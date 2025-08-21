Ce este și ce înseamnă eficiența energetică

Eficiența energetică este un concept tot mai discutat în contextul schimbărilor climatice și reprezintă capacitatea de a obține performanță maximă cu consum minim de resurse. Acest principiu se aplică în diverse domenii, de la aparatele electrocasnice până la clădiri, contribuind la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la protejarea mediului.

Potrivit platformei Electripedia a celor de la PPC, eficiența energetică poate fi comparată cu „un smartphone care funcționează perfect toată ziua, dar consumă doar o fracțiune din energia necesară” sau cu „o mașină care parcurge 100 de kilometri cu doar un litru de combustibil”.

Eficiența energetică se referă la utilizarea optimă a energiei pentru a obține același nivel de performanță sau confort, dar cu un consum redus și implică implementarea de tehnologii și practici care minimizează risipa de energie și maximizează beneficiile, ducând la economii financiare și la protecția mediului.

Conform Energy Saving Trust, o locuință eficientă energetic ar trebui să aibă următoarele caracteristici:

Izolație termică din materiale sustenabile

Ferestre cu etanșare adecvată

Termostate inteligente pentru reglarea temperaturii

Contoare inteligente

Eventual, tehnologii regenerabile, precum panourile solare

Aceste măsuri contribuie la reducerea consumului de energie pentru încălzire, răcire, iluminat și ventilație.

Certificatul de eficiență energetică

Certificatul de eficiență energetică este un document esențial pentru proprietarii de imobile. Acesta oferă informații despre consumul de energie al unei locuințe și este necesar în cazul vânzării, închirierii sau accesării programului Prima Casă, dar este de ajutor și în cazul în care vrem să știm mai multe despre câtă energie consumăm și unde există loc de îmbunătățire.

Conform celor de la PPC, certificatul energetic poate fi considerat „cardul de sănătate al unei locuințe”. Acesta clasifică eficiența energetică a imobilului pe o scară de la A (super eficient) la G (cel mai puțin eficient) și oferă recomandări pentru eficientizarea consumului de energie.

Obținerea certificatului se face prin intermediul auditorilor energetici atestați și este valabil pentru o perioadă de 10 ani. Un certificat cu o clasă de eficiență ridicată poate crește valoarea de piață a unei proprietăți.

De asemenea, când vine vorba despre accesarea programului Prima Casa, locuința pe care vrem să o achiziționăm trebuie să se încadreze în clasele A, B, sau C iar când vine vorba despre vânzarea sau închirierea unui imobil, certificatul energetic este absolut necesar, lipsa acestuia putând să ducă și la anularea contractului.

Clasele de eficiență energetică

Clasele de eficiență energetică variază de la A la G, unde A reprezintă cel mai înalt nivel de eficiență, iar G cel mai scăzut. Aceste clase sunt utilizate pentru a evalua consumul de energie al aparatelor electrocasnice și al clădirilor.

În cazul în care certificatul de eficiență energetică ne arată faptul că locuința noastră are o clasă de eficiență energetică mai scăzută, există mai multe modalități prin care putem acționa astfel încât să creștem clasa de eficiență:

1. Îmbunătățirea izolației termice

2. Instalarea de ferestre și uși eficiente energetic

3. Utilizarea de sisteme de încălzire și răcire eficiente

4. Adoptarea iluminatului LED

5. Folosirea aparatelor electrocasnice cu consum redus de energie

6. Instalarea de panouri solare sau alte surse de energie regenerabilă

Directivele Uniunii Europene privind eficiența energetică

Uniunea Europeană a stabilit o serie de directive pentru a îmbunătăți eficiența energetică în statele membre. Acestea includ directiva privind performanța energetică a clădirilor, directiva privind eficiența energetică și directiva privind etichetarea energetică.

Aceste directive vizează reducerea consumului de energie, promovarea utilizării surselor regenerabile și stabilirea de standarde pentru aparatele electrocasnice și clădiri.

Foto: Shutterstock