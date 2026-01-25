Povestea orașului-fantomă de la malul mării, cândva destinația de vacanță preferată a vedetelor de la Hollywood

Povestea orașului-fantomă de la malul mării

Stațiunea Varosha din Cipru, cândva o destinație de vis pentru starurile de la Hollywood. Aflată în apropierea orașului Famagusta, situat pe coasta estică a insulei Cipru, stațiunea a rămas practic înghețat în timp de aproape 50 de ani.

Înainte de criza din 1974, Varosha era o destinație turistică de lux, cu plaje cu nisip fin, hoteluri moderne, restaurante și magazine care atrăgeau turiști din întreaga lume, inclusiv celebrități precum Elizabeth Taylor sau Brigitte Bardot.

Zeci de hoteluri sunt abandonate în stațiunea Varosha din Cipru. Foto: Profimedia Images

Cum a ajuns destinația de la malul mării doar un oraș abandonat

După invazia armatei turce în iulie 1974, care a urmat unei tentative de lovitură de stat susținute de Grecia, orașul a fost abandonat de cei 15.000 de locuitori, lăsând clădirile să se degradeze sub protecția militară, potrivit unui articol publicat de Express.com.

În timp, natura a preluat controlul în deceniile următoare, transformând clădirile părăsite într-un peisaj de ruină înconjurat de nisipuri și vegetație, iar țestoasele marine au găsit refugiu pe plajele din zonă.

Un fost hotel din Varosha, în prezent abandonat și dezafectat. Foto: Profimedia Images

Orașul-fantomă din Cipru a devenit o destinație populară pentru „turismul negru”

În 2020, un nou capitol s-a deschis pentru Varosha, odată cu decizia președintelui turc Recep Tayyip Erdogan și a fostului prim-ministru al Ciprului de Nord, Ersin Tatar, de a redeschide zona pentru vizitatori. De atunci, peste 1,8 milioane de turiști au vizitat orașul-fantomă, conform datelor publicate pe 3 iunie 2023.

„Zona s-a regăsit printre principalele obiective turistice în ceea ce privește turismul sumbru, așa că au început să deschidă anumite părți din Varosha, iar acum este o destinație turistică cu tururi ghidate, biciclete electrice, vehicule și cafenele.

Varosha este folosită ca o atracție turistică, fără ca vreun locuitor dinainte de 1974 să se fi întors. S-a schimbat în sensul că este deschisă publicului, dar nu este deschisă pentru întoarcere”, a explicat profesorul Hubert Faustmann de la Universitatea din Nicosia, pentru sursa citată mai sus.

Unul dintre hoteluri abandonate din Varosha. Foto: Profimedia Images

Totuși, înainte de redeschidere, localitatea a fost curățată de resturi și echipată cu facilități pentru turiști, precum cantine și umbrele de plajă.

Ce este „turismul negru” și de ce atrage tot mai mulți vizitatori

„Turismul negru”, cunoscut și sub numele de dark tourism, se referă la vizitarea unor locuri asociate cu tragedii, dezastre, moarte sau suferință colectivă. Deși poate suna macabru, acest tip de turism nu este despre senzațional, ci mai degrabă despre curiozitate, memorie și dorința de a înțelege istoria acolo unde a lăsat răni adânci.

Conceptul a fost definit la sfârșitul anilor 90 de cercetători britanici, dar practica există de mult timp. Oamenii au fost mereu atrași de locuri care spun povești grele: câmpuri de luptă, foste lagăre de concentrare, orașe abandonate, închisori celebre sau zone lovite de catastrofe naturale. Exemple cunoscute sunt Auschwitz, Cernobîl, Pompeii, Ground Zero din New York sau orașe-fantomă precum Varosha, din Cipru.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE