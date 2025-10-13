Despre Sfânta Parascheva

Sfânta Cuvioasă Parascheva este prăznuită în fiecare an în data de 14 octombrie și este una dintre cele mai iubite sfinte în ortodoxia românească.

Despre Sfânta Cuvioasă Parascheva, tradiția bisericească spune că s-a născut în localitatea Epivata, în prima jumătate a secolului XI și că a intrat la mănăstire de tânără, unde a urmat o viață de rugăciune, post și milostenie, retrăgându-se treptat spre tot mai multă asceză până la moartea ei la vârsta de doar 27 de ani.

Viața ei scurtă, dar plină de dăruire pentru Dumnezeu și pentru oameni, a făcut ca după moarte să fie cinstită ca sfântă.

Moaștele Sfintei au fost purtate de-a lungul timpului prin mai multe locuri din Balcani, iar în secolul al XVII-lea au fost aduse la Iași, unde se află și astăzi, în Catedrala Mitropolitană. Prezența lor a transformat orașul într-un important centru de pelerinaj.

În fiecare an, pe 14 octombrie, sute de mii de credincioși vin să se închine la racla cu sfintele moaște. Pentru români, Sfânta Parascheva este ”Ocrotitoarea Moldovei” și un sprijin în necazuri și boli.

Ce nume se sărbătoresc de Sfânta Parascheva

De Sfânta Parascheva, pe data de 14 octombrie 2025, mii de oameni își serbează onomastica. Atât persoane care îi poartă direct numele, dar și derivate ale numelui Sfintei Parascheva. Iată ce nume se sărbătoresc de Sf. Cuvioasa Parascheva.

Chiva

Chivuţa

Pachiţa

Parasca

Parascheva

Paraschieva

Paraschiva

Paraschivuţa

Paraschiţa

Parastiţa

Vuţa

Chivu

Chivuţă

Paraschiv

Paraschivu

Paraschiţă

Petcu

Mesaje de Sfânta Parascheva

Cu ocazia zilei de Sfânta Parascheva poți trimite mesaje și urări celor dragi care poartă acest nume sau unul derivat din el. Poți trimite un mesaj compus chiar de tine sau te poți inspira din aceste mesaje de Sfânta Parascheva:

Mesaje și urări creștine de Sfânta Parascheva

În această zi binecuvântată de sărbătoarea Sfintei Parascheva, îți doresc să simți în suflet lumină, pace și încredere. Fie ca dragostea celor apropiați și rugăciunile curate să-ți aducă alinare și bucurie în fiecare clipă a vieții.

Așa cum Sfânta Parascheva este un simbol al credinței și al iubirii necondiționate, așa să fie și drumul tău prin viață: presărat cu binecuvântări, cu oameni frumoși și cu împliniri pe care le meriți din plin.

Îți trimit gânduri senine într-o zi în care numele tău răsună ca un cântec plin de credință. Fie ca Sfânta al cărei nume îl porți să-ți fie mereu aproape și să-ți călăuzească pașii spre liniște și bucurii adevărate.

Ziua ta de nume este un prilej să ne amintim cât de mult înseamnă bunătatea și blândețea. Îți doresc ca inima să-ți fie mereu curată, așa cum a fost și viața Sfintei Parascheva, plină de dăruire și iubire față de ceilalți.

În această zi de sărbătoare, lasă pacea să-ți inunde sufletul și bucuria să-ți umple inima. Sfânta Parascheva să te ocrotească și să-ți deschidă drumuri către tot ceea ce este bun și frumos.

Așa cum credincioșii merg cu speranță la racla Sfintei Parascheva, așa să mergi și tu prin viață: cu nădejde, cu credință și cu curaj. Îți doresc o zi senină și un viitor plin de daruri sufletești.

Numele tău poartă în el o poveste de sfințenie și jertfă. Îți doresc să-ți aducă inspirație, putere și mereu prilej de a fi un sprijin pentru cei din jur.

Să-ți fie ziua de astăzi asemenea unei flori care se deschide la soare: plină de culoare, de frumusețe și de viață. Sfânta Parascheva să te ocrotească și să te întărească în fiecare pas.

În ziua aceasta, sufletul tău să se odihnească în liniștea credinței și să se bucure de dragostea celor dragi. Numele Sfintei Parascheva pe care îl porți să-ți fie mereu binecuvântare.

Astăzi, cerul parcă se deschide mai larg, iar rugăciunile se aud mai limpede. Îți doresc să simți această sărbătoare ca pe un dar de pace și de iubire care te va însoți tot anul.

Îți doresc ca toate gândurile tale bune să prindă viață și să-ți aducă bucurii neașteptate. Fie ca ocrotirea Sfintei Parascheva să-ți lumineze calea.

Astăzi este despre tine și despre frumusețea numelui tău. Bucură-te de fiecare clipă și lasă recunoștința să-ți fie ghid.

Îți urez o zi de sărbătoare plină de emoții frumoase, de amintiri dulci și de oameni sinceri.

Așa cum Sfânta Parascheva a fost o alinare pentru cei în nevoie, așa să găsești și tu mereu alinare și sprijin în viață.

Îți trimit un gând senin și o urare din suflet: să rămâi mereu un om cu inimă curată și cu speranță neclintită.

Fie ca în această zi să primești daruri mai presus de orice: liniște, iubire și încredere.

Îți doresc ca sărbătoarea de azi să-ți deschidă drumuri noi și să-ți aducă pace în inimă.

În această zi specială, îți doresc să fii înconjurat de frumusețea lucrurilor simple și de bucuria oamenilor apropiați.

Mesaje de Sfânta Parascheva pentru prieteni

Cu ocazia zilei tale de nume, îţi doresc să ai parte de toată bunătatea vieţii, de fericire şi de împliniri! La mulţi ani!

Această este doar un mesaj purtat de vânt, îți doresc toată bucuria din lumea și toată fericirea de pe Pământ. La Mulți Ani cu veselie!

Azi, de ziua numelui, îți urez și eu să fii iubită și să ai parte de tot ce îți dorești. La mulți ani!”

Cu ocazia sărbătorii zilei tale de nume, îţi doresc multă sănătate şi fericire. Să ai parte numai de zile senine şi însorite!

Cu ocazia zilei de nume, îți doresc un munte de sănătate, o mare de iubire și un gând sincer de iubire!

Cu ocazia sărbătoririi numelui, primiţi un călduros mesaj, multă sănătate, multe realizări şi tot ce vă doriţi lângă cei dragi. La mulţi ani!

Cu ocazia zilei tale de nume îți doresc o oră de liniște, o zi senină, o săptămână de bucurii, o lună de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire și iubire. La mulți ani!

Cineva acolo sus te iubește … cineva aici jos ține tare mult la tine. La mulți ani!

Chiar dacă ai nume de Sfântă știu că diseară o să ne dai de băut, o să ne cinstești și o să ne primești cu masa plină. Sper să rămâi mereu un spirit tânăr și plin de viață, să fim mereu împreună și să nu uităm niciodată frumoasa prietenie dintre noi.

Îți doresc ca ziua numelui să îți aducă multe motive de a sărbători. La mulți ani!

În această zi frumoasă, toată lumea să-ți zâmbească, cei dragi să te iubească, cei răi să te ocolească.

Mesaje scurte de Sfânta Paraschiva

Sfânta al cărei nume îl porți să-ți fie mereu ocrotitoare și călăuză. La mulți ani!

În această zi de sărbătoare, mă rog să primești pace, sănătate și credință neclintită.

Fie ca binecuvântarea Sfintei Parascheva să se reverse asupra ta și a familiei tale.

Numele tău sfânt să te însoțească prin încercări și să-ți fie lumină pe cale!

Astăzi este prilej de recunoștință și de apropiere de Dumnezeu. Îți doresc să simți puterea acestei sărbători.

Îți doresc să găsești mereu sprijin și alinare în credință, așa cum Sfânta Parascheva ne arată prin pilda ei.

În această zi, sufletul să-ți fie senin și plin de înțelepciune.

Sărbătoarea aceasta să-ți aducă echilibru și bucurie curată.

Fie ca rugăciunile tale să fie ascultate și să primești răspunsuri cu pace în inimă.

Îți trimit gânduri de lumină și rugăciuni pentru un drum mereu binecuvântat.

Mesaje și felicitări de Sfânta Parascheva

Îngerii să-şi călăuzească paşii, iar Sfânta Parascheva să-ți lumineze drumul în viață.

Fie ca toate întâmplările frumoase și spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi de Sf. Parascheva cât mai frumoasă!

Fie ca din această zi sfântă în drumul lin al vieţii tale să răsară mereu câte-o rază de soare care să-ți aducă fericire și bucurie. La mulţi ani de Sfânta Parascheva!

Un cer albastru fără nori, în calea ta să fie, să ai în viaţă numai flori, noroc şi bucurie! La Mulţi Ani!

Să ai parte numai de împliniri, iar viaţa să îţi fie o eternă sărbătoare!

Ca o lumină caldă ai apărut în calea mea, ai intrat în viaţă mea şi mi-ai arătat cum să fiu un om mai bun, mai blând şi mai înţelegător, întocmai ca Sfânta Parascheva, al cărei nume îl porţi. Mulţumesc că mă călăuzeşti şi că ai grijă de mine!

O sărbătorim pe Sfânta Parascheva şi te sărbătorim pe tine. Să rămâi mereu blânda, bună şi drăguţă cu toţi cei din jurul tău!

Multă sănătate, belşug şi fericire îţi doresc de Sfânta Parascheva, la mulţi ani!

Fie ca din această zi sfântă, în drumul lin al vieţii tale să răsară mereu câte-o rază de soare care să-ţi aducă fericire şi bucurie! La mulţi ani de Sfânta Parascheva!

Cele mai ambiţioase dorinţe să ţi se împlinească, cele mai norocoase momente să te “lovească” şi cele mai dragi persoane să te însoţească, mereu! La mulţi ani şi multă sănătate!

Să ai o zi frumoasă! Să te bucuri de numele pe care-l porți, să fii fericită, iubită și sănătoasă!

De ziua numelui tău iți dorim un sincer La Mulți Ani, să ai parte de mulți bani, sănătate și voie bună!

Să ai o zi frumoasă şi să te bucuri de numele pe care îl porţi. Sărbătoreşte-ţi ziua numelui cu bucurie şi să ai parte de căldura şi iubirea celor apropiaţi! La mulţi ani!

Fie ca în sufletul tău să răsară mereu bucuria și încrederea că poți realiza tot ce-ți propui. Să ai parte de o zi minunată!

Descoperă și alte mesaje de la mulți ani.

Mesaje frumoase de Sfânta Parascheva

Ziua numelui tău e un prilej minunat să-ți amintim cât de mult contezi pentru noi. Îți doresc zâmbete, surprize frumoase și oameni buni aproape!

Îți urez ca fiecare moment de azi să fie o bucurie care se va transforma într-o amintire dragă peste ani!

Această zi specială să-ți fie ca o floare rară, plină de culoare, delicatețe și parfum de bucurie!

Îți trimit gânduri luminoase și o îmbrățișare caldă. Să te bucuri de ziua ta așa cum meriți, cu sufletul ușor și cu inima plină.

Numele tău are frumusețea lui, dar adevărata strălucire vine de la tine. Bucură-te de fiecare clipă și lasă-ți amprenta unică asupra lumii.

Astăzi să-ți fie sufletul mai senin decât cerul și inima mai plină de căldură decât orice sărbătoare.

Bucuria zilei de azi să te inspire să privești înainte cu curaj și să-ți urmezi visele cu încredere.

Îți doresc să te bucuri de ziua aceasta ca de un răsărit, cu promisiunea unui început nou și plin de speranțe.

Fie ca cei care te iubesc să-ți fie astăzi aproape și să-ți umple ziua cu gesturi mici, dar de neuitat.

Numele tău răsună astăzi mai tare, dar adevărata muzică vine din energia ta frumoasă și din bunătatea ta.

Îți doresc să simți în jurul tău numai căldura oamenilor dragi și bucuria lucrurilor simple, care fac viața atât de prețioasă.

Ziua numelui tău să fie ca un buchet de emoții, recunoștință, bucurie, iubire și entuziasm pentru tot ce urmează.

