,,Nu am lucrat niciodată în acest domeniu, dar încă de când eram mică am fost pasionată de cofetărie. Decupam rețete din reviste și ziare și visam că într-o bună zi să expun cele mai delicioase torturi și prăjituri într-o cofetărie pe care speram să o deschid în Sectorul 3 din București”, a spus Nicoleta.

Aceasta a avut parte de un job bun și în România, motiv pentru care a ținut la distanță marea sa pasiune pentru cofetărie. Nicoleta a fost Evaluator Autorizat Anevar EPI, câștigând bine. În luna februarie 2022, cariera sa avea să ia o întorsătură. Soțul său a primit o ofertă de muncă din Anglia, iar cei doi au luat decizia de a se muta în Chelmsford, la aproape 15 mile de granița nord-estică a Londrei.

„Înainte de a pleca din Români,a am creat pagina Baked by Nicoleta, iar ulterior am participat la trei cursuri Master Class si mi-am dat seama că acesta este domeniul în care vreau să îmbătrânesc”, a spus bucureșteanca pentru Anuntul UK.

Nicoleta a început să prepare torturi și prăjituri în Chelmsford. A început să le vândă cunoștințelor. În luna august a anului trecut, ea și-a înregistrat business-ul la Council, iar din acel moment, a început să vândă produsele pe grupurile de români din comunitate.

Nicoleta a extins vânzarea și pe grupurile de englezi

A prins foarte repede publicului. Produsele sale nu doar că sunt foarte gustoase, ci arată de-a dreptul extraordinar. După câteva luni a simțit că există un potențial mai mare și a extins vânzarea și pe grupurile de englezi. În acest fel a intrat în vizorul jurnaliștilor britanici.

„Zilele trecute m-am pomenit cu un telefon de la BBC. Timp de câteva secunde m-am gândit că poate e o glumă, dar nu a fost. Jurnalista care m-a sunat m-a întrebat dacă tortul meu Bruce chiar există și chiar arată asa cum l-a vazut pe un grup din Essex, iar ulterior m-a invitat la emisiunea ei, să vin cu tortul, să-l tăiem live, în studio, să-l vadă și telespectatorii”.

,,Aceasta a fost cea mai incitantă zi de când am început activitatea în Marea Britanie, în august 2023. Dacă cineva mi-ar fi spus atunci că peste puțin mai mult de un an voi fi intervievat de BBC Essex , aș fi început să râd!

Dar aici este! Am avut onoarea și privilegiul să vă prezint prăjitura Bruce, realizată folosind rețeta originală creată de Rich Myers de la GET BAKED, căruia vreau să-i felicit și să-i mulțumesc în același timp!

Aș dori să mulțumesc foarte mult BBC Essex pentru că ne-a primit pe mine și pe soțul meu în studioul lor în timpul emisiunii matinale a Soniei Watson!”, a spus Nicoleta pe pagina sa de Facebook.

Foto-Anunțul UK

Tortul Bruce, care se prepară cu ciocolată belgiană de cea mai bună calitate, a fost conceput de englezul Rich Myers de la cofetăria Get Baked din Leeds. Acest produs a intrat rapid în atenția marilor specialiști culinari. Rețeta a făcut furori imediat în mediul online.

Nicoleta a mai spus că iubește cofetăria franțuzească, mai ales torturile Entremet. Marele său vis este să ajungă la un Master Class de-al lui Cedric Grolet sau Amaury Guichon.

