Descoperirea făcută de o asistentă medicală

O descoperire remarcabilă în acest domeniu a fost făcută de Joy Milne, o asistentă medicală pensionară din Scoția. Ea a observat că soțul ei avea un miros nou, de mosc, cu câțiva ani înainte de a fi diagnosticat cu boala Parkinson. Ulterior, Milne a realizat că toți pacienții cu Parkinson pe care i-a întâlnit aveau același miros distinct.

Inițial sceptici, oamenii de știință au decis să testeze abilitatea lui Milne. Cercetătorii i-au cerut să miroasă 12 tricouri, dintre care 6 fuseseră purtate de pacienți cu Parkinson. Milne i-a identificat corect pe toți cei 6, plus încă o persoană care a fost diagnosticată cu boala un an mai târziu.

„A fost uimitor. A diagnosticat boala înainte, exact cum făcuse cu soțul ei.”, a declarat chimista Perdita Barran.

Simțul olfactiv al lui Milne ajută la detectarea Parkinson

Milne suferă de hiperosmie ereditară, o condiție care îi conferă un simț al mirosului mult mai sensibil decât al unei persoane obișnuite. Această abilitate rară a determinat-o să colaboreze cu cercetătorii pentru a dezvolta un test de diagnosticare timpurie pentru Parkinson.

În prezent, echipa condusă de Barran analizează sebumul (o substanță uleioasă produsă de piele) pacienților cu Parkinson folosind tehnici avansate de cromatografie și spectrometrie. Scopul este identificarea compușilor specifici asociați cu boala.

„Ceea ce ne dorim este un test foarte rapid și neinvaziv, care să permită trierea eficientă a pacienților”, a explicat Barran.

Cercetătorii au descoperit că din aproximativ 25.000 de compuși prezenți pe pielea umană, circa 3.000 sunt reglați diferit la persoanele cu Parkinson. Mulți dintre aceștia sunt lipide și acizi grași cu lanț lung.

Aceste modificări ale compoziției chimice a pielii sunt cauzate de schimbări metabolice asociate bolii. Compușii organici volatili (COV) rezultați pot fi detectați prin miros, oferind astfel potențiale biomarkeri pentru diagnosticare.

Mirosul, folosit pentru depistarea bolilor

Abordarea nu se limitează doar la Parkinson. Oamenii de știință explorează utilizarea semnalelor olfactive pentru depistarea precoce a altor afecțiuni, de la cancer până la leziuni cerebrale.

De exemplu, câinii au fost antrenați cu succes să detecteze diverse tipuri de cancer prin miros. Într-un studiu privind cancerul de prostată, câinii au identificat corect boala în probe de urină cu o rată de succes de 99%.

Bruce Kimball, cercetător la Monell Chemical Senses Centre, lucrează la dezvoltarea unui test pentru diagnosticarea comoțiilor cerebrale la sportivi, bazat pe modificările COV din urină. Studiile sale au arătat că leziunile cerebrale traumatice produc un miros distinct la șoareci.

Alte cercetări au relevat că copiii infectați cu malarie emană un miros specific prin piele, care îi face mai atractivi pentru țânțari. Oamenii de știință speră să folosească această descoperire pentru a dezvolta noi metode de combatere a bolii.

Andreas Mershin, fizician și cofondator al companiei RealNose.ai, lucrează la un dispozitiv de detectare a mirosurilor care să poată identifica cancerul de prostată. Tehnologia sa utilizează receptori olfactivi umani cultivați în laborator, combinați cu inteligență artificială.

„Mă înnebunește faptul că oamenii mor și noi le înfing ace în fund pentru a afla dacă au cancer de prostată, când semnalul este deja la suprafață și poate fi detectat de câini”, a declarat Mershin.

Deși promițătoare, aceste tehnologii sunt încă în stadiu de dezvoltare. Între timp, cercetătorii subliniază importanța vigilenței personale în ceea ce privește schimbările corporale.

„Cred că mesajul aici este că toată lumea ar trebui să se simtă responsabilă pentru sănătatea proprie, a prietenilor sau a familiei, să observe și să acționeze dacă simt că ceva nu este în regulă”, a concluzionat Barran.

Pe măsură ce știința avansează, mirosul corpului nostru ar putea deveni un instrument valoros pentru diagnosticarea precoce a bolilor, oferind noi perspective asupra sănătății noastre ascunse chiar sub nasul nostru.

Boala Parkinson se poate manifesta printr-o varietate de simptome, diferite de la o persoană la alta, ceea ce face ca, uneori, să fie confundată cu alte tulburări neurologice și diagnosticată târziu. Această afecțiune serioasă are peste 40 de posibile manifestări, afectând în principal controlul mișcărilor și coordonarea, dar și alte aspecte legate de sănătatea fizică și psihică. Simptomele sunt împărțite în două mari categorii: motorii și non-motorii.

