Mesaje de La Mulți Ani pentru tata - cele mai frumoase urări pentru tati

La mulți ani pentru tata – mesaje lungi

Tată, dragul meu și cel mai apropiat om, te felicit cu ocazia zilei de naștere! Îți doresc sănătate în trup și bucurie în suflet. Fii mereu la fel de frumos, vesel, sănătos! Inima să-ți cânte, iar sufletul să fie mulțumit de toate! Bucurii și succese, fericire și dragoste! Îți doresc să fii respectat de către colegi și iubit de noi – familia ta. Visele să ți se împlinească, iar casa mereu să-ți fie plină de bucurie.

Dragul meu tătic! Fiica ta te felicită cu ocazia zilei de naștere și te sărută dulce. Să știi că îmi este dor de tine atunci când pleci. Îți mulțumesc pentru educația care ne-ai dat-o, pentru dragostea care ne-o oferi, pentru grija și gingășia ta. Te iubesc și te cuprind strâns. Îți doresc, tatăl meu, să fii sănătos și să trăiești mult-mult, astfel încât să-i bucuri pe cei din jur cu dragostea ta față de viață.

Tăticule iubit, la mulți ani! Tu ai fost mereu sprijinul nostru și un exemplu pentru noi. Vreau să îți urez multă sănătate, fericire nemărginită, succes, cât mai multe zile calde. Nu fi niciodată trist. Noi te iubim și vom fi mereu alături.

Cu ocazia zilei de nastere eu iti doresc sanatate, fericire, multă iubire și tot ce îți dorești, iar bunul Dumnezeu sa te ocroteasca si sa te pazeasca, tata!

Fie ca ziua de naștere să-ți aducă mai multă bucurie decât a fost până acum, să primești recunoaștere publică, iar noi vom face tot posibilul ca să creăm atmosferă favorabilă acasă. Fie ca anii care au trecut să nu lase amprente pe sănătatea ta, ci dimpotrivă, să poți să te distrezi așa ca în tinerețe. Îți doresc ca această zi să rămână în biografia ta ca o pată de lumină care nu se șterge niciodată.

Scumpul și iubitul meu tătic, te felicit cu ocazia zilei de naștere! Îți mulțumesc că exiști. Îți mulțumesc pentru că mi-ai dat viață, m-ai educat, m-ai certat când a fost nevoie și mi-ai dat sfaturi utile. Vreau ca sufletul să nu-ți îmbătrânească niciodată, Rămâi la fel de tânăr, vesel și distractiv. Să fii sănătos mereu, să muncești cu drag, iar eu și mama vom avea grijă să-ți amintim mereu că ești cel mai bun tată și soț din lume. La mulți ani!

La Mulți Ani, eroul meu! Îți mulțumesc pentru fiecare îmbrățișare care m-a făcut mai puternică și pentru fiecare zâmbet care m-a transformat în femeia frumoasă de azi.

Scumpul meu tată, primește felicitările mele în această zi deosebită pentru tine – ziua ta de naștere! Tu ai fost mereu un exemplu pentru mine, un model de bărbăție, demnitate și curaj. Întotdeauna am vrut să fiu ca tine, un om de succes, un coleg respectat la locul de muncă,un familist onest acasă. Fie ca în viața ta să se întâmple doar schimbări plăcute. Fii sănătos, fericit și iubit!

Sa fii fericit si apreciat, scumpul meu tatic! Lasa-ma sa iti sarut mana care m-a crescut si fruntea incretita de trecerea anilor. Iti urez din tot sufletul un sincer la multi ani cu bucurie!

Dragă tăticule! Te felicit cu ocazia zilei de naștere și te cuprind strâns. Tu ești un tată minunat, un profesionist adevărat și pur și simplu un om deosebit! Te iubesc și îți doresc bună dispoziție, bucurie, frumusețe în toate și cer senin deasupra capului. Îți mulțumesc pentru fericirea de a fi copilul tău, care va fi pentru tine bebelușul iubit mereu. La mulți ani!

Urări de la mulți ani pentru tati

Tăticule, la mulți ani! Zâmbetul tău drag, grija, mâinile gingașe și puternice în același timp, inima plină de bărbăție, au devenit pentru mine confirmarea că bărbatul adevărat există. Te iubesc, tăticule, și îți doresc sănătatea și tinerețea lui Superman, succese nemaipomenite și bunăstare.

Chiar dacă trec anii și încărunțești la tâmple, rămâi pentru mine cel mai talentat și drag bărbat din viața mea. Fie ca de ziua ta să te înconjoare doar prieteni fideli, alături să-ți fie femeia iubită și noi, copiii tăi. Să fii sănătos mereu, astfel încât noi să ne putem fac e de cap așa ca atunci când eram copii.

Draga tata imi face deosebita placere sa-ti transmit, cu prilejul zilei de nastere, cele mai calduroase urari de sanatate, liniste sufleteasca si bucurie. La Multi Ani tati!

Tată! În această zi frumoasă, ziua ta de naștere, îți dorim o mare de cadouri, flori frumoase, o mulțime de confesiuni și zâmbete, o mare de întâlniri plăcute și minute minunate, iar în zile de vacanță – o plajă caldă pe malul mării.

Dragă tată! Te felicităm cu ocazia zilei de naștere! Fie ca soarta să te apere de tristeți și neplăceri, de dușmani, de prieteni falși, de nenorociri! Să-ți dea Dumnezeu sănătate, bucurii, succes!

Tată, te felicit cu ocazia zilei de naștere! Îți doresc multă sănătate, dispoziție minunată și doar motive de bucurie. Fie ca toate visele să ți se împlinească, iar ceea ce faci să-ți dea sentimente de satisfacție. Fericire îți doresc și mulți ani!

Mesaje de la mulți ani pentru tata – emoționante

Pentru lume ești un tată, dar pentru familia noastră tu ești lumea.

Astăzi este ziua de naștere a celui mai deștept, corect și frumos bărbat – tatăl meu. Tăticule, îmi doresc ca bunăstarea să fie mereu în casa noastră, iar părul să-ți încărunțească de la înțelepciune, nu de la bătrânețe. Mă închin în fața ta pentru copilăria fericită care mi-ai oferit-o și pentru faptul că îmi ești alături în orice situație. Fii sănătos, tată, o viață fără nori îți doresc!

Tăticul meu iubit, te felicit cu ocazia zilei de naștere. Îți doresc înțelepciunea lui Solomon și succesul lui Cezar, puterea lui Stalin și creativitatea minții, ca a lui Einstein. Tăticule, fii mereu cel mai puternic, bun și super.

Cel mai de încredere prieten și ajutor este tatăl meu. Te felicit, dragul meu, cu ocazia zilei de naștere. Îți doresc ca mâinile tale de aur și caracterul de platină să rămână aceleași peste ani, ca orice problemă care apare în viață la final să pară un banc, ca familia ta să fie cea mai bună și norocoasă, ca în viață să ardă lumina fericirii.

De ziua ta, îți doresc ca orice ceri – să primești,orice cauți – să găsești, si orice dorință pe care o ai să se îndeplinească. La mulți ani, tati!

Tăticule, la mulți ani! Îți doresc din inimă sănătate de fier, mulți ani de viață, succese la locul de muncă, o mulțime de momente fericite și clipe plăcute. Să nu-ți pierzi simțul umorului, iar norocul să-ți surâdă mereu. Tu ești cel mai bun din lume. Ești sprijinul și omul nostru de încredere.

Fiecare trebuie să aibă un exemplu în viață. Încă din școală am scris compuneri despre eroul nostru. Eu nu a trebuit să mă gândesc mult. Eu am lângă mine omul căruia vreau să-i semăn. Vorbesc despre tine, tată. Te felicit și vreau să îți spun că tot ce-i mai bun în mine e de la tine, iar calități negative nu avem ambii – e o trăsătură de familie.

Tată, sfaturile tale au fost mereu utile și la timp. Tu ești exemplul meu de bărbăție, putere și încredere. Cred că nu există om pe pământ pe care să-l respect mai mult decât pe tine. Te simt mereu alături și vreau să îți doresc să simți că tot ce-i mai bun abia urmează.

Mesaje de la mulți ani pentru tata de ziua numelui

Mă rog ca Dumnezeu să te binecuvânteze, dragul meu tată, azi și în fiecare din zilele care vor urma. La mulți ani!

Tată, dragul meu, la mulți ani! Îți doresc ca buzunarele să se rupă de la atâția bani, capul să se învârte de atâta fericire și iubire, masa abia să reziste de la atâtea bunătăți, ca posibilitățile tale să depășească mereu nevoile tale.

Iti doresc o zi ultra-mega-super-triper-uber mirobolanta, asa ca tine! La multi ani, tati!

Dragul nostru și iubitul tătic, te felicităm cu ocazia zilei onomastice și vrem să îți dorim lumină în suflet, dragoste mare în inimă, fericire permanentă în casă, succes în afaceri, optimism și bunăstare. Te iubim și te prețuim enorm, fii sănătos și fericit, tăticule.

Draga tata, iti daruiesc un buchet de culoare si veselie care sa iti aduca noroc in viata si prieteni in casa in acesta zi! La multi ani!

Tăticule, te felicit cu ocazia zilei de naume Îți doresc să rămâi la fel: corect, onest, plin de bărbăție, curajos, un om care știe răspunsul la orice întrebare și un adevărat exemplu pentru copiii lui. Viața să-ți fie plină de fericire, bucurii și momente pozitive. La mulți ani!

Dragul meu, toată lumea ne admiră familia. Să ai în viață numai victorii, să-ți deschizi sufletul larg oamenilor buni și cinstiți, celor care te iubesc. Astăzi am trimis un million de săruturi în aer și sper să ajungă cât mai curând la tine.

De ziua ta, îți doresc să rămâi cel mai grijuliu tată, cel mai iubitor soț, cel mai de preț angajat, cel mai de încredere prieten, cel mai norocos pescar și vânător și pur și simplu cel mai bun, sincer și minunat om.

