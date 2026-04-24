Cifră de afaceri de 2,26 miliarde de lei

Premier Restaurants România, operatorul restaurantelor McDonald’s din România, a precizat că cifra de afaceri a depășit 2,26 miliarde de lei anul trecut, o creștere semnificativă de peste 12% față de 2024. Compania a deschis 8 restaurante, în 2025, în mai multe orașe din țară: București, Ploiești, Iași, Timișoara, Bacău, Baia Mare, Mediaș.

„McDonalds a deservit zilnic aproximativ 400.000 de clienți, cu peste 59 de milioane de comenzi înregistrate pe parcursul anului”, se arată într-un comunicat emis de Premier Restaurants România.

Evoluția pozitivă din 2025 a fost susținută de planul de expansiune și digitalizare, dar și de adaptarea constantă a ofertei la nevoile clienților. Compania a investiti și în soluții de energie regenerabilă, ajungând la un total de 33 de restaurante ce au instalate panouri fotovoltaice.

„Rezultatele din 2025 arată că direcția în care mergem este cea potrivită, având o performanță solidă, chiar și într-un context plin de provocări. Am continuat să investim constant – în restaurante, în soluții digitale și în experiența clienților – și vom face același lucru și în 2026. Ne dorim să creștem în continuare într-un mod sustenabil, să rămânem accesibili pentru clienți și să ne dezvoltăm echipele, care sunt esențiale pentru tot ceea ce construim.”, a declarat Valentin Truță, director general Premier Restaurants România.

Nouă restaurante vor fi deschise în 2026

Urmează investiții de 400 de milioane de lei, în următorii trei ani. De asemenea, ca parte a strategiei de expansiune, în 2026 sunt planificate deschiderea a nouă restaurante noi. Primul restaurant Drive-Thru din acest an a fost deja inaugurat pe 20 aprilie, în Florești, în județul Cluj.

Compania anunță că va crea peste 500 de noi locuri de muncă și va continua programele pentru dezvoltarea echipelor.

„Bugetul de investiții pentru următorii 3 ani este estimat la peste 400 de milioane de lei, alocat planului de extindere, proiectelor de remodelare și digitalizării restaurantelor”, potrivit sursei citate.

Premier Restaurants România operează restaurantele McDonalds în România. McDonalds este lider al pieței restaurantelor, cu 115 restaurante în 34 de orașe, dintre care 66 restaurante cu McDrive și 74 de cafenele McCafé. Compania are o echipă de peste 7.000 de angajați.