Potrivit lui Lavrov, administrația Trump „nu contestă” legile privind restricțiile împotriva Rusiei, adoptate încă în timpul predecesorului său, Joe Biden.

Șeful diplomației ruse a menționat că, deja, sub Donald Trump, SUA au impus sancțiuni împotriva Lukoil și Rosneft, „și au făcut acest lucru în toamnă, la doar câteva săptămâni după întâlnirea foarte bună dintre Putin și Trump de la Anchorage”.

„Adică ni se spune, aparent, că trebuie rezolvată problema ucraineană. Ei bine, la Anchorage am acceptat propunerea Statelor Unite. Dacă abordăm lucrurile bărbătește, cum ei au propus și noi am fost de acord, problema ar fi trebuit să fie rezolvată (…) Nu contează ce se spune în Ucraina sau în Europa, vedem foarte clar rusofobia primitivă a majorității regimurilor din Uniunea Europeană, cu foarte rare excepții. Pentru noi conta poziția Statelor Unite. Și acceptând propunerile lor, ne-am fi îndeplinit sarcina de a rezolva problema ucraineană și de a trece la o cooperare amplă, pe scară largă, reciproc avantajoasă”, a mai spus Lavrov.

„În practică însă, totul arată exact invers: se introduc noi sancțiuni, se desfășoară, după cum știți, un război împotriva petrolierelor în largul mării, cu încălcarea Convenției privind dreptul mării. Indiei și altor parteneri ai noștri li se încearcă interzicerea achiziționării de resurse energetice rusești ieftine și accesibile”.

Lavrov a adăugat că Statele Unite „și-au declarat drept obiectiv dominația economică”. „Așadar, pe lângă faptul că, în privința Ucrainei, ei au propus, noi am fost gata să acceptăm, iar acum ei nu mai sunt pregătiți, nici în plan economic nu vedem vreun viitor luminos”, a continuat el.

Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin a avut loc în august 2025, la baza militară Elmendorf-Richardson din Anchorage. După întrevedere, ambii lideri au apărut în fața presei și și-au citit declarațiile, însă nu au răspuns la întrebările jurnaliștilor.

Ulterior, în retorica Kremlinului a apărut expresia „spiritul orașului Anchorage”, folosită pentru a desemna anumite înțelegeri presupus atinse de președinții SUA și Rusiei în timpul negocierilor, fără ca natura acestora să fi fost făcută publică.

