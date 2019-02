„Mama e numai una”. „Mama tot mamă rămâne”. Am crescut cu astfel de zicale și, fără să vrem, ne-au intrat în minte și ne controlează atitudinile și chiar viața de familie. Și tata? Tata ce face? Vânează, pescuiește, muncește în uzină, înalță case și companii. Și e tată seara. Asta, dacă nu e prea obosit și lipsit de chef. Și cu imaginea asta am crescut. Toate aceste lucruri ne-au făcut puțin disfuncționali. Sau mai mult.

Dan Cruceru, Alex Zamfir, Cezar Ionașcu și Daniel Osmanovici s-au gândit cum să spună lumii că nu-ți cad galoanele dacă schimbi un scutec, dacă faci de mâncare sau speli niște rufe. Asta în paralel cu locul de muncă pe care îl au. Să fii părinte e o profesie grea, care te ține în prinză cât e ziua de lungă. Cei patru temerari garantează însă că ai numai de câștigat din pariul cu noul tip de „tăticeală”.

Ce ar schimba din copilăria lor

Bloggerul Dan Cruceru, tatăl a doi copii, vrea să-i convingă pe tați că pot face din copiii lor adulți mai buni și mai puternici dacă le spun mai des „te iubesc”. Lucru ce lui i-a lipsit în copilărie.

Publicitarul Alex Zamfir n-ar aplica niciodată „tratamentul tăcerii” atunci când s-ar supăra pe Mark, băiatul lui de 8 ani. Mulți părinți rezolvau certurile în familie cu o tăcere lungă și inexplicabilă și asta i-a făcut pe oamenii mari de azi să aibă dificultăți în a gestiona conflictele.

Consilierul de imagine Cezar Ionașcu este tatăl a doi copii, ale căror nașteri au fost asistate de el, în propria casă. El crede că n-o să poți prospera vreodată dacă nu te împaci cu propriul tată.

Fostul prezentator TV Daniel Osmanovici, și el tatăl a doi copii, s-a uitat atent la propria copilărie, cea în care își aștepta tatăl militar să vină din deplasări lungi, și le-ar spune tuturor taților din lume să stea cât mai mult cu copii lor.

Fiecare dintre cei patru spune, pe blogul lui, despre ce înseamnă să fii tată mai bun. Iar acum și-au unit vocile în 4Dads, un proiect pentru părinți, care propovăduiește implicarea taților într-o măsură mai mare în viața copiilor.

Așa cum le stă bine taților implicați, ideea proiectului s-a născut când Dan Cruceru și Daniel Osmanovici probau niște perne care simulau graviditatea. Atât de implicați sunt. Bloggerii de parenting testează orice.

„Noi eram doi bărbați și ne jucam cu alea. Și Daniel zice: «Ce tare ar fi dacă am putea face chestia asta permanent». Și, ușor-ușor, după trei ani, a apărut 4Dads', spune Dan Cruceru despre „nașterea” proiectului. Ce nu încape în proiectul 4Dads, completează pe blogul lui – taticool.eu.

Tatăl modern, mai deschis la a-și recunoaște vulnerabilitățile

Toți cei patru încercau până acum, fiecare pe blogul său, să le explice taților cât de important este să se implice în viața de familie și să petreacă mai mult timp cu copiii lor, situație care nu-i face nici mai „femei”, nici mai „nebărbați”.

„Este o realitate că la noi tatăl este văzut ca vânătorul familiei, cel care trebuie să aducă cele trebuincioase acasă și femeia trebuie să se ocupe de casă. Sunt convins că, cu ceea ce încercăm noi să facem cu 4Dads – să povestim cum vedem noi tatăl în secolul XXI, cu bune și cu rele, mai puțin macho și mai deschis spre a-și recunoaște și însuși vulnerabilitățile –, va fi destul de complicat să pătrundem pe anumite zone. Adică lumea o să ne audă prima oară și n-o să mai vrea să ne audă a doua oară”, spune Alex Zamfir, autorul blogului celmaibuntată.ro.

Cezar Ionașcu încearcă să șlefuiască din imaginea bărbatului secolului în care trăim, pe site-ul său domnideromania.ro, și predă cursuri de masculinitate.

„Le spun băieților așa: n-o să faceți bani și avere în viața asta până n-o să vă împăcați cu tatăl vostru, indiferent dacă este în viață sau nu. Pentru că dacă mama este proiecția la infinit a partenerei pe care o ai în viață, tatăl este proiecția materialului și a materialității din viața ta. Și dacă nu faci pace pe bune cu scrisori scrise, cu acțiune, cu fel de fel de lucruri care sunt proactive din partea ta și nu ai o relație în capul sufletului tău cu tatăl tău, lucrurile nu sunt bune pentru averea sau doza de putere din lume pe care tu ți-o dorești”, explică Cezar ce l-a mânat pe el în proiectul celor patru tați.

Daniel Osmanovici scrie pe blogul omonim despre multe lucruri, dar în capul autoportretului pe care și-l face în online este „profesia” de tată și vrea să fie cât mai prezent în viața copiilor lui.

„Când ai tatăl militar, el automat e plecat de acasă, că ăsta e jobul. Totdeauna respectiva valiză era lângă ușă, pentru că oricând putea fi o alarmă. Așa era povestea înainte de ‘89. Eu, înțelegând toate lucrurile astea, în zona asta vreau să schimb. Să explic și să arăt cât de important este ca tu să fii alături de copilul tău cât mai mult. Nu e vorba doar despre mamă, e vorba despre mamă și tată!”

Cât valorează „te iubesc” spus de tata

„Le spun copiilor mei: te iubesc, te-am făcut pentru că te iubesc, te am pentru că te iubesc, te cresc și îți dau tot ce pot mai bun pentru că te iubesc și pentru că eu nu mă simt complet ca ființă pe Planeta asta fără voi. Și de asta vă iubesc! Și îmi doresc ca peste zeci de ani, când eu voi fi bătrân sau ulcele, voi să spuneți despre mine că m-ați iubit și, la rândul vostru, să le spuneți copiilor voștri că îi iubiți foarte mult”, spune Dan Cruceru, și ochii îi joacă în lacrimi.

Emoționați sunt și colegii lui de luptă, dar alungă totul cu o glumă, bărbătește. Doar că Alex are și o poveste cu emoție.

„La mine în familie, tata a fost cel care a aplicat tratamentul tăcerii atunci când se supăra pe unul dintre noi, pe mine, pe mama sau pe sora mea. Revenea la normal după o zi, o săptămână sau o oră, începea să vorbească și era ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Motiv pentru care mie îmi este foarte greu în ziua de astăzi, când cineva se supără pe mine, trebuie neapărat să mă duc să-l împac pe omul ăla, pentru că am imaginea că l-am supărat pe tata și trebuie să fac ceva în acel moment să nu mai fie supărat. Și dacă aș schimba ceva, aș încerca să schimb chestia asta: ca Mark și generația întreagă de copii care vin după noi să fie mult mai asertivi, să poată să spună lucrurile și când sunt OK și când nu sunt OK, dar să spună, să nu tacă”, explică Alex.

Cei patru povestesc despre ce au simțit când și-au strâns copiii în brațe, despre primul sughiț sau cuvânt al acestora, despre prima oară când copiii lor au făcut la oliță, despre primul machiaj pe care l-au primit de la fetițele lor. Și toate astea pentru că au fost acolo. Nu povestesc dintr-un filmuleț pe care l-au primit de la soții.

Cei 4 tați își caută parteneri în drumul ăsta al creșterii copiilor cu implicare, atenție și grijă și sunt convinși că există mulți români care simt că s-a încheiat perioada tatălui de ocazie. Pe ei, dar și pe soțiile lor și pe oricine e interesat de subiect, îi invită la un stand-up de parenting, pe 23 februarie, la Movieplex Plaza, de la 9.30.