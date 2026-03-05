Psihologul susține că pentru a face față stresului cotidian este foarte important modul în care gândim.

„Emoţiile noastre care sunt negative şi pe care noi le numim stres sunt determinate de modul în care noi gândim. Şi atunci este foarte important să ne dezvoltăm această abilitate, metacogniţie se numeşte, care se referă la faptul că noi devenim din ce în ce mai conştienţi de gândurile noastre. Şi atunci, devenind din ce în ce mai conştienţi de gândurile noastre, noi putem să învăţăm să le gestionăm şi să le recadrăm cognitiv”, a explicat, miercuri seară, la Medika Tv, psihologul Bianca Pescaru, potrivit News.ro.

Aceasta a mai explicat: „Adică în loc să ne plângem, în loc să etichetăm negativ o situaţie – da, poate că avem o groază de lucruri de bifat în ziua respectivă pe agendă, dar ne ajută să gândim într-un mod de acceptare şi raţional, nu să ne văităm şi să spunem încă de dimineaţa: cât de multe am de făcut şi nu ştiu cum le fac. Astea sunt gânduri care ne creează panică, ne creează frustrare, ne creează anxietate şi lucrurile astea, bineînţeles, se transformă într-un stres pentru fiinţa noastră. Deci foarte important este modul în care noi gândim”.

Există mai multe metode care te ajută să faci față stresului de zi cu zi, inclusiv la muncă.

„Ideal ar fi ca după o oră de muncă să luăm măcar cinci minute pauză şi să oferim sistemului nostru psihic, sistemului nostru nervos această minimă pauză în care se reglează, în care se detaşează şi în care noi putem să-i dăm un moment de respiro sistemul nostru nervos. Par nişte lucruri care sunt banale, dar sunt nişte lucruri pe care, dacă le facem în fiecare zi, ne vom da seama cât de mult fac diferenţa şi la finalul zilei vom fi altfel din punctul de vedere al stresului”, a subliniat psihologul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE