Restricții severe

Din cauza normelor stricte privind atingerea neutralității climatice (net-zero), introduse inițial în timpul mandatului lui Boris Johnson și menținute de actualul guvern, dezvoltatorii imobiliari și proprietarii de locuințe noi se lovesc de restricții severe când vine vorba de instalarea sistemelor clasice de aer condiționat, potrivit The Telegraph.

În loc de aparate care consumă energie, ghidurile oficiale de locuire și autoritățile locale recomandă o metodă tradițională: ventilarea prin deschiderea ferestrelor și utilizarea jaluzelelor.

Responsabilii cu urbanismul din cadrul consiliului local au recomandat locuitorilor să îndepărteze aparatele de aer condiționat, de teama că acestea produc prea mult dioxid de carbon, declarând că acestea ar trebui folosite doar ca „ultimă soluție”.

Ce este „răcire pasivă

Măsurile de restricționare a emisiilor nete zero fac parte din reglementările în construcții care prevăd că „răcirea activă” ar trebui permisă doar atunci când toate celelalte mijloace de „răcire pasivă”, cum ar fi deschiderea ferestrelor sau utilizarea ventilatoarelor, au fost epuizate.

Conservatorii au spus că Marea Britanie este „ținută în epoca întunecată” sub o mentalitate de zero emisii net care le refuză oamenilor „comoditățile moderne care sunt complet normale în alte țări”.

Între timp, se prognozează că temperaturile vor ajunge până la 40 de grade Celsius în această săptămână, Marea Britanie fiind sufocată de un val de căldură record care a forțat închiderea școlilor, a oprit trenurile și a dus la emiterea de către Met Office a unei avertizări roșii de „risc pentru viață”.

Ce prevede, de fapt, legislația din Regatul Unit?

Spre deosebire de țările din sudul Europei, în Marea Britanie doar aproximativ 5% dintre locuințe sunt dotate cu aer condiționat. Casele britanice au fost proiectate istoric pentru a reține căldura, nu pentru a o elibera.

În încercarea de a reduce amprenta de carbon și de a proteja rețeaua electrică națională de suprasolicitare,

Planul Londrei și reglementările naționale de construcție au stipulat că sistemele de aer condiționat „nu sunt dezirabile” și ar trebui evitate în noile proiecte rezidențiale, cu excepția cazurilor în care este absolut imposibilă răcirea prin alte metode.

Guvernul britanic a subliniat recent că adoptarea pe scară largă a aerului condiționat ar încetini progresul către ținta net-zero din 2050, din cauza consumului masiv de energie. Măsura a stârnit însă un val de critici din partea opoziției conservatoare, care promite acum eliminarea acestor restricții „anti-creștere”.

„Ierarhia răcirii”

Recomandările publicate pe scară largă precizează că nu este necesară o autorizație de construire pentru instalarea aerului condiționat. Cu toate acestea, planificarea este necesară în anumite situații, cum ar fi în zonele protejate, și există reguli diferite pentru apartamente, case închiriate, precum și clădiri comune.

Înseamnă că există riscul ca unitățile să fie instalate presupunând că sunt permise, dar să fie ulterior depistate de ofițerii de aplicare a legii din consiliu.

Într-unul dintre cazurile descoperite de The Telegraph, un rezident din nordul Londrei a fost forțat să „îndepărteze definitiv” două aparate de aer condiționat din spatele casei sale. Inspectorii de urbanism care lucrează pentru consiliul local din Camden au declarat că „nu există nicio justificare” pentru unitățile de aer condiționat și că acestea nu respectă așa-numita „ierarhie de răcire” a autorității locale.

Să deschidă ferestrele și ușile balconului

Într-un apel, rezidentului i s-a spus să deschidă ferestrele și ușile balconului apartamentului său de la parter pentru a ventila proprietatea „prin mijloace naturale”.

Preocupările lor legate de securitate au fost respinse, inspectorii afirmând că riscul nu era „la fel de mare ca cel asociat cu ferestrele de la parter” și că ferestrele puteau fi închise noaptea.

Documentele de planificare precizau că „principala problemă” care îi îngrijora pe inspectori era dacă „nevoia de răcire activă este justificată, în special în ceea ce privește politicile locale” privind energia.

Obligat să le demonteze, deși respectase toate cerințele

Un alt locatar a fost obligat să îndepărteze trei unități de aer condiționat de pe proprietatea sa, în ciuda faptului că respectase toate cerințele de urbanism. Inspectorii au „remarcat în mod special” „absența ventilatoarelor de tavan” din casă, chiar dacă acest lucru nu era menționat ca o cerință.

Deși inspectorii au constatat că acestea „nu erau nici intruzive, nici dăunătoare” pentru caracterul zonei locale, rezidentului i s-a spus să demonteze unitățile.

În cele din urmă, li s-a permis să păstreze aerul condiționat, în urma unui apel la Inspectoratul de Planificare – în ciuda testelor climatice stricte efectuate de consiliu – demonstrând că proprietatea avea deja numeroase îmbunătățiri ecologice, cum ar fi panouri solare.

Inginerii de sisteme de aer condiționat au declarat pentru The Telegraph că au fost chemați să demonteze unități perfect funcționale, în valoare de mii de lire sterline, din Londra.

De ce recomandarea de a deschide ferestrele creează confuzie în plină caniculă

În timp ce ghidurile de urbanism au promovat ventilația încrucișată prin deschiderea ferestrelor, experții în eficiență termică și medicii avertizează că această strategie poate fi contraproductivă în zilele cele mai fierbinți.

Conform Agenției de Securitate a Sănătății din Marea Britanie (UKHSA) și Serviciului Național de Sănătate (NHS), comportamentul corect în timpul caniculei presupune:

  • Închiderea ferestrelor și a jaluzelelor în timpul zilei, atunci când temperatura exterioară este mai mare decât cea din casă.
  • Deschiderea ferestrelor exclusiv seara târziu sau noaptea, când aerul de afară devine mai rece decât cel din interior.

Deschiderea ferestrelor la prânz, în plin cod de caniculă, nu face decât să aducă aerul fierbinte în locuințe, transformând camerele în adevărate sere. Cu toate acestea, în lipsa aerului condiționat, mulți locatari ai clădirilor noi – în special cei care stau la etajele superioare ale blocurilor din sticlă și beton – nu au altă soluție de aerisire.

Valul extrem de căldură continuă să sufoce Europa, cu temperaturi record și alerte roșii. Franța, Italia, Belgia, Germania și Marea Britanie se confruntă cu efectele caniculei, în timp ce meteorologii avertizează că astfel de episoade vor deveni tot mai frecvente din cauza schimbărilor climatice, potrivit AFP.

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