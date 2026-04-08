Meniuri scurte, execuție impecabilă

Simplificarea meniurilor este una dintre cele mai evidente schimbări din industrie. Această abordare nu reflectă o lipsă de opțiuni, ci răspunde cererii pentru claritate și calitate. „Față de acum 5-10 ani, clientul este mult mai informat, mai curios și mult mai atent la ce primește în farfurie. Nu mai vorbim despre cantitate, ci despre echilibru, prospețime și calitatea reală a ingredientelor. Nu mai este suficient să ai un meniu stufos, trebuie să ai un concept bine gândit și foarte bine executat”, spune Dragoș Bercea, Corporate Executive Chef City Grill Group.

Gastronomia tradițională, reinterpretată

Pe lângă influențele internaționale, bucătăria românească câștigă teren prin revalorificarea preparatelor tradiționale. Rețetele clasice sunt adaptate cu tehnici moderne și ingrediente premium, fără a pierde autenticitatea. „Avem o bază gastronomică foarte valoroasă, care poate fi reinterpretată elegant și modern. Tehnica potrivită și ingredientul bun pot duce multe preparate românești într-o zonă rafinată, fără să le piardă autenticitatea”, explică Bercea.

Gustul local bate conceptele abstracte

City Grill Group urmărește constant evoluțiile internaționale, dar prioritizează adaptarea la gusturile românești. „Nu cred în copiere. Cred în filtrare și adaptare. Ce nu se va prinde prea curând sunt extremele, meniurile foarte conceptuale, preparatele prea abstracte, experiențele în care povestea devine mai importantă decât gustul. Piața românească are nevoie de ancore clare: gust recognoscibil, satisfacție reală și valoare percepută”, precizează Bercea.

Bucătăria românească are nevoie de mai mult curaj pentru a transforma tradiția în succes global

Chef-ul identifică un potențial nevalorificat în bucătăria locală: fermentația tradițională, murăturile, sărămurile, afumăturile sau fructele de sezon, precum cătina și vișinele. „Mi-aș dori să văd o bucătărie românească mai curajoasă, care să folosească tehnicile și ingredientele locale ca bază pentru construcții noi, relevante și memorabile. Restaurantul de succes va fi cel care știe exact cine este, pentru cine gătește și de ce există”, adaugă Bercea.

City Grill investește masiv în locații istorice și mizează pe aplicația de fidelizare a clienților

City Grill Group își consolidează poziția prin investiții de 6,5 milioane de euro în locații cu personalitate distinctă, precum Cazinoul din Constanța, Cerbul Carpatin din Brașov, Gambrinus și Monte Carlo din Cișmigiu. Potrivit Libertatea, strategia grupului pune accent pe loializare, o direcție esențială în piața restaurantelor. Aplicația Out4Food, cu 380.000 de utilizatori activi, contribuie la generarea a 28% din venituri, utilizatorii fideli având un bon mediu cu 20% mai mare decât ceilalți clienți.

În concluzie, viitorul gastronomiei românești pare să fie axat pe coerența conceptelor și pe experiențe complete, în care calitatea prevalează în fața diversității.

