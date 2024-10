„Suzeta sau suptul degetului sunt probleme pe care părinţii le pot observa şi pe care ar trebui neapărat să le elimine cât mai rapid, pentru că ele clar afectează forma maxilarelor şi, în definitiv, forma feţei pe termen lung, ceea ce este foarte important”, a afirmat, miercuri seară, la Medika TV, medicul Abel Moca, specialist în pedodonţie la Clinica MaxiloMED.

Abel Moca a explicat că în direcţia în care copilul apasă atunci când suge unul sau două degete, în acea direcţie va creşte maxilarul, pentru că la copii oasele sunt foarte moi, iar dacă copilul suge degetul apăsând pe maxilarul superior, acesta va fi mai îngust şi va prelua forma degetului.

El a afirmat că sunt situaţii în care e nevoie de consiliere psihologică pentru ca un copil să renunţe la suptul degetului.

În ceea ce priveşte modalităţile prin care cei mici sunt determinaţi să renunţe la acest obicei, printre acestea se regăsesc mănuşile, cotierele care ţin mâna dreaptă în timpul somnului.

Medicul a arătat că, dacă un dinte permanent apare şi în acel loc cad doi dinţi de lapte, aceasta reprezintă o problemă, acest lucru indicând faptul că acel copil are dinţii ”destul de mari pentru maxilarul pe care îl are şi are nevoie de intervenţie ortodontică, de exemplu”.

