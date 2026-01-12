Mesajul afișat în fața barului din Italia

Un bar din Fontanafredda, un mic oraș din provincia Pordenone, Italia, se află din nou în centrul unui scandal din cauza unui afiș considerat ofensator.

Deși a stârnit controverse timp de ani de zile, afișul rămâne pe peretele barului din 2017, proprietarul susținând că este doar o glumă. Potrivit Pordenonetoday.it și InItalia, cereri de a-l elimina au fost formulate de mai multe ori, însă fără succes. Afișul în cauză, prezent de aproape un deceniu la intrarea barului, afișează mesajul: „Meniu fix 25 de euro, chelneriță inclusă”.

Ce spune proprietarul barului despre mesajul afișat la intrare

Potrivit lui Danilo Rovere, proprietarul barului, mesajul ar fi o glumă ironică despre inflație, subliniind faptul că prețul menționat a rămas neschimbat de 9 ani, în ciuda creșterilor generale. Cu toate acestea, textul a fost interpretat de mulți ca fiind sexist și jignitor la adresa femeilor.

„De când există acel afiș, câțiva șoferi de camion care treceau pe aici s-au oprit să întrebe despre meniu”, a declarat Rovere.

În apărarea sa, el a menționat că barul său este plin de alte afișe cu mesaje ironice, cum ar fi „Local încălzit (din iunie până în august)” sau „Jaf doar cu programare”. Explicațiile sale nu au fost însă suficient pentru a domoli criticile aduse de textul pus la intrare.

Sindicatele i-au cerut patronului să înlăture mesajul ofensator de la intrare

Sindicatul Flc-Cgil, prin vocea secretarului său Giuseppe Mancaniello, a cerut în mod public înlăturarea afișului. „Este vorba de o insultă la demnitatea femeilor: este un alt caz de sexism”, a declarat Mancaniello potrivit sursei citate mai sus.

O reacție puternică a avut și Sonia DAniello, fost consilier municipal din Pordenone, care a criticat aspru afișul într-o postare pe Facebook.

„Este vorba doar umor? Nu au contat luptele din anii 70! Nu s-a produs nicio revoluție, este doar o mentalitate veche, patriarhală! Din păcate, suntem tragic de neputincioși în fața acestei situații. Atât timp cât există femei care acceptă și justifică acest tip de mesaj josnic, nu vom progresa niciodată”, a mai spus el.

Proprietarul refuză să cedeze și să înlăture mesajul

În prezent, barul din micul oraș italian este condus de o mamă și fiica sa, însă proprietarul inițial a impus un veto pentru a împiedica înlăturarea afișului.

El susține că mesajul nu are ca scop să ofenseze și că se încadrează în limitele proprietății private. Rovere respinge acuzațiile de sexism și le consideră o interpretare greșită a unui simplu gest umoristic.

În mijlocul unor controverse a fost, în 2025, un alt restaurant din Italia. Acolo, proprietarii au decis să introducă o taxă suplimentară pentru pizza preparată fără sos de roșii. O sportivă cunoscută s-a întrebat pe contul său de Instagram dacă este legal așa ceva, însă restaurantele din Italia se pare că au introdus numeroase taxe în ultimii ani, în unele locații fiind perceput un preț extra pentru un pahar de apă de la robinet.