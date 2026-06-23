Cum va fi vremea în săptămâna 23-28 iunie 2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice, nord-vestice și centrale. Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile sud-vestice, iar în rest va fi deficitar, mai ales în nordul teritoriului.

Cum va fi vremea în săptămâna 29 iunie-5 iulie 2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări, dar mai ales în vest, nord și centru. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în toate regiunile, dar mai ales în cele nordice, centrale și la munte.

Cum va fi vremea în săptămâna 6-12 iulie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar în toate regiunile, dar mai ales în cele montane.

Cum va fi vremea în săptămâna 13-19 iulie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în majoritatea regiunilor.

Un nou val de căldură extremă lovește Europa în aceste zile, afectând zeci de milioane de oameni. Franța, Marea Britanie, Spania, Germania și Elveția au emis alerte de caniculă, iar meteorologii avertizează că episodul ar putea avea o intensitate comparabilă cu cea a verii din 2003, care a provocat mii de decese.

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