Crenguța-Ioana Dobrea, din comuna suceveană Pătrăuți, este unul dintre acei copii pentru care suferința și durerea sunt parte din cotidian. Bucăți dramatice care, cu nici un chip, nu pot fi desprinse dintr-o viață trăită, nedrept, la limita disperării. Fetița în vârstă de 11 ani diagnosticată cu boli cumplite – cancer, neuroblastom localizat în abdomen, o boală autoimună care îi atacă întregul sistem osos și hipoadrenalism primar (boala Addison) – o afecțiune rară a glandelor suprarenale – are mare nevoie de 2.500 de euro, bani care, pentru ea, înseamnă viață! Suma acoperă medicația zilnică, dar și costurile investigațiilor pe care trebuie să le facă în Italia.

Crenguța a primit trei diagnostice crunte

Chiar dacă fiecare zi scursă, uneori agonizant, este o victorie în fața maladiilor care o macină, când noaptea își face iar loc, aceeași îngrijorare chinuiește până la epuizare sufletele părinților greu încercați. „Mâine ce va fi? Crenguța va avea banii necesari tratamentelor și investigațiilor?”, se întreabă temători în nopțile albe cu care s-au obișnuit.

Pentru Crenguța – aflată în programul de susținere al Fundației Ringier România -, grijile uriașe legate de acest „mâine” se tot repetă obsesiv vreo patru, poate cinci ani. Adică de când fetița a fost diagnosticată cu cancer abdominal (neuroblastom) și, mai apoi, cu o boală autoimună care îi atacă întregul sistem osos, dar și cu hipoadrenalism primar (boala Addison) – o afecțiune rară a glandelor suprarenale. Trei boli cumplite care au prins-o în capcana suferinței, dar care nu au doborât-o. Micuța eroină a continuat să lupte, se spere că poate să dea alt curs destinului potrivnic cu toate încercările sfâșietoare prin care a trecut.

Crenguța are nevoie de ajutor ca de aer pentru tratamentele zilnice care o țin în viață

Acum, Crenguța are nevoie de ajutor ca de aer pentru tratamentele zilnice care i-au fost recomandate și care sunt vitale pentru ea. Dar și pentru a ajunge în Italia, pentru investigații complexe. După o programare ratată din cauza lipsei banilor, fetița suferindă este așteptată iar, conform unui calendar medical stabilit de oncologii italieni, la Spitalul „Bambino Gesu”, din Roma. Marea problemă este aceea că, pentru a ajunge la specialiștii care o îngrijesc de câțiva ani, Crenguța are nevoie de 1.500 de euro, bani la care se adaugă și 1.000 de euro pentru tratamentele zilnice care o țin în viață între două consulturi de specialitate.

„Vă implor în genunchi să nu o abandonați pe Crenguța, să ne ajutați așa cum ați făcut-o mereu atunci când micuța noastră a avut nevoie!”

„Crenguța nu este bine deloc… Abia dacă mănâncă, trece prin episoade severe de vărsături și obosește la cel mai mic efort. Nu se poate bucura de copilărie și de jocurile ei. Viața ei se împarte între casă și spitale. E cumplit… Fetița noastră suferă cum nimeni nu-și poate imagina, iar noi, părinții, ne înghițim în fiecare zi lacrimile de durere și de neputință… Fiecare reușită, cât de mică, e un pas uriaș pentru fetița noastră. Am primit vestea uriașă că neuroblastomul abdominal e sub control! Dar ni s-a spus și că celelalte două boli o termină.

„Dacă ratăm controlul în Italia, o să o scoată pe Crenguța din program și în România nu poate fi tratată. Ar însemna să o pierd…”

Avem nevoie de bani pentru medicamentele pe care le ia trei ori pe zi, fără încetare. Sunt tratamente recomandate de medicii italieni care o țin în viață. Dar avem nevoie de sprijin și pentru a ajunge în Italia, la control. Dacă îl ratăm, o să o scoată pe Crenguța din program și în România nu poate fi tratată. Ar însemna să o pierd… Ca să aibă șanse la viață, avem nevoie de 2.500 de euro. Vă implor în genunchi să nu o abandonați pe Crenguța, să ne ajutați așa cum ați făcut-o mereu atunci când micuța noastră a avut nevoie! Doar împreună vom reuși!”, este apelul disperat pe care Alina Elvira Dobrea, mama Crenguței, îl face prin intermediul Fundației Ringier România.





Cei care doresc să o ajute pe Crenguța o pot face și donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «CRENGUȚA» sau folosind următorul cont al Fundației Ringier:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 – LEI

Donează prin SMS, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.

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