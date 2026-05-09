Jurnalista BBC Natalie Pirks se retrage după un desen făcut de fiica ei

Natalie Pirks a anunțat că se retrage într-o postare publicată pe Instagram, unde a explicat că în două săptămâni va părăsi „jobul la care a visat mereu”. Ea a publicat mai multe imagini din carieră, dar și desenul făcut de fiica ei, imagine care i-a rămas în minte ani la rând.

„În două săptămâni, plec de la jobul pe care am visat mereu să îl am. Iată de ce”, a scris jurnalista în mesajul publicat pe rețelele sociale.

„După orice măsură, reușisem”

Natalie Pirks a avut o carieră solidă în televiziunea sportivă. A lucrat peste 20 de ani în broadcasting și a fost prezentă la unele dintre cele mai mari evenimente sportive din lume.

„Munca noastră este cea mai importantă dintre lucrurile mai puțin importante”, a spus Natalie Pirks, explicând lecția cu care rămâne după decenii petrecute în presă.

Din afară, viața ei profesională părea o reușită completă. Absolvise Bournemouth University cu o lucrare despre jurnalismul multimedia, pentru că, la început, nu era sigură dacă vrea să lucreze în televiziune, radio sau presa scrisă. Tocmai de aceea, a ales să-și construiască o pregătire cât mai largă.

Anii de carieră i-au adus apariții la evenimente importante, întâlniri cu vedete ale sportului și experiențe pe care mulți jurnaliști le visează. Pe contul ei de Instagram apar imagini cu David Beckham sau cu Oliver Bearman, tânărul pilot considerat una dintre promisiunile Formulei 1.

Dar acum nu mai este despre un mare eveniment sportiv, ci despre prețul personal al unei cariere foarte solicitante.

Desenul făcut de fiica ei: „Mi-a rămas ars în memorie”

Momentul care a cântărit decisiv a fost un desen făcut de fiica ei cea mică, Soraya. Copila a desenat-o pe mama ei întinsă, însă lucrând pe telefon. Pentru Natalie Pirks desenul a fost o oglindă a vieții ei de atunci.

Desenul făcut de fiica lui Natalie Pirks, în care jurnalista apare întinsă, cu telefonul lângă ea. Imaginea a făcut-o să înțeleagă că fiica ei o vedea acasă, dar prinsă în muncă. Foto: Natalie Pirks / Instagram

„Fiica mea a desenat odată o imagine cu mine care mi-a rămas arsă în memorie. Eram întinsă, însărcinată și lucram pe telefon. Ea avea doar 4 ani. Și avea dreptate”, a scris jurnalista.

Acela a fost unul dintre momentele care au făcut-o să vadă mai clar ce și ea simțea de multă vreme, că succesul profesional nu mai era suficient dacă venea la pachet cu absența din viața familiei.

„Pe hârtie, succes. În viața reală, prea multe farfurii în aer”

Natalie Pirks a explicat că, în carieră, totul arăta bine. În viața de zi cu zi, însă, presiunea era mult mai mare decât se vedea din afară.

„Succes pe hârtie. În viața reală, prea multe farfurii în aer. Bună la jobul tău, dar cel mai dur critic al tău, ratând momente-cheie cu familia și întrebându-te dacă asta este cu adevărat tot”, a mai scris ea în postarea de pe Instagram.

Jurnalista a transmis că înțelege foarte bine femeile care se împart între carieră, familie și presiunea de a face totul bine. În mesajul ei, nu vorbește despre o renunțare la ambiție, ci despre nevoia de liniște și echilibru.

„Te văd”, a adăugat ea, într-un mesaj adresat celor care simt aceeași oboseală.

„Munca este cea mai importantă dintre lucrurile mai puțin importante”

Jurnalista atrage atenția despre locul pe care munca ar trebui să îl aibă în viața oricărei persoane.

„Iată ce m-au învățat, de fapt, aceste decenii: jobul tău este cel mai important dintre lucrurile cel mai puțin importante. Alerg spre echilibru și prezență, folosind toate abilitățile pe care le-am învățat în 25 de ani în media”, a scris Natalie Pirks.

Răspunsurile nu au întarziat să apară, o avalansă de susținere și înțelegere, mărturisește jurnalista. Și cei mai mulți dintre cei care au spus că înțeleg perfect alegerea ei, pentru că lumea televiziunii poate părea strălucitoare din afară, dar vine cu multă presiune și cu multe absențe din viața personală, sunt și ei prinși în aceeași capcană a vieții.

Când ești acolo, dar nu mai ești cu adevărat prezent

Hayley McQueen, prezentatoare la Sky Sports, i-a transmis că se regăsește în povestea ei. Ea a spus că Natalie Pirks a fost un exemplu pentru fiicele sale și pentru oamenii care au urmărit-o de-a lungul anilor.

Și jurnalista Kelly Somers a reacționat, spunând că își amintește de perioada în care erau împreună în Rusia, iar Natalie vorbea despre fiicele ei. Somers a spus că, încă de atunci, a văzut-o ca pe un model pentru copii.

Bianca Westwood, de la Sky, a scris că s-a simțit la fel, chiar dacă nu are copii. Ea a spus că a avut nevoie de un ritm mai lent, de timp de calitate și de mai puțină presiune.

Un mesaj important a venit și de la prezentatorul Angus Scott. El a spus că problema nu ține doar de femei sau de bărbați, ci de echilibrul pe care mulți oameni îl pierd atunci când se dedică total carierei. Scott a scris că oamenii sunt devotați muncii, dar munca nu le recunoaște niciodată acest devotament. În schimb, familia vede și simte timpul primit. El a mai spus că televiziunea poate părea o lume „glamour”, dar, în final, „este doar televiziune”.

„Ai simțit vreodată că există o altă viață pentru tine?”

În postarea ei, Natalie Pirks a vorbit și despre oamenii care simt că mai au ceva de oferit, dar nu mai vor să trăiască în același ritm.

„Ai simțit vreodată că există o cu totul altă viață pentru tine? Că încă ești ambițioasă și ai multe de oferit, dar îți dorești mai multă pace în munca ta?”, a scris ea.

Mesajul a fost primit ca o mărturisire sinceră despre epuizare, maternitate, carieră și nevoia de a fi prezent acolo unde contează cel mai mult. Natalie Pirks a ales să se oprească nu pentru că nu mai avea succes, ci pentru că a înțeles că succesul nu îi mai era suficient. Desenul fiicei ei a spus, în felul simplu al unui copil, ceea ce și ea simțea deja: că trebuie să fii cu adevărat prezent.

