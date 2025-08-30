Fără scoici în bagaje

Sardinia dorește să-și protejeze coastele. Prin urmare, multe lucruri pe care turiștii le iau de obicei de la sine înțelese sunt interzise. De exemplu, copiilor nu le este permis să construiască castele de nisip sau să sape gropi. De asemenea, este interzis să ia nisip și scoici.

Și nu aveți voie să vă întindeți pe nisip doar pe un prosop, deoarece prosoapele pot eroda nisipul. Nerespectarea acestei reguli poate duce la o amendă de până la 3.000 de euro.

Nu ai voie să cumperi articole contrafăcute

Hainele, ceasurile și gențile de firmă sunt oferite spre vânzare la prețuri mici pe multe plaje. Majoritatea oamenilor știu: toate sunt false! Dar aceste contrafaceri nu sunt scumpe doar pentru vânzători. Turiștii prinși cu ele riscă amenzi de până la 7.000 de euro sau până la șase luni de închisoare!

Șlapii nu sunt permiși

În Liguria, purtarea șlapilor pe traseele de drumeție este interzisă din motive de siguranță. Contravenienții riscă o amendă de până la 2.500 de euro. Pe insula Capri, potrivit portalului de informații „Reisereporter”, „încălțămintea zgomotoasă” nu este permisă în orașul vechi, deoarece răsună prea tare pe pietrele cubice și perturbă liniștea.

Nu sta pe „treptele raiului”

Chiar și o scurtă pauză pentru un loc sau o masă pe treptele Scărilor Spaniole din Roma poate fi foarte costisitoare: încălcarea acestei reguli costă 400 de euro. De asemenea, se pedepsește târârea unei valize sau a unui cărucior pe scările-monument istoric.

Copiii sub 14 ani au voie să iasă în Praia a Mare (Calabria) până la sfârșitul lunii septembrie, până la ora 0:30, pentru a-i proteja de acte de vandalism și accidente. După ora 0:30, se aplică o restricție de circulație, iar părinții riscă o amendă de 250 de euro.

