comentarii povești similare. Desigur, șoferul este principalul vinovat pentru că a condus prea aproape și agresiv. Într-o dubă veche din anii ’90 ar fi fost bine”, a comentat un alt utilizator, care a oferit și explicații în captura atașată (foto jos).

„O eroare cognitivă a șoferului”

Ipoteza a stârnit discuții și pe pagina de Facebook a vloggerului polițist Tavi Perțea. Un comentator a scris că încă din clipa în care a văzut imaginile accidentului, primul gând a fost că principala cauză a accidentului a fost „o eroare cognitivă a șoferului, în sensul în care, după efectuarea depășirii, acesta a considerat TIR-ul care venea ca fiind o problemă rezolvată și s-a concentrat pe următoarea depășire (cauze posibile: oboseala, drumul lung, depășiri succesive)”.

Teoria comentatorului este că șoferul a considerat depășită o problemă încă nerezolvată, concentrându-se pe următoarea manevră.

„Creierul său nu mai era concentrat pe TIR-ul de care s-a izbit, ci pe următoarea depășire, de aici și modul de semnalizare. Creierul său a perceput că TIR-ul deja a trecut și că trebuie să efectueze următoarea depășire, de aici și lipsa frânării și traiectoria mașinii, care evident arată ca și cum ar fi inițiat o nouă depășire. De aceea, regula de aur este: o singură depășire, o singură decizie. Nu se planifică o a doua depășire atunci când nu ești încadrat corect și atenția nu a fost resetată.

Depășirile succesive îți distribuie atenția către ce este în față pentru următoarea depășire, fără a mai analiza corespunzător ce este în spate, lateral etc. Știu că este greu de crezut, dar creierul său nu a mai ținut cont de TIR, considerând, în mod greșit, că pericolul a trecut. Aceasta este părerea mea, dar, bineînțeles, poate fi greșită. Dumnezeu să îi odihnească”, a comentat utilizatorul.

Șoferul microbuzului ar fi fost drogat

Surse Digi 24 și Antena3 susțin că în mașina care a provocat accidentul au fost găsite sticle de vodcă, energizante, dar și droguri. Mai mult decât atât, potrivit surselor amintite, necropsia cadavrului șoferului a arătat că bărbatul avea droguri în sânge.

În plus, unul dintre supraviețuitori, aflat pe scaunul din față, dreapta, ar fi declarat că, înainte de impactul mortal, șoferul autovehiculului ar fi tras câteva fumuri dintr-o țigară cu canabis. Ancheta continuă pentru a se stabili toate detaliile accidentului cu șapte morți.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE