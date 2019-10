Cultură și Vacanțe ”O vară în Eclipse Bay”, de Amanda Quick | RECOMANDARE DE CARTE

Proprietara galeriei de artă din Eclipse Bay, Octavia Brightwell, refuză de mai multe ori să accepte o întâlnire cu fermecătorul Nick Harte, înainte să aibă curajul să spună „da“. Ea știe prea bine că Nick are reputația unui bărbat care nu este interesat să-și ia angajamente pe termen lung, și în plus face parte din una dintre cele mai vechi și mai importante familii din zonă. Pe de altă parte, Octavia este nepoata odioasei femei care a pornit vrajba dintre familiile Harte și Madison, cu ani buni în urmă. Totuși, atracția irezistibilă dintre ei are câștig de cauză și, după o singură întâlnire, Nick este hotărât ca Octavia să-i fie mai mult decât simplă parteneră la cină.