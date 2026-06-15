Cum să amenajezi o grădină de legume pe balcon

Există numeroase plante care se dezvoltă excelent în ghivece, ceea ce înseamnă că și cei fără experiență în grădinărit își pot transforma spațiul exterior într-o mică grădină productivă.

Plantele aromatice sunt ideale pentru început. Menta, busuiocul și rozmarinul se dezvoltă foarte bine în spații restrânse și pot fi folosite în numeroase preparate culinare. Au nevoie de puțină întreținere, în afară de udare, și vor da un plus de savoare oricărei rețete.

Pentru grădinarii mai experimentați, cultivarea legumelor cu frunze, precum spanacul, poate fi o alegere excelentă pentru balcon sau terasă, potrivit site-ului marthastewart.com. Ryan McEnany, specialist în comunicare la Bailey Nurseries, una dintre cele mai mari companii horticole din SUA, dezvăluie că trebuie să ții cont de câteva reguli simple înainte de a-ți amenaja propria grădină pe balcon.

„Asigură-te că ghiveciul este suficient de adânc pentru ca rădăcinile plantei să nu rămână fără spațiu. Majoritatea legumelor au nevoie de recipiente cu diametrul de cel puțin 30–45 cm pentru a se dezvolta corespunzător.”

Mai mult, specialistul recomandă folosirea ghivecelor textile sau a recipientelor din plastic ori ceramică prevăzute cu găuri de drenaj, pentru a preveni acumularea excesivă a apei și putrezirea rădăcinilor.”

„Fără drenaj, apa se va acumula în exces și rădăcinile legumelor pot putrezi”, explică acesta.

Nu toate plantele se dezvoltă bine împreună, așa că alegerea combinațiilor potrivite este importantă pentru o grădină sănătoasă și productivă. De exemplu, este bine să eviți plantarea în același ghiveci a speciilor din aceeași familie, deoarece vor consuma aceiași nutrienți din sol. De asemenea, este indicat să valorifici spațiul cât mai eficient, combinând plante înalte, plante cățărătoare și soiuri care se revarsă peste marginile ghiveciului.

Totodată, McEnany avertizează că va trebui să stabilești cât soare primește balconul sau terasa apartamentului tău pentru a decide ce legume poți cultiva.

„Fiecare dintre aceste plante oferă recolte bogate, astfel încât te poți bucura de preparate gătite cu ingrediente culese direct de pe balcon pe tot parcursul verii și toamnei”, spune el. „În prezent, multe soiuri sunt cultivate special pentru a se adapta la grădinăritul în ghivece.”

Avantajele grădinăritului în ghivece

Grădinăritul în recipiente oferă mai multe beneficii față de cel tradițional:

ai control asupra calității solului;

grădina poate fi mutată mai ușor;

combaterea bolilor și dăunătorilor este mai simplă.

5 reguli simple pentru o grădină reușită pe balcon

Alege recipientul potrivit

Alege un ghiveci suficient de mare pentru sistemul radicular al plantei. Unele legume, precum roșiile, au rădăcini extinse, în timp ce ridichile au rădăcini superficiale. Recipientele trebuie să aibă găuri de drenaj pentru a elimina rapid excesul de apă.

Alege locul potrivit

Majoritatea legumelor au nevoie de 6–8 ore de soare direct pe zi. Dacă balconul este umbrit, optează pentru plante care tolerează mai bine lipsa soarelui, precum salata verde, morcovii sau țelina.

Alege solul potrivit

Evită folosirea pământului obișnuit de grădină în ghivece. Acesta poate fi prea compact și sărac în nutrienți. Alege un substrat de calitate, special pentru plante cultivate în containere.

Folosește uneltele potrivite

O stropitoare sau un furtun sunt esențiale. De asemenea, mănușile, foarfeca de grădină, lopățica și grebla de mână îți vor ușura întreținerea plantelor.

Alege plantele potrivite

Nu toate legumele se pretează cultivării în ghivece. Plantele mari și târâtoare, precum pepenele verde sau dovleacul, nu sunt cele mai bune alegeri pentru un balcon. În schimb, există numeroase legume care se dezvoltă excelent în ghivece.

10 legume ideale pentru grădina de pe balcon

1. Roșii cherry

Roșiile cherry sunt perfecte pentru spațiile mici și oferă recolte abundente.

2. Ardei

Atât ardeii dulci, cât și cei iuți se dezvoltă foarte bine în ghivece.

3. Castraveți

Soiurile compacte, precum Spacemaster, sunt ideale deoarece au vrejuri scurte și nu necesită mult suport.

4. Ridichi

Cresc rapid și permit mai multe recolte pe parcursul sezonului.

5. Salată verde

Poate fi semănată succesiv pentru a avea frunze proaspete o perioadă mai lungă.

6. Spanac

O legumă bogată în nutrienți, care se dezvoltă excelent în containere.

7. Fasole verde

Soiurile de tip tufă nu necesită spalier și oferă producții generoase.

8. Morcovi

Au nevoie de ghivece mai adânci, dar nu foarte mari. Se dezvoltă bine și în zone mai răcoroase și ușor umbrite.

9. Ceapă verde

Soiurile pentru legături nu formează bulbi mari și oferă frunze proaspete pe tot parcursul sezonului.

10. Țelină

Nu necesită mult spațiu și este foarte potrivită pentru grădinile în containere.

Pe lângă legume, plantele aromatice sunt excelente pentru cultivarea în ghivece. Este mult mai ușor să le folosești în bucătărie atunci când se află chiar la ușa casei. Menta, busuiocul, leuștean, pătrunjel și coada-șoricelului tind să se răspândească rapid în grădină, însă în ghivece se dezvoltă excelent și sunt mai ușor de controlat.

Dacă ți-ai dorit mereu să ai o grădină, dar ai crezut că nu ai suficient spațiu sau experiență, grădinăritul în ghivece este modalitatea perfectă de a începe. Începe cu câteva dintre legumele tale preferate și extinde treptat colecția pe măsură ce capeți mai multă încredere.

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