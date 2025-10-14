Despre lămâie și cojile de lămâie

Lămâile provin din arborele de lămâi, Citrus limon, o plantă veșnic verde, cu frunze lucioase și flori albe, parfumate, care adesea înfloresc în același timp cu apariția fructelor. Originară, cel mai probabil, din Asia de Sud sau din nordul Indiei, lămâia s-a răspândit treptat în întreaga lume.

Cu un gust acrișor intens și o aromă inconfundabilă, lămâia este apreciată nu doar pentru sucul ei, ci și pentru întreaga structură compusă din pulpă, coajă și chiar semințe. Pulpa conține o cantitate impresionantă de vitamina C, dar și alte vitamine, minerale și antioxidanți. Aceste substanțe ajută la întărirea sistemului imunitar, la detoxifierea organismului și la menținerea sănătății pielii.

În bucătărie, sucul de lămâie este aproape indispensabil. Se folosește pentru a da prospețime salatelor, pentru a echilibra gusturile în preparate dulci sau sărate, pentru a marina carnea sau peștele și, bineînțeles, pentru a prepara celebrele băuturi răcoritoare, limonada fiind regina verilor călduroase. În deserturi, sucul și coaja de lămâie adaugă un parfum subtil, dar inconfundabil, care transformă orice prăjitură într-un deliciu fin.

De multe ori, când folosim o lămâie, avem tendința să o stoarcem și să aruncăm restul. Dar adevărata comoară se ascunde chiar în coajă. Sub stratul galben intens se află uleiurile esențiale care dau mirosul specific și proprietățile aromatice ale fructului. Coaja conține, pe lângă aceste uleiuri, și fibre, vitamine, flavonoide și compuși cu efect antioxidant puternic.

Cât de sigur este să folosim cojile de lămâie

Lămâia este un fruct minunat, dar coaja ei merită tratată cu atenție. Folosirea în siguranță depinde, în primul rând, de originea lămâii și de modul în care a fost tratată înainte de a ajunge pe raftul magazinului, mai ales dacă vrem să o folosim pentru consum.

Majoritatea lămâilor din supermarket sunt acoperite cu un strat subțire de ceară alimentară sau tratate cu conservanți chimici.

Aceste substanțe sunt aplicate pe coajă pentru a împiedica mucegăirea și pentru a prelungi durata de viață a fructului pe raft. Problema este că nu pot fi îndepărtate complet prin spălare și pot contamina preparatele în care coaja este folosită, mai ales când e consumată crudă.

Cea mai sigură opțiune este să folosești lămâi ecologice (bio) sau din surse de încredere, despre care știi sigur că nu au fost stropite cu pesticide și nu au fost ceruite.

Lămâile bio sunt cultivate fără substanțe sintetice, iar cojile lor nu sunt acoperite cu pelicule artificiale.

Este totuși bine ca, înainte de utilizare, să speli lămâia în apă călduță și să o freci ușor cu o perie moale, pentru a îndepărta eventualele impurități naturale sau praf.

Pe unele plase sau pungi de lămâi este scris explicit că nu este bună pentru consum coaja. Dacă nu știi exact de unde provin lămâile, ca în cazul celor cumpărate vrac, fără etichetă, este mai sigur să nu folosești coaja deloc, chiar dacă fructul arată bine. Uneori, fructele importate pot fi tratate suplimentar pentru transport pe distanțe mari și depozitare îndelungată, iar aceste tratamente nu sunt întotdeauna menționate.

O coajă sănătoasă se recunoaște ușor, este fermă, lucioasă, galbenă, fără pete maronii sau mucegai.
Cojile vechi, uscate sau păstrate prea mult timp în frigider pot dezvolta mucegaiuri invizibile sau pot oxida uleiurile esențiale, devenind iritante pentru piele și stomac.

De aceea, pentru consum alimentar sau cosmetic, se recomandă coji proaspăt rase, nu păstrate mai mult de 1–2 zile.

Moduri practice de a reutiliza cojile de lămâie

Cojile de lămâie pot fi, așadar, o resursă valoroasă, dacă nu sunt tratate într-un mod care le face necomestibile. Totuși, chiar și cojile de lămâie care nu sunt comestibile pot fi de folos în gospodărie. Iată moduri practice în care le poți utiliza.

Răzătura din coji de lămâie în mâncăruri și deserturi

Cea mai comună și iubită utilizare a cojilor este răzătura fină. Obținută din stratul galben exterior, fără partea albă, care e amară, răzătura are o aromă intensă și proaspătă. Se adaugă în prăjituri, tarte, creme, biscuiți, brioșe, gogoși, clătite și chiar în aluaturi dospite, oferind o notă subtilă de prospețime.

În bucătăria tradițională românească, coaja de lămâie se folosește adesea în cozonac, alături de portocală, pentru a parfuma aluatul. De asemenea, este excelentă în checuri, budinci sau creme de vanilie.

În siropuri, limonade și ceaiuri

Cojile de lămâie pot fi fierte ușor în apă cu zahăr pentru a obține un sirop natural aromat, ideal pentru limonade, cocktailuri sau ceaiuri. Dacă sunt uscate, se pot adăuga în infuzia de ceai, alături de mentă, ghimbir sau mușețel, oferind băuturii un gust proaspăt și tonic.

Coji de lămâie confiate

Coji de lămâie confiate

Un adevărat deliciu este coaja de lămâie confiată. Coaja se lasă câteva ore în apă, apoi se fierbe tot în apă și apoi se lasă la fiert într-un sirop de zahăr până devine translucidă și moale. După ce se usucă, poate fi tăvălită prin zahăr cristal și păstrată ca desert sau folosită la decorarea prăjiturilor și a torturilor. Coaja confiată are o aromă dulce-amăruie, perfect echilibrată, și se păstrează mult timp.

Descoperă și Dulceață de lămâie – rețete delicioase de preparat acasă

Ca remediu natural

Cojile uscate, sub formă de infuzie, pot calma greața, pot stimula digestia și pot reduce balonarea. Uleiurile esențiale pe care le conțin ajută la echilibrarea florei intestinale și la eliminarea toxinelor.

Totodată, aroma cojii de lămâie are un efect benefic asupra psihicului și este energizantă. În aromaterapie, se spune că parfumul de lămâie limpezește gândurile și alungă stările de oboseală mentală.

Cojile de lămâie pentru curățenie

Unul dintre cele mai populare moduri de a folosi cojile de lămâie este prepararea unui spray natural de curățat. Se pun cojile de lămâie într-un borcan și se toarnă peste ele oțet alb. După două săptămâni de macerare, amestecul se strecoară și se diluează cu apă. Rezultatul este o soluție eficientă pentru curățarea suprafețelor din bucătărie, baie sau geamuri, cu un miros proaspăt, citric.

Deodorant și odorizant natural

Cojile de lămâie pot fi folosite pentru a parfuma aerul din casă. Dacă sunt uscate, pot fi puse în punguțe din pânză sau borcane deschise, pentru a absorbi mirosurile neplăcute din frigider, dulapuri sau încălțăminte.

Arse ușor în cuptor sau pe o plită, cojile eliberează un parfum cald, care neutralizează mirosurile de mâncare sau de fum. De asemenea, dacă sunt puse într-un vas cu apă fierbinte și cuișoare, vor parfuma întreaga casă într-un mod natural.

Curățarea obiectelor din metal sau sticlă

Datorită acidului citric, cojile de lămâie sunt excelente pentru îndepărtarea petelor de calcar sau pentru lustruirea obiectelor metalice, cum ar fi robinetele, tacâmurile sau cănile de inox. Se poate freca direct cu o bucată de coajă partea vizată, apoi se clătește cu apă. Rezultatul este o suprafață curată și strălucitoare.

Exfoliant natural

Cojile de lămâie uscate și măcinate pot fi transformate într-o pudră exfoliantă fină, care se adaugă în măști sau scruburi naturale pentru piele. Amestecată cu miere sau iaurt, această pudră curăță delicat pielea, îndepărtează celulele moarte și redă luminozitatea tenului.

Pentru băi aromate și tonifiante

Adăugate în apa de baie, cojile de lămâie oferă o experiență revigorantă. Uleiurile esențiale se eliberează treptat, relaxând mușchii și împrospătând pielea. Poți combina cojile cu sare de mare și lavandă pentru o baie calmantă și parfumată.

Ca repelent natural

Cojile de lămâie pot fi folosite ca repelent natural pentru insecte, se ştie că furnicile, țânțarii și unele pisici evită mirosul de citrice. Puse lângă plante, cojile uscate pot ține dăunătorii la distanță și pot parfuma discret aerul din jur.

Sursă foto – Shutterstock.com

