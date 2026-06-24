Marea Britanie intră sub cod roșu de caniculă

O avertizare cod roșu de caniculă a fost emisă pentru mai multe regiuni din Marea Britanie, unde temperaturile sunt așteptate să depășească recordurile istorice, transmite Sky News. Valul de căldură extremă, cu temperaturi de până la 40°C, va afecta puternic sănătatea, infrastructura și activitățile zilnice.

Avertizarea cod roșu, una dintre cele mai severe emise de Met Office, este valabilă de miercuri, 24 iunie, ora locală 9.00 (11.00, ora României), până joi, ora 21.00. Regiunile afectate sunt:

East Midlands

Estul Angliei

Londra și sud-estul Angliei

Sud-vestul Angliei

Țara Galilor

West Midlands

În paralel, o avertizare cod portocaliu rămâne în vigoare pentru alte zone, precum Yorkshire și Humber, nord-vestul și nord-estul Angliei, până joi la ora 23.59.

În Regatul Unit sunt anunțate temperaturi-record

Temperaturile vor depăși frecvent 35°C, iar în unele locații ar putea atinge sau chiar să depășească pragul de 40°C. Recordul absolut al Marii Britanii, de 40,3°C, atins în iulie 2022 în Coningsby, Lincolnshire, ar putea fi egalat sau depășit în această perioadă.

„Este posibil să înregistrăm temperaturi mai mari de 39°C dacă valorile finale se vor situa la limita superioară a intervalului nostru restrâns”, a declarat Grahame Madge, purtător de cuvânt al Met Office.

Cea mai ridicată temperatură de marți, 23 iunie, a fost 34,6°C, înregistrată în Wisley, Surrey, iar prognozele indică o intensificare a căldurii în următoarele zile.

Oamenii pe străzile din Londra, înainte de prima zi a codului roșu de caniculă. Foto: Profimedia Images

Autoritățile din Marea Britanie au emis avertizări pentru populație

Agenția pentru Securitate Sanitară a Regatului Unit (UKHSA) a emis alerte roșii de sănătate pentru regiunile cele mai afectate – East Midlands, Estul Angliei, Londra, sud-estul și sud-vestul Angliei, precum și West Midlands.

De asemenea, pentru nord-estul, nord-vestul și Yorkshire și Humber, rămân valabile alerte galbene de sănătate. Acestea avertizează asupra riscurilor grave pentru sănătatea populației, în special pentru persoanele vulnerabile.

Mai mulți turiști, încercând să se protejeze de caniculă pe o stradă din Londra. Foto: Profimedia Images

Autoritățile britanice avertizează că valul de caniculă combinat cu niveluri ridicate de umiditate poate afecta sănătatea publică, poate cauza întreruperi în alimentarea cu energie electrică și apă, precum și alte probleme de infrastructură. Totodată, autoritățile atrag atenția asupra creșterii riscurilor de accidente în zonele de apă, pe fondul afluxului de oameni către plaje, lacuri și râuri.

Sute de școli din Regatul Unit au fost închise din cauza temperaturilor record

Canicula extremă afectează și activitatea școlilor din Marea Britanie. Sute de unități de învățământ fie își vor închide complet porțile, fie vor trimite elevii acasă mai devreme, pentru a preveni riscurile asociate temperaturilor ridicate.

Unele școli le-au permis elevilor să poarte uniforme mai lejere, cum ar fi hainele specifice orelor de educație fizică, pentru a face față căldurii sufocante.

Traficul feroviar este paralizat

Canicula anunțată va afecta și transportul feroviar. Operatorii au emis avertismente călătorilor, îndemnându-i să evite, pe cât posibil, deplasările.

Compania Avanti West Coast a redus numărul curselor până joi, iar Chiltern Railways a anulat mai mult de jumătate dintre trenuri până vineri, invocând motive de siguranță. Eurostar a anulat patru curse între Londra și Paris din cauza condițiilor meteorologice extreme.

Gările din Regatul Unit afișează mesaje prin care îi anunță pe călători că pot exista întârzieri din cauza caniculei. Foto: Profimedia Images

Valul de căldură care afectează Europa stabilește noi recorduri și provoacă tragedii

Europa se confruntă cu un val de caniculă extremă, care a adus temperaturi record și a declanșat alerte roșii în mai multe țări, inclusiv Franța, Italia, Belgia, Germania și Marea Britanie. Conform AFP, meteorologii avertizează că astfel de fenomene vor deveni din ce în ce mai frecvente din cauza schimbărilor climatice.

În Italia, Ministerul Sănătății a emis marți, 23 iunie, cod roșu de caniculă pentru 15 orașe, inclusiv Milano și Roma. Miercuri, 24 iunie, numărul localităților aflate sub această alertă extremă va ajunge la 16.

Autoritățile italiene au emis recomandări pentru populație, inclusiv consumul de alimente ușoare, evitarea expunerii la soare în orele de vârf și răcorirea frecventă.

Aproape 40 de milioane de oameni au fost afectați de valul de caniculă din Franța

În Franța, agenția Meteo-France a extins marți, 23 iunie, alerta roșie pentru 54 din cele 96 de departamente continentale, afectând astfel aproximativ 39 de milioane de persoane.

Tot în ultimele zile, Franța a doborât un nou record de temperaturi extreme. Maximele zilnice au ajuns la 29,2 grade Celsius, depășind recordul pentru luna iunie stabilit pe 30 iunie 2025. Din cauza valului de căldură, peste 1.350 de școli au fost închise, iar premierul Sébastien Lecornu a convocat o reuniune de criză pentru a gestiona situația. Efectele temperaturilor extreme s-au resimțit și în sectorul energetic.

Un reactor al centralei nucleare Golfech, situată în sud-vestul Franței, a fost oprit deoarece temperatura apei râului Garonne, folosită pentru răcire, a depășit pragul de 28 de grade Celsius.

În sud-estul Franței, luni, 22 iunie, doi copii de 2 și 4 ani au fost găsiți fără viață într-o mașină, pe fondul temperaturilor extreme. Autoritățile investighează circumstanțele tragediei, iar cazul a atras atenția asupra riscurilor mari pe care le implică astfel de condiții meteorologice pentru cei mai vulnerabili. Reamintim că Franța este și țara care a amânat examenul de Bacalaureat din cauza temperaturilor extreme și a caniculei.

Zeci de persoane s-au înecat în Franța

Canicula a determinat mulți oameni să se refugieze în apă pentru a se răcori, dar acest lucru s-a soldat cu tragedii. Marina Ferrari, ministrul sportului și tineretului din Franța, a anunțat că aproximativ 20 de persoane s-au înecat de la începutul weekendului.

Alte 13 decese prin înec au fost raportate anterior de serviciile de securitate civilă. Și Germania a fost afectată de accidente similare.

Cinci persoane și-au pierdut viața în urma unor incidente de înot, inclusiv două tinere de 20 și 22 de ani în Bavaria și o femeie de 79 de ani în Marea Baltică.

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