De Eduard Apostol,

Este una dintre cele mai frumoase clădiri din România. Nu degeaba a apărut și pe bancnote, nu degeaba este una dintre cele mai vizitate locații ale Bucureștiului și țării. Ateneul Român este un must see pentru orice turist străin care trece pragul Capitalei. O fotografie obligatorie pe orice rețea de socializare a vânătorilor de amintiri de la kilometrul zero al țării.

Clădirea este o bijuterie arhitecturală, construită în perioada 1886-1888, inspirată din templele grecești. Ateneul își întâmpină vizitatorii cu un hol impresionant ce adună 12 coloane de marmură, amplasate spre a susține sala de concerte. Fondurile pentru ridicarea edificiului au fost strânse prin subscripție publică.

Acum faimosul slogan „Dați un leu pentru Ateneu” devine din nou de actualitate. Aceasta fiindcă interiorul este în plin proces de degradare! Cum intri, culmea!, chiar lângă statuia lui George Enescu, cade tencuiala. Și nu doar acolo, ci și în alte zone din interior. Întâmplător sau nu, la toalete nu există curent electric. În rest, clădirea păstrează aceeași savoare extraordinară, dacă faci abstracție de aceste ”găuri” care nu dau bine la public.

Nume mari pe scenă

Ateneul Roman este locul în care s-au lansat cei mai importanți muzicieni români: George Enescu, Ion Voicu, Lola Bobescu, Radu Aldulesc și alții. De asemenea, publicul meloman a fost încântat de Bela Bartok, Igor Stravinski, Serghei Prokofiev, Herbert von Karajan, Arthur Rubinstein, Pierre Fournier, Jacques Thibaud, Yehudi Menuhin și Mstislav Rostropovici. În privința apelului celebru ”Dați un leu pentru Ateneu!”, cea mai mare parte din suma de bani a venit dintr-o donație personală a regelui Carol I, dar sloganul a fost perceput ca o lecție de trezire a conștiinței naționale.

