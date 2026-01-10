Măștile chirurgicale, ineficiente împotriva Sars-CoV-2

Într-o scrisoare adresată directorului general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, un grup de experți internaționali susține că utilizarea măștilor chirurgicale în spitale nu mai poate fi justificată în contextul protecției insuficiente împotriva agenților patogeni aeropurtați.

„Măștile chirurgicale nu au fost concepute pentru a opri transmiterea agenților patogeni aerieni, ci pentru a preveni contaminarea câmpului operator de către personalul medical”, afirmă profesorul Adam Finkel de la University of Michigan School of Public Health.

Experții recomandă ca măștile respiratorii, precum cele care respectă standardele FFP2, FFP3 sau N95, să devină norma în interacțiunile medicale față în față.

Aceste măști pot filtra până la 94-95% din particulele cu diametru de 0,3 microni sau mai mare, oferind o protecție semnificativ mai mare față de măștile chirurgicale, care pot bloca doar aproximativ 40% dintre particule.

„Diferența de risc este comparabilă cu a cădea de la câțiva centimetri față de a cădea de la peste un metru”, explică profesorul Finkel.

Recomandări pentru protecția personalului medical

Documentul, redactat de șapte clinicieni și oameni de știință, susținut de aproape 50 de specialiști și peste 2.000 de membri ai publicului, propune ca măștile respiratorii să devină standard în medii cu risc ridicat, precum spitalele.

Implementarea acestor măsuri ar putea reduce semnificativ rata infecțiilor în rândul personalului medical și al pacienților, diminuând absenteismul și epuizarea profesională.

Cu toate acestea, propunerile nu sunt lipsite de controverse. Criticii subliniază că lipsesc studii clinice randomizate care să demonstreze eficiența măștilor respiratorii în reducerea transmiterii virusurilor respiratorii.

Autorii scrisorii răspund că astfel de studii sunt dificil de realizat, deoarece participanții nu pot purta măști în mod constant și pot fi expuși în afara perioadelor monitorizate. În schimb, ei consideră că testele de laborator sunt suficiente pentru a demonstra eficiența măștilor respiratorii.

Autorii solicită OMS să revizuiască ghidurile privind prevenirea și controlul infecțiilor, recomandând explicit utilizarea măștilor respiratorii în mediul medical. De asemenea, aceștia sugerează că organizația ar putea facilita accesul la astfel de echipamente în țările cu resurse limitate, reducând treptat producția de măști chirurgicale.

„Un agent patogen care nu ajunge în organism nu poate produce boala, iar măștile respiratorii oferă un nivel de protecție superior”, a declarat profesorul Trisha Greenhalgh de la Universitatea Oxford, unul dintre semnatarii scrisorii.

Un purtător de cuvânt al OMS a confirmat că documentul va fi analizat, menționând că organizația lucrează la actualizarea recomandărilor privind infecțiile respiratorii acute cu potențial epidemic sau pandemic, în baza celor mai recente dovezi științifice.