Orașele europene care plătesc să aibă noi locuitori. Un oraș italian oferă 30.000 de euro noilor rezidenți

Această depopulare în zone rurale din Europa este pusă pe seama unei îmbătrâniri a populației și a deciziei tinerilor de a se muta în orașe sau să nu aibă copii.

Albinen, Elveția

Situat în Alpii elvețieni, Albinen oferă 50.000 de euro de familie pentru a se muta în satul care mai are o populație de doar 250 de persoane. Cocoțat pe un munte din cantonul Valais, satul pitoresc se află la puțin peste o oră de mers cu mașina de celebra stațiune de schi Verbier.

Mai exact, adulții sub 45 de ani vor primi 25.000 de franci elvețieni (25.300 euro) pentru a se muta acolo, plus 10.000 de franci elvețieni (10.120 euro) per copil.

Programul este deschis numai cetățenilor elvețieni sau străinilor care au locuit în Elveția suficient de mult pentru a obține un permis de ședere C. De asemenea, solicitanții trebuie să locuiască într-o casă în valoare de cel puțin 200.000 de franci elvețieni (202.310 euro) și trebuie să se angajeze să locuiască în Albinen timp de 10 ani.

Recomandări Mesajul Evangheliei este universal. De ce ar fi important să sărbătorim nu doar Nașterea, ci și Învierea lui Hristos în același timp cu restul lumii creștine

Ponga, Spania

Ponga, un oraș de 600 de persoane din nord-vestul Spaniei, plătește britanicilor câte 2.600 de lire sterline (2.971 de euro) de persoană pentru a se muta acolo. Încă 2.600 de lire sterline vor fi acordate pentru fiecare copil născut acolo.

Cu o rezervație a biosferei desemnată zonă protejată de UNESCO, Ponga se află în inima Munților Cantabrici fiind considerat paradis pentru drumeții. De asemenea, se află la doar o oră cu mașina de coastă.

Pentru a profita de ofertă, britanicii trebuie să se angajeze să locuiască în Ponga timp de cel puțin cinci ani.

Rubia, Spania

Satul spaniol Rubia din Galicia va plăti expaților până la 150 de euro pe lună pentru a locui acolo. Schema se adresează familiilor în speranța de a crește numărul de elevi în școlile locale.

Recomandări INVESTIGAȚIE. În ziua de Paște să ne amintim de românul ostatic de 8 ani în Africa. „Ca și cum, pentru că este din Europa de Est, ar fi un câine de prin vecini. Îl mai caută oare cineva?”

Rubia este situată în nord-vestul Spaniei, la 2 ore și jumătate cu mașina est de Santiago de Compostela.

Calabria, Italia

Satele cu o populație de 2.000 de locuitori sau mai puțini din regiunea sud-vestică a Italiei, oferă un câștig de până la 28.000 de euro în speranță de a combate depopularea.

Cei interesați să aplice trebuie să aibă 40 de ani sau mai puțin și să se mute în regiune în termen de 90 de zile de la acceptarea cererii. De asemenea, trebuie să deschidă o afacere în regiune sau să-și găsească un loc de muncă.

Presicce-Acquarica, Italia

Presicce-Acquarica din regiunea Puglia din sudul Italiei va plăti noilor rezidenți până la 30.000 de euro pentru a se reloca acolo.

Recomandări Aici Radio Kossuth, Budapesta: Un ascultător, Viktor Orban, întreabă dacă România e existentă din punct de vedere economic sau o ajută el și cu Putin?

Municipiul este format din două orașe – Presicce și Acquarica del Capo – înconjurate de peisaj rural și plantații de măslini.

Pentru a fi eligibile pentru a aplica, persoanele sau familiile trebuie să își mute reședința oficială în orașul din sudul Italiei. Banii trebuie folosiți pentru achiziționarea și renovarea unei proprietăți nelocuite din zonă. Se vor acorda încă 1.000 de euro pentru fiecare copil născut acolo.

Sardinia, Italia

Sardinia le oferă doritorilor câte 15.000 de euro pentru a se muta acolo. Cunoscută pentru plajele sale și apele turcoaz, insula mediteraneană se confruntă cu o populație rurală în scădere, pe măsură ce tinerii localnici se mută în străinătate pentru a lucra.

Pentru a combate acest exod, guvernul a alocat 45 de milioane de euro pentru programul de relocare, suficient pentru a acoperi 3.000 de solicitări de fonduri.

Pentru a fi eligibil pentru grant, va trebui să vă mutați într-o localitate din Sardinia cu o populație de mai puțin de 3.000 de persoane.

Banii trebuie folosiți și pentru cumpărarea sau renovarea unei locuințe. Grantul nu poate depăși jumătate din costul total al casei sau al renovării – adică, în unele cazuri, suma de 15.000 de euro va fi redusă.

Doritorii trebuie să locuiască acolo cu normă întreagă și trebuie să se înregistreze pentru rezidența permanentă în Sardinia în termen de 18 luni de la sosire.

Fotografii: Shutterstock

GSP.RO Un român face dezvăluiri despre Cristiano Ronaldo: „Am lucrat la el acasă. Mi s-a părut inuman, a uitat că a fost sărac”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Românca pe care Ceaușescu a făcut-o cadou unui dictator african: povestea fantastică, de la canibali la Securitate

Viva.ro O mai știi pe Nikita? Cum arată acum și cu ce se ocupă, după 15 ani în Spania: 'Nu am fost la pușcărie, dar...'

TVMANIA.RO Cum se înțelege Ozana Barabancea cu iubita fiului ei. „I-a fost frică de...

Observatornews.ro Tradiții și obiceiuri în prima zi de Paște. Ritualuri pentru sănătate și belșug în Duminica Învierii Domnului

Știrileprotv.ro Joe Biden a început să plângă după ce l-a întâlnit pe preotul care i-a fost alături fiului său, Beau, înainte de a muri

FANATIK.RO Ce s-a ales de Nelu Curcă din La bloc. Din ce trăiește acum Mihai Coadă, după ce a renunțat la actorie și s-a retras la mănăstire

Orangesport.ro Ultimele detalii despre Valentin Ceauşescu: ”Nu mai vorbise cu nimeni”. Apariţie extrem de rară a fiului lui Nicolae Ceauşescu

Unica.ro Ce faci cu lumânarea de la Înviere. Atenție, e mare păcat dacă procedezi așa! Preotul Vasile Ioana, sfat pentru credincioși