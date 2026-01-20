Potrivit unui articol al jurnaliștilor sârbi de la Blic, parte a Ringier Media International, un filtru de cafea ușor umezit cu apă distilată este soluția ideală pentru ecranele LED, OLED sau QLED.

„Filtrul este conceput să nu lase fibre, nu conține substanțe chimice și poate elimina grăsimea fără a zgâria”, explică specialiștii. În comparație cu șervețelele umede, care de multe ori conțin alcool sau solvenți ce pot deteriora stratul protector al ecranului, filtrul pentru cafea este complet sigur.

„Rezultatul este un ecran curat, fără pete sau zgârieturi”, adaugă experții citați de Blic. Pentru a-l utiliza corect, umeziți filtrul cu puțină apă distilată, asigurându-vă că nu picură, și ștergeți ecranul cu mișcări drepte, fără presiune sau mișcări circulare.

Această metodă este recomandată inclusiv pentru televizoarele cu strat antireflexie. Simplu, eficient și economic, acest truc este utilizat și de tehnicienii profesioniști.

