Larvele de anchilostom, un parazit de mici dimensiuni, pot pătrunde foarte ușor în organismul uman prin piele, provocând o afecțiune neplăcută numită anchilostoză.

Deși problema este raportată frecvent în destinațiile exotice, tropicale sau subtropicale precum Thailanda, Indonezia, Mexic, Brazilia, India sau insulele din Caraibe, acești paraziți sunt prezenți și în zone mult mai apropiate de România, cum ar fi stațiunile din regiunea mediteraneană.

Cum ajung paraziții în nisipul de pe plajă

Atenția sporită se impune în special pe plajele frecventate de câini sau pisici fără stăpân. Anumite specii de anchilostomi trăiesc în tractul digestiv al acestor animale, iar ouăle lor sunt eliminate în mediu prin fecale.

În nisipul cald și umed, din aceste ouă se dezvoltă în scurt timp larve minuscule, cu o lungime de doar o jumătate de milimetru.

Contactul direct al pielii cu nisipul contaminat este suficient pentru ca larvele să se îngroape sub epidermă.

Riscul nu vizează doar tălpile picioarelor: orice persoană care stă așezată sau se întinde direct pe nisip, fără un strat protector, poate deveni o țintă pentru acești paraziți.

Liniile roșii de pe piele, primul semnal de alarmă

În momentul în care o larvă pătrunde sub piele, locul prin care a intrat se poate înroși și poate provoca o senzație intensă de mâncărime.

În zilele următoare, pe măsură ce parazitul migrează prin țesutul subcutanat, pe corp încep să apară linii ondulate și roșiatice.

Aceste „tunele” vizibile sub piele se pot alungi zilnic cu câțiva milimetri sau chiar centimetri, cauzând inflamații locale.

Din fericire, omul este o gazdă accidentală pentru acest tip de parazit animal. Larvele nu se pot dezvolta complet în organismul uman și, în cele mai multe cazuri, mor de la sine după câteva săptămâni.

Măsuri simple de prevenție pentru copii și adulți

Reducerea riscului de infectare se poate face prin câteva reguli simple de igienă și comportament la plajă. Folosirea unui prosop gros sau a unei saltele previne contactul direct dintre corp și nisip. Purtarea șlapilor sau a sandalelor pe plajă oferă un strat suplimentar de siguranță.

În cazul copiilor, aceștia ar trebui îndrumați să se joace și să construiască castele din nisip în zona umedă din imediata apropiere a apei, deoarece valurile spală nisipul.

Ouăle și larvele paraziților au șanse mult mai mari să supraviețuiască în zonele uscate și calde de la marginea plajei.

Persoanele care observă mâncărimi persistente sau leziuni cutanate de formă serpentiformă la întoarcerea din vacanță sunt sfătuite să consulte un medic dermatolog.

Afecțiunea poate fi tratată rapid și eficient cu ajutorul medicamentelor antiparazitare prescrise de specialist.

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