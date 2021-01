Mesaj de La Mulți Ani pentru mama ta

Mamă, ești cea mai bună pentru mine. Vreau să-ți doresc sănătate bună, vigoare, bună dispoziție, zile mai vesele și mai luminoase. Te iubesc foarte mult! La Mulți Ani!

La mulți ani, mămică scumpă și dragă! Fie ca orice zi să fie minunată și unică, să te înconjoare mereu oameni dragi. Îți dorim să rămâi la fel de frumoasă, tânără, veselă și activă. Ești cea mai bună din lume. Te iubim enorm!

La mulți ani mămica mea tânără și frumoasă! Îți doresc cât mai multe clipe minunate și memorabile, o viață frumoasă ca-n poveste. Să ai parte de susținere, atenție, și iubire. Fie ca dispoziția bună să nu te părăsească niciodată. Te iubesc!

Mamă dulce, grijulie, blândă și afectuoasă! Te felicit cu această zi și din adâncul inimii îți doresc o bună dispoziție, sănătate excelentă, bucurie și împlinirea tuturor dorințelor tale!

Te iubesc și voi fi mereu acolo dacă ai nevoie de ajutorul meu! La Mulți Ani, mamă!

La mulți ani, dragă mamă! Faci totul pentru mine, îmi faci viața fericită. În această zi să ai doar surprize plăcute, oameni buni să te înconjoare, iar timpul de afară să-ți ofere căldură și lumină. Îți doresc fericire, sănătate și viață lungă! Chiar vreau să nu fii niciodată tristă!

Astăzi, de ziua de naștere a mamei mele, vreau să mă închin profund ție pentru fericirea de a mă bucura în fiecare zi! Mamă, vreau să-ți ofer toate florile de pe planetă, dar îți voi oferi doar trandafirii preferați. Te iubesc din toată inima! Îți doresc multă bogăție în această sărbătoare.

Bogăție în familia ta, unde copiii, nepoții, iubitul soț trăiesc împreună. Bogăție în sănătate. Bogăție în prieteni. Bogăție în fiecare zi care vine. Suntem atât de fericiți că ești Mama noastră!

Mami, te felicit. Draga mea, fii mereu la fel de frumoasă și cea mai minunată, cea mai amabilă, sinceră, magnifică și irezistibilă! La Mulți Ani!

Vreau să povestesc multe despre această zi, dar am înțeles principalul lucru în viață – mama este cea mai necesară ființă! Fie ca visele tale prețuite să devină realitate astăzi. Viața să se umple de fericire, iar ridurile să apară de la zâmbetele vesele. Te felicit, mamă: la mulți ani! Iar dacă te-am jignit cu ceva, tu iartă-mă – n-a fost intenționat!

Mami! Îți doresc mult succes în orice efort, mult noroc pe drumul către obiectivele tale și fericire de neegalat în familie. Te iubesc la infinit! La Mulți Ani!

Pentru căldura și confortul cu care ne-ai umplut casa, pentru mângâierea atingerii mâinilor tale calde, pentru înțelegerea din ochi – îți dorim să simți mereu admirația, recunoștința și dragostea noastră! La Mulți Ani, Mama!

La mulți ani, mamă! Nu am nevoie de stelele de pe cer dacă te am pe tine! Vreau să-ți mulțumesc pentru că mereu ești cu mine. Pentru că mi-ai dat viață, m-ai crescut. Tu ești întotdeauna susținătoarea mea. Știu că nu-ți este ușor în viață, dar de ziua ta vei primi multă bucurie și căldură.

La Mulți Ani, Mama! Îți doresc să ai în continuare zile ușoare și senine, fericire pură în suflet și liniște ca să te bucuri de toate frumusețile pe care viața încă le are pregătite pentru tine. Să rămâi tânără și frumoasă! Te iubesc!

La Mulți Ani, dragă mamă! Dacă nu ți-am spus-o niciodată, ți-o spun acum: îți mulțumesc că exiști, îți mulțumesc că ești mama mea, îți mulțumesc pentru că ai avut răbdare cu mine, îți mulțumesc că m-ai crescut oferindu-mi toată iubirea și fericirea de care un copil are nevoie și îți mulțumesc pentru că nu ai încetat niciodată să crezi în mine. Te iubesc cu toată ființa mea și îți doresc multe zile senine ca să ne bucurăm împreună de tot ce are viața mai frumos să ne ofere!

La Mulți Ani celei mai dulci mame din întreaga lume! Te iubesc!

În această zi specială, mă rog la Dumnezeu să te țină sănătoasă și puternică, fericită și liniștită și tot ce este mai bun să îți ofere ție, pentru că le meriți din plin. Măcar atât să pot face în semn de mulțumire pentru felul în care m-ai crescut, pentru că orice aș face simt că nu este suficient. La Mulți Ani, draga mea mamă!

Dragă mamă! La mulți ani! Lasă razele calde ale soarelui să-ți încălzească mâinile, zâmbetul tău să ne bucure ochii, iar norocul să-ți surâdă oriunde. Te iubesc!

Îți mulțumesc pentru dragostea ta necondiționată, pentru răbdarea nemărginită, căldura uimitoare și sprijinul infinit pe care mi le oferi în fiecare zi. Ești îngerul meu, mama! La Mulți Ani!

Mesaje pentru mama de ziua ei

La mulți ani, mama! Fiul tău iubitor va fi mereu alături și te va susține în toate! Fie ca tu să reușești totul, iar dorințele tale să devină realitate!

Permite-mi, din tot sufletul meu iubitor și recunoscător, să-ți urez o aniversare fericită și să-ți doresc tot ce-i mai pur, mai strălucitor și mai bun! Fii fericită, sănătoasă și iubită!

Îți doresc, dragă mamă, sănătate neobișnuit de puternică și speranță bună, fericire infinită și dragoste sinceră. La Mulți Ani!

Lasă zâmbetul să nu-ți părăsească niciodată fața și toate dorințele tale se vor împlini cu siguranță! Fiul tău va fi cu tine! La mulți ani, mama!

Ești raza mea de soare, mamă! De ziua ta, permite-mi să-ți doresc să rămâi acea lumină care mă îndrumă toată viața. Fii fericită și strălucește mai tare, orbește dușmanii, încălzește nepoții. Anii tăi să fie la fel de luminoși ca sufletul tău.

Mamă, astăzi soarele strălucește cu drag pentru tine, toate cuvintele plăcute și călduroase sunt adresate numai ție și toate zâmbetele și privirile admirative sunt ale tale!

Mama, La Mulți Ani! Îți dorim tot ce este mai bun. În viață să existe multă fericire, iar ochii să scânteie de bucurie. Sănătatea ta să fie puternică și să ai întotdeauna suficientă răbdare și tandrețe pentru toate rudele și prietenii.

Draga mea mamă! La mulți ani, felicitări! Mulțumesc cerului pentru oportunitatea de a fi alături de tine și de a-ți simți grija cu care ne-ai înconjurat încă din copilărie. Îți doresc o bătrânețe liniștită, fără boli și tristețe.

Mesaje pentru mama care a murit

Vezi mai jos mesaje pentru mama decedata sau mesaje de comemorare a mamei trecute în neființă.

Mamă, mi-e dor de tine! Dumnezeu să te odihnească în pace!

Ai plecat prea devreme, mama. Mai aveam atâtea să-ți spun. Dormi în pace!

O lumânare aprinsă și un gând bun zboară către toți cei care nu mai sunt astăzi printre noi

Cei dragi nu ne părăsesc nici când se sting…ei rămân mereu în sufletele noastre!

Nu pot sa cred ca nu mai ești, mama! Nici soare nu mai este de când ai plecat Vino înapoi!

Acolo sus printre stele, am o persoană care știu că mă va veghea și va fi veșnic în inima și sufletul meu! Mi-e dor de tine mama mea!

Cerul mi-a luat cea mai dragă ființă și-a transformat-o în cea mai frumoasă stea. Te iubesc, măicuța mea!

Aș vrea ca mama sa mai fie în viața. Mi-e dor sa mai vorbesc o clipă cu ea, să-i văd privirea și să-i simt căldura. Drum bun la îngeri, mama mea!

Mama, știu ca ai grija de mine de acolo de SUS, dar aș da orice sa te mai am o clipă cu mine!

Mesaje pentru mama de 1 Martie

Un buchet de ghiocei si o primavara superba pentru o persoana mai speciala decat toate anotimpurile!

Un buchet de ganduri bune, un amalgam de sentimente frumoase si o gramada de imbratisari… special pentru tine! La multi ani de 1 Martie

Natura a impletit din flori si din raze de soare martisorul fericirii, pentru ca eu sa ti-l pot oferi azi impreuna cu toata dragostea mea.

1 Martie reprezinta inceputul primaverii, anotimpul iubirii. Sa te indragostesti pasind prin raze, culegand ghiocei si impartind zambete…

Primeste primavara in viata si in suflet… deschide-ti aripile si incearca sa zbori… inchide ochii si incearca sa visezi… nu-i asa ca e minunat?

Toate florile din lume nu sunt de ajuns pentru tine. Tu esti primavara mea! Te iubesc!

Primavara sa iti aduca un martisor de sanatate, un ghiocel de noroc, o adiere calda de fericire, un norisor de iubire si un soare stralucitor asemeni sufletului tau.

Daca dragoste este dorinta de a da ceea ce este al tau altuia si de a simti fericirea acestuia ca si cum ar fi a ta, atunci cu siguranta ca te iubesc. As vrea ca acest martisor sa devina un simbol al renasterii sperantei in sufletele noastre si a bucuriei de a trai aceste clipe fericite de martie.

Te privesc, Te respir, Infloresc, Te iubesc! Tu esti Primavara Mea!

Zambetul sa-ti fie mereu bland precum soarele primaverii. Inima sa-ti tresara mereu de bucurie la vederea primului ghiocel. Iar minunea renasterii naturii sa-ti aduca aminte ca intotdeauna mai exista o speranta. O primavara ca-n povesti!

Lasă în suflet să-ţi picure încă o primăvară. Lasă căldura primăverii să-ţi cuprindă obrajii şi să-ţi învăluie inima; dansează în lumina soarelui şi lasă primăvara să-ţi umple braţele cu flori şi iubire.

Tu ai adus in calea mea fericire, bunatate si dragoste. Multumesc pentru lectiile de viata pe care mi le-ai daruit. De la tine am invatat ca pot fi sensibil, dar si puternic, in acelasi timp. Tu esti ingerul meu pazitor. In aceasta zi de primavara iti adresez un gand bun si curat si un martisor. La multi ani, mama!

În Martie, îţi doresc să primeşti atâtea flori încât să-ţi faci grădină, atâtea felicitări încât să ai vorbe bune pentru tot anul, atâta dragoste încât chiar dacă ai da înapoi la fiecare, tot ţi-ar mai rămâne!



1 Martie, la inceput de primavara imi ofera ocazia sa-ti spun cat de mult insemni pentru mine, si cat de mult te iubesc, mami!

Iti doresc sa ai gingasia lacramioarelor, parfumul toporasilor, prospetimea zambilelor si puterea ghiocelului care razbate prin pamantul inghetat. La multi ani si o primavara minunata!

Primăvara să-ţi înmiresmeze inima şi sufletul cu parfumul florilor ei neasemuite şi să-ţi arate ce-nseamnă să zâmbeşti, să iubeşti şi să fii iubită cu adevărat!



Din suflet îţi dăruiesc, ca în fiecare an, firavul mărţişor şi odată cu el toată dragostea ce ţi-o port. Te iubesc! La mulţi ani!

Parfumul florilor de primavara, roua diminetilor calde, adierea zefirului din cel mai frumos anotimp, toate acestea sa-si gaseasca locul in sufletul tau.

Fie ca acest martisor sa ne aduca linistea si fericirea de care avem nevoie toti si iubirea sa ne imbratiseze sufletul.

Puritatea si candoarea acestei primaveri sa-ti inspire simfonia bucuriei si fericirii! La multi ani de 1 martie! Te iubesc, mama!

Felicitări și mesaje pentru mama de 8 Martie

Tu ai adus în calea mea fericire, bunătate şi dragoste. Mulţumesc pentru lecţiile de viaţă pe care mi le-ai dăruit. De la tine am învăţat că pot fi sensibilă, dar şi puternică, în acelaşi timp. În această zi de primăvară îţi adresez un gând bun şi curat, dar şi un mărţişor din suflet. La mulţi ani, mama!

Ochii ei sunt viorele, / Floare De Nu Ma Uita, / Primavara-i mai senină / Cand zâmbește mama mea.Te iubesc, mami!

Primăvara să-ţi înmiresmeze sufletul cu parfumul primilor ghiocei, primele rândunele să-ţi readucă zâmbetul şi bucuria, să iubeşti şi să fii iubită. Roua dimineţilor, adierea vântului şi acest mărţişor să-ţi amintească cât de mult te iubesc, scumpa mea mamă!

O mamă atât de minunată ca tine merită ca fiecare zi să fie 8 martie! La mulţi ani, mămico!

La mulţi ani! Un buchet de lăcrămioare, un mănunchi de sentimente frumoase şi o grămadă de îmbrăţişări special pentru tine în ziua de 8 martie!

Ziua de 8 Martie îmi oferă prilejul potrivit pentru a-ţi spune cât de mult însemni pentru mine. Vreau să-ţi mulţumesc pentru tot ceea ce am învăţat de la tine: cum să dăruiesc necondiţionat, cum să am încrede în mine. Tu ai fost cea care m-a iubit fără a cere nimic în schimb, tu eşti cea care mi-a oferit sprijin şi încurajări când aveam nevoie, tu ai fost mereu alături de mine când viaţa părea împotriva mea. Te iubesc, mămica mea!

Mesaje pentru mama de ziua ei de naștere

De ziua scumpa care vine eu iti urez noroc si bine, margaritare-n calea vietii, succes in anii tineretii si pe aripa primaverii primeste dragostea si dorul!

Îţi multumesc că m-ai iubit şi m-ai învăţat să iubesc şi pe ceilalţi, dar mai ales pe tine. La multi ani, mami!

Această zi este sărbătoarea ta personală. Tu, mami, ai apărut în această zi pe pământ. Mi-ai dat viață. M-ai crescut să fiu o doamnă frumoasă. Vei rămâne mereu de neegalat!

Mamă, îți mulțumesc că mi-ai dat viață. Te iubesc foarte mult. Lasă-ți fiecare zi să fie plină de afecțiune și grijă, momente pozitive și vesele.

De ziua ta, mamă, lasă soarele să strălucească puternic și să-ți întărească credința în vise!

Mamă! Îți doresc să fii veselă, luminoasă și fericită. Sper că vei transmite înțelepciunea ta nu numai copiilor mei, ci și nepoților mei.

Mamă, să nu fie niciodată nori în viața ta și doar soarele mare și cald întotdeauna să strălucească deasupra capului. Te iubesc! Felicitări!

Mesaje pentru mama de Crăciun

Nu-i Crăciun complet fără tine, mamă! Să ai grijă de tine, ne vedem curând!

Pe vremuri oamenii aveau cruce de lemn și inimă de aur. Acum au cruce de aur și inimă de lemn. Fie ca sfântă sărbătoare să readucă aurul în sufletele noastre. Să ai parte numai de lumină în inimă și gând. Sărbători fericite, mamă!

În această noapte uită gândurile negre, dragă mamă. Ai multe alte nopți în care să te ocupi de ele. Liniștește-ți sufletul și bucură-te de Nașterea Domnului!

Din lumina sărbătoririi nașterii Domnului și din speranța ce însoțește Noul An, gânduri bune și urări de sănătate, împliniri și bucurii tuturor!”

„Farmecul zilelor de Crăciun să te însufleţească şi să-ţi lumineze toată fiinţa! Bucură-te de adevărata semnificaţie a acestei sărbători alături de toţi cei pe care îi iubeşti!

Crăciun fericit pentru cei mai buni părinti din lume! Va mulțumesc că ați fost alături de mine de fiecare dată când am avut nevoie. Crăciun fericit, mamă și tată!

M-ați ținut de mână și m-ați învățat cum să împodobesc primul meu pom de Crăciun. Astăzi decorez bradul și mi-aș fi dorit sa fiți lângă mine. Va urez din suflet Crăciun fericit, mama și tata!

Mesaje și urari de Revelion pentru mama

Anul care vine, să te găsească la fel de efervescentă și sănătoasă! La mulți ani, mamă!

Când eram mică, îmi doream cele mai frumoase daruri de la Moș Crăciun. Acum știu ca cele mai importante cadouri nu stau împachetate frumos sub brad, ci sunteți voi. Sărbători fericite! Vă îmbrațișez cu drag!

Dragă mămică, te felicit cu prilejul Anului Nou. Îți doresc să rămâi mereu la fel de bună, luminoasă și ospitalieră. Să ai sănătate de fier, niciodată să nu te îmbolnăvești, să ne bucuri încă mulți ani cu privirea ta blândă și zâmbetul cuceritor. Te iubesc, scumpa mea!

Scumpa și draga mea mamă, te felicit cu ocazia Anului Nou! Vreau să îți doresc, în primul rând, sănătate. De ea au nevoie mamele pentru a ne fi mereu aproape. Rămâi la fel de tânără și frumoasă. În noul an îți doresc să nu fii niciodată tristă, să zâmbești mereu și să fii fericită. Eu te voi ajuta mereu. Te iubesc. La mulți ani!

Vă doresc ca sărbătorile sa fie presărate cu bucurii, împlinire sufletească, liniște și sănătate. Vă mulțumesc că existați și că îmi sunteți alături, mamă și tată!

La mulți ani, dragă mamă! Îți doresc multă sănătate, pace și fericire, înțelegere în familie și bunăstare. Mămico, fie ca Anul Nou să spulbere orice urmă de tristețe din sufletul tău. Iar Moș Crăciun să-ți pună sub brad multă speranță, bucurie și belșug.

Draga mea mamă, în noul an îți doresc tot ce este mai bun! Fie ca tot ceea la ce visezi să se împlinească. Sănătate, bună dispoziție! La mulți ani, draga mea!

Dragii mei părinți, voi mi-ați luminat viața și mi-ați arătat drumul cel bun! Vă mulțumesc din suflet pentru sfaturi și pentru dragostea pe care mi-ați oferit-o! Sărbători magice, mama și tata!

Mamă, te felicit cu ocazia Anului Nou! Să-ți pui o dorință care neapărat să se împlinească în noul an! Fie ca această încredere să-ți dea putere pentru realizarea tuturor planurilor. Îți doresc evenimente plăcute, sănătate, bunăstare, căldură, gingășie, bunătate.

Mesaje pentru mama plecata în strainatate

Dragă mamă, îţi doresc o primăvară frumoasă, la fel ca tine. Mi-aş dori să fii lângă mine, să fim unul lângă celălalt şi să petrecem timpul pe care l-am pierdut. Chiar dacă nu eşti aproape de mine, să ştii că mă gândesc mereu la tine şi abia aştept să vii acasă!

Draga mămica, te iubesc foarte mult și vreau foarte tare ca tu sa vii acasă. Eu de dragul tău voi face orice și vreau să-ți spun ca te iubesc mai mult decât propria viața. Te iubesc!

Vino te rog acasă mamă, am nevoie de tine, de sfatul tău și de mângâierea ta. Știu că ai plecat pentru un viitor mai bun financiar, dar nu și moral.

Dragă mamă, îţi doresc o primăvară frumoasă, aşa ca tine. Să ştii că îmi este foarte dor de tine şi te aşteptăm acasă. Te iubesc, mamă! Şi la mulţi ani! Că tot e şi ziua ta îţi doresc multă sănătate. Cu drag, al tău copil!

Mămico, casa fără tine este pustie, totul este trist. Demult nu ne-am văzut, îmi este dor sa petrec timpul cu tine.

Îmi este nespus de dor de glume, vorbe amuzante. Îmi este dor pentru că te iubesc, aș dori să revii cât de repede posibil, deși știu că ai plecat ca, familia noastră să trăiască în condiții mai bune.

Bună mamă, ce mai faci? îmi este dor de tine și aștept clipa când o să ne vedem. Nu pot dormi noaptea deloc, mă gândesc mereu cum muncești acolo. Te aștept cu drag!

Urări pentru mama de ziua numelui

Ești cea mai dragă persoană din această lume. Înțelegi când îmi este greu. Ești mereu gata să mă ajuți. Mamă, acum, când am devenit mare, poți să-mi împărtășești deja toate greutățile tale. Sunt întotdeauna gata să te ajut! Felicitări cu ziua de azi!

În această sărbătoare, vreau să-ți doresc să nu se întâmple lucruri rele în viața ta și să împărtășești întotdeauna doar vești bune cu mine. Felicitări de ziua numelui, mama!

Să fii veselă mereu, sănptoasă și plină de gânduri bune! La mulți ani de ziua numelui, dragă mamă!

De ziua onomastică, primește cei mai mulți pupici și o îmbrățișare virtuală. Abia aștept să ne vedem, dragă mamă! La mulți ani de ziua numelui!

Mesaje de mulțumire pentru mama ta

Mamă, îți mulțumesc ! Un cuvânt care înseamnă atât de puțin atunci când îl compar cu orice mic lucru pe care l-ai făcut pentru mine.

Mulțumesc, mami, pentru că m-ai născut. Ești cea mai importantă persoană din lume pentru mine! Te voi iubi mereu, pentru că ești familia mea pentru totdeauna. De la căldura din inima ta, toate întristările se vor topi. Cu tine, minutele de viață au sens. Îi mulțumesc Domnului pentru faptul că exiști pe Pământ. Azi îți dau toată dragostea mea.

Îți mulțumesc, mami, pentru sfaturile tale valoroase, pentru că întotdeauna ești gata să mă asculți și să mă înțelegi. Nu încetez să fiu uimit de frumusețea, energia și înțelepciunea ta. Te iubesc foarte mult, te apreciez și sunt mândră de tine.

Mămică! Ești cea mai prețioasă și dragă persoană pentru mine. Pentru tine voi rămâne mereu un copil care simte că este sub aripa protecției celei mai minunate persoane! La mulți ani!

Iubita mea mamă! Îi mulțumesc universului pentru că anume tu ești mama mea! Zâmbește mai mult și nu-ți face griji pentru fleacuri. Ochii tăi să strălucească întotdeauna de fericire, iar entuziasmul să găsească drumul spre casa ta. Visele și dorințele tale să se adeverească și să te facă fericită! Din toată inima îți doresc sănătate, liniște și milioane de motive pentru zâmbete! Te iubesc, draga mea!

Cele mai frumoase mesaje de iubire pentru mama ta

Îți doresc să rămâi mereu cu același zâmbet, simpatică, interesantă și, cel mai important, să fii mereu iubită și fericită. Te iubesc și apreciez!

Esti ca un Soare, esti ca o Luna! Te iubesc, mama buna!

Mesaje scurte și frumoase pentru mama

Te iubesc din suflet, mamă! Să ai grijă de tine!

Ești totul pentru mine. Te iubesc, măicuța mea!

Dragă mamă, vreau să-ți spune că mi-e dor de tine!

Mămică! Rămâi mereu la fel de frumoasă, tânără, veselă și activă. Ești cea mai bună din lume.

Ești cea mai tare mamă! MULȚUMESC din suflet!

Mamă, tu ești mondială! Te iubesc până la Soare și înapoi!

Mamă ca tine, nimeni nu are, sunt cea mai mândră fată!

Mă bucur că mi-ai dat viață, iubire și sfaturi!

Mamă, abia aștept să ne vedem. Îmi lipsești!

Ești ca o ciocolată, dulce și fină. Te iubi mami!

Mesaje în engleză pentru mama

Every Home, Every Heart, Every Feeling,Every Moment Of happiness is incomplete without you, Only you can complete this world Happy Womens Day

If you could see it from my eyes you would know you are one gem of a Woman

I love you from the bottom of my heart. You are very special. Mom! Happy birthday!

Mom, no one can ever take your place in my heart. I love you forever and ever. No matter where I go or who I meet, you will always be number one to me

I take pride in having learned from a teacher like you because, now my life has a purpose and a cause

My greatest wish is to grow up and become just like you. Happy Birthday Mother and thank you for all your strength and advice that have helped me become the person I am today

Mesaje în versuri pentru mama

La mulți ani, dragă mămică

Scumpa mea, odorul meu

Vreau să tot fii fericită

Te iubesc! – Copilul tău

Ești mămica cea mai bună

Te iubesc, te prețuiesc

Nu-i ca tine nici în lună

Nici în Soare nu găsesc!

Mamica iubita,

Azi, de ziua ta,

Sa fii fericita

Din inima as vrea!

Mama draga,

Ce-as putea

Sa-ti doresc

De ziua ta?

Bucurie, sanatate,

Mult noroc si spor in toate.

Pace si zile senine

Sa ma poti creste pe mine.

Mamă cât de dor îmi este

Să mă ții în brațe iar

Să îmi spui blând o poveste

Când lemnul se face jar.

Astăzi este ziua ta

Mama mea frumoasă foc

Și chiar dacă sunt departe

Eu nu te-am uitat deloc!

Mamă bună și iubită

Unde ești să te sărut

Ai plecat de-atâta vreme

Însă nu am să te uit!

Nimeni nu este ca mama

Care-n lume te-a adus

Te iubesc frumoasă mamă

De la zori, pân la apus!

Mamă, iartă-mă, n-am vrut

Să te supăr niciodată

Fiindcă doar tu m-ai crescut

Mi-ai fost și mamă și tată

Tu mămică mea cea bună Să trăieși mulți ani frumoși Să te strâng tare în brațe Iar tu să îmi faci gogoși

La mulți ani îți spun azi, mamă Mulțumesc pentru că ești Mi-ai dat viață și povață Te iubesc, să ne trăiești!

Fii, mămică, sănătoasă Că frumoasă eşti mereu Lângă inima ta bună Poartă mărţişorul meu

Am trimis la tine-n zbor Un mesaj de mărţişor Sănătate, fericire, La mulţi ani şi numai bine!

Mesaje pentru mama adoptivă

Multumesc, ca îmi ești mama, ai fost ca un dar pentru mine. Te iubesc!

N-am crezut ca pot sa simt asta pentru tine, dar timpul mi-a arătat ca iubirea face totul posibil! Mulțumesc ca m-ai crescut. Fiul tău!

Ești mama perfectă și îți mulțumesc pentru toată dragoastea ta. Te iubesc mama!

Sunt recunoscător Cerului ca te am pe tine mama! Te iubesc!

Ai fost alături de mine, deși nu ți-a cerit nimeni. Ai fost un sprijin și o prietena, ai fost tot ce îmi puteam dori. Mulțumesc mama!

M-ai făcut să mă simt parte a familiei și asta spune totul despre ce om ești, draga mama! Mulțumesc pentru ca existi!

Mama este cea care are grija de tine, nu neapărat cea care te naște. Pentru tine, toată recunoștință mea!

Mesaje pentru mama soacră

La mulți ani mama soacra! Mulțumesc pentru a ai născut cea mai minunata fiinta de pe Pământ!

Cea mai buna soacra din lumea, chiar dacă nu am avut decât una! Te iubesc, sa rămâi mereu la fel de calda și buna!

Mama ar fi invidioasa sa știe cât de mult va iubesc! La mulți ani și multă sănătate!

Cea mai tare mama soacra! Tot binele din lume, un pupic și multe imratisari!

De-ar avea toți mame soacre cum am eu, viața ar fi mai frumoasa peste tot în lume! Mulțumesc pentru tot!

Ați fost a doua mama pentru mine. Mulțumesc din suflet pentru grija!

Mama soacra, ce mai bune gânduri pentru dumneavoastră! O zi minunata și la mulți ani!

Dacă cu mămica ai rezolvat, vezi aici ce mesaje de dragoste poți trimite persoanei iubită, învață să o trezești cu mesaje de buna dimineata sau fă pe cineva drag să aibă un somn mai liniștit după ce îi trimiți mesaje de noapte buna.

