Istoria schimbării orei în Elveția

În Elveția, sistemul de schimbare a orei are o istorie tumultuoasă. În 1916, în timpul Primului Război Mondial, țările vecine au introdus ora de vară, în încercarea de a economisi energie, având în vedere criza de cărbune. Cu toate acestea, Consiliul Federal elvețian a decis să nu adopte această măsură, preferând să studieze impactul mai întâi.

Decizia finală de respingere a venit pe 24 martie 1917, lăsând Elveția „în urmă” în raport cu țările vecine, care își ajustaseră ceasurile. Istoricul Jakob Messerli a explicat că măsura avea scopuri energetice, dar nu părea să aducă beneficii semnificative pentru Elveția.

Cum se face schimbarea orei

Regula este simplă: primăvara, ceasurile se dau înainte, iar toamna, ele se dau înapoi. Pentru un truc mnemonic, mulți folosesc analogii precum: „Primăvara scoți mobila de grădină afară, iar toamna o pui înapoi în șopron” . Sau, mai simplu, „Primăvara avansezi, toamna revii” .

Impactul orei de vară: între beneficii și dezavantaje

Deși ora de vară are susținători, impactul său este limitat. În trecut, Consiliul Federal a considerat că economiile de energie nu justifică implementarea sistemului. În plus, agricultura a fost afectată negativ, mai ales în ceea ce privește adaptarea programului de muls al vacilor. Fermierii și școlarii au resimțit perturbări în rutina lor zilnică, iar zilele lungi de muncă ale populației rurale erau deja o provocare.

Pe de altă parte, serile lungi de vară au adus beneficii pentru muncitori. Unii argumentează că, având mai mult timp la dispoziție după muncă, aceștia își puteau cultiva grădinile, contribuind astfel la producția alimentară internă.

Viitorul orei de vară în Europa

Parlamentul European a votat pentru eliminarea orei de vară în Europa Centrală, însă decizia finală depinde de Consiliul Uniunii Europene. Fiecare stat membru va putea decide dacă adoptă permanent ora de iarnă sau ora de vară. Dacă măsura va fi aprobată unanim, schimbarea ceasurilor va deveni istorie.

Până când va fi luată o decizie definitivă, ora de vară rămâne o realitate anuală pentru milioane de europeni, cu toate avantajele și dezavantajele sale.

