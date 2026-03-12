Ce sunt și cum funcționează radiațiile telefonului mobil

Pentru început, e important să lămurim natura radiațiilor emise de smartphone-uri. Spre deosebire de radiațiile ionizante, precum cele radioactive sau razele X, care pot fi cancerigene, telefoanele mobile utilizează câmpuri electromagnetice de înaltă frecvență. Acestea permit transmiterea vocii și datelor.

„Pentru a cuantifica aceste emisii, a fost introdus indicatorul SAR – Specific Absorption Rate (Rata Specifică de Absorbție)”, explică specialiștii pentru Schweizer-illustrierte.ch.

SAR măsoară energia electromagnetică absorbită de corpul uman în timpul utilizării dispozitivului. Limita stabilită de Comisia Internațională pentru Protecția Împotriva Radiațiilor și Organizația Mondială a Sănătății este de 2 W/kg.

Cât de nocive sunt radiațiile telefonului mobil pentru sănătatea umană

Deși emisiile telefoanelor mobile respectă, în general, limitele SAR, efectele pe termen lung ale expunerii la radiații sunt încă incerte.

În 2011, Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului a clasificat radiațiile emise de telefoane ca fiind „posibil cancerigene”. Cu toate acestea, studiile sunt în curs, iar oamenii de știință nu au ajuns încă la un consens privind impactul acestor radiații asupra sănătății.

În plus, există și suspiciuni că radiațiile telefoanelor ar putea contribui la tulburările de somn. Deși nu există dovezi clare, este recomandabil să adoptăm măsuri preventive pentru a reduce expunerea la radiații.

Cum reducem expunerea la radiațiile de la telefonul mobil

Conform experților, există câteva metode simple prin care putem limita expunerea la radiațiile emise de telefoane. Printre cele mai populare dintre ele se numără:

Evitați să țineți telefonul aproape de corp atunci când nu este utilizat. Acest sfat este valabil în special pentru persoanele care țin telefonul în buzunarul de la piept.

Folosiți rețeaua Wi-Fi și dezactivați datele mobile atunci când nu sunt necesare.

Mențineți telefonul la distanță de cap în timpul apelurilor sau utilizați căști ori funcția de difuzor.

Activați modul avion pe timpul nopții, mai ales dacă nu este nevoie să fiți mereu disponibili.

Cât de util este modului avion pentru protejarea de radiațiile telefonului mobil

Activarea modului avion reduce semnificativ emisiile de radiații, dar nu le elimină complet, deoarece telefonul continuă să emită impulsuri electromagnetice minime. Singura metodă de a elimina complet radiațiile este oprirea completă a dispozitivului.

Totuși, un avantaj al modului avion este că acesta permite utilizarea telefonului ca alarmă, fără a fi expuși la majoritatea radiațiilor emise în mod normal, mai precizează experții citați de publicația cehă.

Așadar, chiar dacă impactul pe termen lung al radiațiilor telefoanelor mobile rămâne sub investigație, adoptarea unor măsuri simple de precauție poate contribui semnificativ la reducerea riscurilor. Alegerea este în mâinile utilizatorilor.

