Cantarind sau nu 21 de grame, dovedit sau nu de stiinta conventionala, sufletul este cu mult mai mult decat o notiune teologica sau un simplu un instrument de cult!

„Anatomia” sufletului dezvaluie o „realitate transcendenta” greu de aproximat pe baze epidermice, empirice, mai degraba cuantificabila spiritual in relatia cu Divinitatea. Dar trimite si catre ipotezele tulburatoare ale unor soli din alte lumi sau dimensiuni paralele, care – desi negate cu vehementa de catre Biserica – ar putea explica insasi aparitia miraculoasa a lui Iisus Hristos, actant al unei providentiale „calatorii astrale” intreprinse dinspre Inima Universului inspre oameni, spre a-i lumina pe acestia!

Sufletul este nemuritor? Relatia cu spiritul, dar si cu trupul, cu „realitatea” si cu transcendenta, cu mintea rationala si cu constiinta religioasa – un ghem de controverse.



Luminati – dar si sanctionati! – de sufletele celor dusi: de la Cartea Mortilor egipteana si judecata lui Osiris la Cantecul al Mare din Tinutul Gugulanilor si legatura cu sufletele pieritilor a momarlanilor, urmasii dacilor

Al Treilea Ochi, glanda pineala, ayahuasca si „molecula sufletului”: de ce a cheltuit Pentagonul zeci de milioane de dolari pentru a le studia?

Iisus, un suflet venit din inima Universului? Ingerii sunt trimisii altor lumi?



Dincolo de istoria oficiala, Romania mai are si o istorie misterioasa, greu de inteles, care se sustrage logicii comune a cotidianului si „ameninta” sa o trimita in alte dimensiuni, accesibile doar marilor initiati. Cate Romanii exista si catre ce alte universuri magice ne poarta aceste revelatii esoterice?

Stiinta si ratiunea s-au impotmolit mai de fiecare data si nu au reusit sa formuleze raspunsuri satisfacatoare, coerente, pentru aceste intrebari, care se dovedesc in continuare, unele, teribil de chinuitoare. Aceste enigme si veritabile capcane ale mintii ar merita, poate, si alt destin decat cantonarea lor in sfera lui „Imposibil! Asa ceva nu exista…”.

Sa incercam sa deslusim macar o parte dintre talcurile ascunse ale unor fenomene aparent inexplicabile!

Luminati de amintirile celor plecati in alte lumi de Dan-Silviu Boerescu, de miercuri, 7 august, la toate punctele de difuzare a presei, la numai 19,99 lei

