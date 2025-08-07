Cine a fost Sfânta Teodora

Cuvioasa Teodora este singura româncă trecută în rândul sfinţilor. Ea a fost fiica lui Ştefan Joldea, armaş, comandant de artilerie la Cetatea Neamţului.

Cuvioasa Teodora a fost forțată să se căsătorească împotriva voinței sale. Neavând copii, ea și soțul ei au hotărât de comun acord să îmbrățișeze viața monahală. El s-a retras la Mănăstirea Poiana Mărului, iar ea, aproape de vârsta de 30 de ani, a intrat în obștea Mănăstirii Vărzărești.

Invaziile străine care au tulburat zona au determinat-o să se adăpostească în Munții Buzăului, unde a dus o viață retrasă, timp de aproape zece ani.

Ulterior, a pornit spre Mănăstirea Neamț, iar de acolo a fost îndrumată către schitul Sihăstria, aflat în Munții Neamțului. Cu sfatul starețului și binecuvântarea egumenului, a urcat mai departe în pustia Sihlei, dorind să ducă o viață de sihăstrie. Cuvântul „sihlă” desemnează o pădure deasă, alcătuită din copaci tineri, un adevărat hățiș.

La început, Teodora a locuit într-o chilie săpată sub stâncile Sihlei, pe care i-o oferise un sihastru bătrân. În timpul altor invazii, mai multe călugărițe s-au refugiat în zona respectivă, iar Cuvioasa le-a cedat locul său, retrăgându-se într-o peșteră greu accesibilă, unde a viețuit în mare parte din timpul petrecut în pustie.

După moartea ei, trupul Cuvioasei Teodora, numită și „Floarea duhovnicească a Moldovei”, a rămas în peștera în care își trăise ultimii ani de viață. Se spune că vestea despre viața și trecerea ei la cele veșnice a ajuns și la soțul ei, care, sub numele de călugăr Elefterie, a plecat de la Poiana Mărului și s-a stabilit la Sihăstria, unde și-a petrecut ultimul deceniu din viață, aproape de locul de odihnă al soției sale. În jurul anului 1725, în amintirea ei, a fost întemeiat schitul Sihla.

Trupul Cuvioasei a rămas acolo până în perioada 1828–1834, când, în timpul ocupației rusești a Principatelor Române, a fost mutat la Lavra Pecerska din Kiev, arată Wikipedia.org.

Cuvioasa Teodora de la Sihla a fost canonizată de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române pe 20 iunie 1992. În calendarul ortodox 2025, Sfânta Teodora de la Sihla este prăznuită pe data de 7 august.

Ce nume se sărbătoresc de Sfânta Teodora

Theodoros, nume folosit de greci cu multe secole înaintea erei noastre, este păstrat și serbat în onomastica tuturor popoarelor europene sub mai multe forme. Numele se traduce prin „dar de la Dumnezeu” sau ”daruri ale zeului”.

  • Teodora;
  • Teodor;
  • Tudor;
  • Tudora;
  • Teo;
  • Toader;
  • Tudorel;
  • Tudorică;
  • Toderică;
  • Dorin;
  • Dorina;
  • Doru;
  • Dora;
  • Dorel;
  • Dicu.
Mesaje de Sfânta Teodora

  • La mulți ani, Teodora! Numele tău înseamnă „dar de la Dumnezeu”, și exact asta ești pentru toți cei care te cunosc.
  • Teodora, să rămâi mereu curajoasă, demnă și blândă. Astăzi este ziua ta și meriți să strălucești!
  • Fie ca binecuvântarea Sfintei Teodora să te însoțească și să-ți călăuzească pașii spre lumină.
  • Ziua numelui tău e un dar: o chemare către curaj, credință și iubire. La mulți ani senini!
  • Numele tău poartă o poveste sfântă. Să fii mereu un om de lumină, cu pace în suflet.
  • Azi e ziua în care cerul zâmbește celor ce poartă un nume binecuvântat. La mulți ani cu har!
  • Să fii asemenea unui izvor curat: să dăruiești viață, liniște și bucurie oriunde ajungi.
  • Fie ca spiritul acestei zile să-ți aducă armonie, iar fiecare gând să se transforme în bine!
  • Îți doresc să rămâi mereu un suflet blând, care inspiră și mângâie, ca o rază de soare în zori.
  • Un nume frumos, o zi sfântă, un suflet luminos, toate acestea îți aparțin. Bucură-te de ele!
  • Sărbătoarea numelui tău să fie începutul unui nou drum presărat cu binecuvântări!
  • Păstrează-ți sufletul curat și inima deschisă. La mulți ani de Sfânta Teodora!
  • La mulți ani, femeie frumoasă cu nume de sfântă! Să nu uiți niciodată cât ești de prețioasă!
Mesaje de Sfânta Teodora pentru prieteni

  • E ziua numelui tău, iar eu îți sunt recunoscător/recunoscătoare pentru prietenia ta. La mulți ani cu mult drag!
  • Te sărbătoresc azi cu inima deschisă! La mulți ani, om frumos și prieten de nădejde!
  • Fiecare moment petrecut cu tine e o bucurie! De ziua numelui, îți doresc tot binele din lume!
  • Îți trimit cele mai sincere urări de bine! Bucură-te din plin de această zi specială!
  • Un prieten ca tine merită o viață plină de zâmbete. La mulți ani și multe îmbrățișări!
  • Să-ți fie viața la fel de frumoasă ca sufletul tău! La mulți ani și mulțumesc că exiști în viața mea!
  • La mulți ani, prieten drag! Azi bem în cinstea ta și ne bucurăm că ești în viața noastră!
  • Ziua ta de nume e motiv de sărbătoare și recunoștință pentru că am un om atât de bun alături.
  • Să-ți rămână inima mereu tânără și mintea senină, așa cum îți șade bine! La mulți ani!
  • Azi, pe lângă „la mulți ani”, îți zic și „mulțumesc”! Ești o binecuvântare în viețile celor din jur.

Urări de la mulți ani de Sfânta Teodora

  • La mulți ani! Să-ți fie viața plină de soare, sănătate și momente frumoase!
  • Cu ocazia zilei numelui, îți doresc tot ce e mai frumos: sănătate, iubire și bucurii alături de cei dragi!
  • O zi minunată să ai! La mulți ani cu sănătate și liniște sufletească!
  • Fie ca această zi să-ți aducă belșug în casă, pace în suflet și speranță în inimă.
  • La mulți ani! Să ai parte de o viață plină de realizări, înțelepciune și echilibru!
  • Fie ca Sfânta căreia îi porți numele să-ți fie ocrotitoare în fiecare zi a vieții tale!
  • Să ai o zi binecuvântată, cu gânduri senine și oameni frumoși alături!
  • Să-ți fie numele o lumină care să-ți călăuzească mereu pașii spre tot ce e mai bun!

Mesaje de la mulți ani pentru cei care-și sărbătoresc onomastica de Sfânta Teodora

  • Un nume frumos, Doru, un caracter și mai frumos! Îți doresc să-ți păstrezi mereu bunătatea și curajul!
  • Să primeșți flori de ziua ta și să înveți de la fiecare floare să iubeșți, să strălucești, să aduci bucurie și sărbătoare! La mulți ani, Dorin!
  • Suntem mai mult decât cele mai bune prietene, suntem suflete gemene, iar ziua ta o simt că și cum ar fi a mea! La Mulți Ani!
  • La mulţi ani, Teo! Îţi urez sănătate multă, iar visurile tale să se îndeplinească pe cât de repede posibil!
  • Să nu îţi pierzi optimismul niciodată ca să continui să ne molipsești cu buna ta dispoziţie. La mulți ani de Sfânta Teodora!
  • Un prieten adevărat ca tine merită să i se întâmple cele mai bune lucruri! La mulți ani, Tudor!
  • Îți doresc să ai o zi plină de distracție și veselie! La mulți ani și la cât mai multe momente speciale!
  • Dragă mamă, îți mulțumesc pentru dragostea ta necondiționată, pentru răbdarea nemărginită, căldura uimitoare și sprijinul infinit pe care mi le oferi în fiecare zi. La mulți ani de Sfânta Teodora!
  • Astăzi, de ziua numelui, îți spun că ești o persoană minunată li meriți tot binele din lume. La mulți ani, Teo!
  • Singura mea dorință este să îți văd fericirea în ochi în fiecare zi. La mulți ani!
  • Sărbătoarea numelui tău să fie un prilej de liniște interioară și bucurie autentică. Să te simți iubit/ă, apreciat/ă și susținut/ă!
  • În această zi specială, îți doresc ca fiecare clipă să îți aducă zâmbetul pe buze și liniște în suflet. La mulți ani!
  • Fie ca numele pe care-l porți să-ți fie mereu o binecuvântare și un simbol al puterii interioare.
  • În fiecare an, ziua numelui tău e un motiv de recunoștință că exiști în viețile noastre. Să ai parte doar de lumină!
  • Astăzi este despre tine. Despre bunătatea, zâmbetul și felul tău minunat de a fi. La mulți ani cu inima senină!
  • Gânduri bune și urări de bine cu ocazia zilei numelui! Să-ți fie viața plină de reușite!
  • Să-ți fie inima plină de iubire și zilele colorate în nuanțe de bucurie! La mulți ani!
  • Ziua numelui tău e începutul unui nou drum. Fii curajos, încrezător și recunoscător pentru fiecare pas!
  • Fiecare zi e o nouă șansă. Azi, de ziua ta, ai în față o hartă albă. Umple-o cu amintiri de neuitat!
  • La mulți ani cu încredere în tine! Meriți tot ce e mai bun, azi și mereu.

Rugăciune către Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla

„O, Prea Cuvioasă Maică Teodora, care din copilărie pe Hristos L-ai iubit și pentru dragostea Lui în toată viața ta te-ai nevoit; multe nevoințe și ispite ai suferit și în viața cea pustnicească, cu darul lui Dum­nezeu, ai sporit.

Cu mulțimea înfrânării și a lacrimilor celor duhovnicești, sufletul tău l-ai luminat și în singurătatea pustiei cu isprăvile faptelor tale celor bune ai strălucit. Pustia Sihlei cu viața ta ai sfințit și pildă sihaștrilor te-ai făcut. Iar Prea Bunul Dumnezeu, la vremea cuvenită, sfințenia vieții tale a des­coperit-o și ca pe o comoară ascunsă lumii te-a arătat.

De aceea, și noi nevrednicii, cu evlavie și cu credință, cerem sfintele tale rugăciuni și te chemăm: roagă-te Prea Înduratului nostru Mântuitor ca și noi, păcătoșii, în vremea vieții noastre și în vremea sfârșitului nostru să do­bândim mila și mântuirea Lui, spre a slăvi și a ne închina în veacul de acum și în cel viitor Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin!”

