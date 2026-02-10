Centrul de Radioterapie Oncologică de la SUUB are 3 buncăre

Investiția totală a centrului se ridică la 77 de milioane de lei din bugetul de stat, din care 55 de milioane au fost alocați aparaturii medicale.

Radioterapie sub pământ, la 9 metri adâncime, la Spitalul Universitar București. „Este foarte sigur din punct de vedere al radioprotecției”
Centrul de Radioterapie Oncologică SUUB

Proiectul a presupus construirea unui corp nou, subteran, cu o suprafață de 1.440 mp, conceput special pentru a integra tehnologii de înaltă performanță. Lucrările au început în anul 2020, au continuat și în condițiile stricte impuse de perioada COVID, totul a durat 5 ani.

,,De la început am gândit să fie lumină naturală. Întreg conceptul am vrut să fie prietenos, pentru că acolo se tratează oameni bolnavi de cancer. Construcția este 100% încapsulată în beton, iar foaia cu plumb a fost folosită la impermeabilizarea întregii construcții”, a explicat Bogdan Hreapcă, directorul administrativ al SUUB.

Compartimentul de Radioterapie oncologică are:

  • Două buncăre de radioterapie cu camere de comandă și spații anexe
  • Un buncăr de brahiterapie
  • Simulator CT și RMN dedicate pentru diagnostic și planificare
  • Saloane de spitalizare de zi și cabinete moderne.

Ușile de la incintele cu acceleratoare au 6 tone fiecare, iar construcția este un efort tehnic impresionant. În acest moment, s-a început procesul de setări finale, calibrare și instruire a personalului medical în vederea certificării CNCAN a acceleratoarelor, iar RMN-ul și CT-ul sunt integrate deja actului medical.

Radioterapie sub pământ, la 9 metri adâncime, la Spitalul Universitar București. „Este foarte sigur din punct de vedere al radioprotecției”

,,Întreaga aparatură este în probe și urmează obținerea avizelor CNCAN, care durează două luni, potrivit legii”, a completat directorul administrativ al SUUB.

Apa, o mare provocare pentru construcția de la SUUB

Una dintre multele provocări pentru constructori era amplasamentul clădirii, fiind Dâmbovița aproape. Dar specialiștii au luat în calcul toate scenariile posibile încă de la proiectare.

,,Clădirea are sisteme sofisticate pentru a gestiona apa. Pe margini sunt pompe computerizate care evacuează apa în momentul în care pânza freatică urcă mai mult 1,5 m. Am respectat normativele, am ținut cont de ce au spus medicii și managerul instituției și de spațialitate. Am încercat să creăm un spațiu cât mai sigur din punct de vedere al radioprotecției, dar și cât mai plăcut pentru pacienți,” a subliniat Bogdan Hreapcă.

Arhitecta Georgeta Gabrea, responsabilă de proiect, a mai participat în trecut la realizarea altor clădiri medicale, dar și a secției de Radioterapie de la Spitalul Elias.

A mărturisit însă că ,,așa ceva nu se învață în școală. A trebuit foarte multă documentare tehnică și discuții cu specialiștii în medicină nucleară, cu medicii. Astăzi după mulți ani, multe greutăți și multe situații neașteptate cu care ne-am întâlnit, rezultatul este spectaculos. Sunt respectate toate normele privind radioprotecția și legislația de la noi. Este foarte sigur din punct de vedere al radioprotecției”

Radioterapie sub pământ, la 9 metri adâncime, la Spitalul Universitar București. „Este foarte sigur din punct de vedere al radioprotecției”

Pentru o cât mai mare siguranță radiologică, pereții și planșeele s-au făcut între 1,5–2 metri.

Structura este prevăzută cu incintă de piloți secanți și diafragme de beton de 40 cm grosime, iar protecția hidro: clădire imersată în pânza freatică, cu rețea perimetrală de puțuri forate și izolație specială din folie de tablă de plumb sudată.

Arhitecta a mărturisit că a avut de-a face cu un sit dificil cu apă multă și care ,,până în momentul în care am intervenit noi acolo, nu putea fi controlată. În mod normal, de pe deal apa se scurgea în Dîmbovița, dar odată cu realizarea galeriei de metrou, apa nu se mai ducea în Dîmbovița. Iar puțurile s-au colmatat și a trebuit să facem noi un sistem întreg în incintă cu puțuri automatizate care să împiedice posibile infiltrații. A fost mare bătaie de cap”.

Managerul SUUB: o promisiune respectată pentru pacienți

Pentru prof. dr. Cătălin Cîrstoiu, managerul SUUB, „acest obiectiv reprezintă mai mult decât o sumă de echipamente performante; este o promisiune respectată față de pacienții noștri. De astăzi, lupta împotriva cancerului are un aliat mai puternic la Spitalul Universitar de Urgență București.”

Managerul Spitalului Municipal (așa cum mai este cunoscut SUUB de către bucureșteni) dorește să ducă medicina de top din centrele universitare în spitalele județene.

Considerată cea mai mare secție de radioterapie oncologică din țară și cu tehnologia cea mai avansată, această clădire reprezintă o performanță si din punct de vedere tehnic, susține arhitecta, care împreună cu echipa din proiect își propune să o prezinte colegilor, astfel încât să fie un model pentru alte centre de radioterapie din țară.

Radioterapie sub pământ, la 9 metri adâncime, la Spitalul Universitar București. „Este foarte sigur din punct de vedere al radioprotecției”

,,Ne pregătim toată echipa să facem public proiectul, pentru că este o lecție de urmat și din punct de vedere tehnic”, a spus Gabrea.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a vizitat noul centru de radioterapie și a declarat că „România intră într-o nouă etapă în tratamentul oncologic, prin infrastructură construită la cel mai înalt nivel de siguranță. Radioterapia de ultimă generație presupune protecție radiologică riguroasă, stabilitate structurală și integrarea investigațiilor cu planificarea tratamentului. (…) Este important de precizat că este singurul centru public din țară care va realiza radioterapie stereotactică. În oncologie, asta face diferența. Îl felicit pe domnul manager, prof. dr. Cătălin Cîrstoiu, precum și întreaga echipă a spitalului – medici, asistente, farmaciști, specialiști, ingineri și echipe tehnice – pentru efortul susținut, rigoarea și profesionalismul care au făcut posibilă finalizarea acestui proiect.”

Radioterapie sub pământ, la 9 metri adâncime, la Spitalul Universitar București. „Este foarte sigur din punct de vedere al radioprotecției”

Arh. Georgeta Gabrea a precizat că întreaga structură funcționează sigur și independent energetic și că în curte a amenajat un spațiu cu locuri unde se poate sta. ,,Am încercat în interior să facem o ambianță plăcută pentru oamenii care vin aici cu probleme grave de sănătate și cu mare tristețe în suflet și noiam încercat să le redăm moralul”.

Harta serviciilor oncologice lipsește din România, dar în momentul în care va fi realizată acest centru de la SUUB ar trebui pus pe hartă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Actorii protestează pe treptele de la TNB după ce ministrul le-a cerut să spună ce fac în cele 8 ore de program: „Muncim cel puțin 12 ore pe zi”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultimă oră/ În doar 8 rânduri, Călin Georgescu a făcut anunțul momentului, care a amuțit pe toată lumea. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii împotriva lor”
Viva.ro
Ultimă oră/ În doar 8 rânduri, Călin Georgescu a făcut anunțul momentului, care a amuțit pe toată lumea. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii împotriva lor”
În pijama, la cumpărături! Așa l-au surprins fotografii, aproape de miezul nopții! A cumpărat repede produsele de care avea nevoie și a fugit spre mașină. Ți-ai dat seama cine e în poză? E super celebru și îl vezi des la TV!
Unica.ro
În pijama, la cumpărături! Așa l-au surprins fotografii, aproape de miezul nopții! A cumpărat repede produsele de care avea nevoie și a fugit spre mașină. Ți-ai dat seama cine e în poză? E super celebru și îl vezi des la TV!
Vlad Gherman, declarație de dragoste pentru Oana Moșneagu. Actorul și-a exprimat admirația pentru soția lui: „Ești cea mai frumoasă femeie.” Foto
Elle.ro
Vlad Gherman, declarație de dragoste pentru Oana Moșneagu. Actorul și-a exprimat admirația pentru soția lui: „Ești cea mai frumoasă femeie.” Foto
gsp
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
GSP.RO
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
„A aruncat o bancnotă de 200 de lei jandarmilor”, la Dinamo - Craiova. Ce a pățit după acest gest
GSP.RO
„A aruncat o bancnotă de 200 de lei jandarmilor”, la Dinamo - Craiova. Ce a pățit după acest gest
Parteneri
Ioana Ginghină, apariție de infarct la mall! Rochie transparentă, cu sânii la vedere, fără sutien, la brațul soțului! Val de reacții!
Libertateapentrufemei.ro
Ioana Ginghină, apariție de infarct la mall! Rochie transparentă, cu sânii la vedere, fără sutien, la brațul soțului! Val de reacții!
Imagini cu Gabriela Firea la botezul nepoatei! Rochia a întors toate privirile, dar și coafura retro! Ce și-a făcut Firea la față? A întinerit cu 10 ani! Lux, eleganță, politicieni, vedete, tot high-life-ul din București a fost acolo
Avantaje.ro
Imagini cu Gabriela Firea la botezul nepoatei! Rochia a întors toate privirile, dar și coafura retro! Ce și-a făcut Firea la față? A întinerit cu 10 ani! Lux, eleganță, politicieni, vedete, tot high-life-ul din București a fost acolo
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol când vindea la magazin în Roșiorii de Vede. Înainte să fie regina audiențelor la MasterChef, Gina avea un stil total diferit
Tvmania.ro
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol când vindea la magazin în Roșiorii de Vede. Înainte să fie regina audiențelor la MasterChef, Gina avea un stil total diferit

Alte știri

Fermierii pot din nou să folosească bălegarul ca îngrășământ, însă Comisia Europeană le impune o condiție
Știri România 18:23
Fermierii pot din nou să folosească bălegarul ca îngrășământ, însă Comisia Europeană le impune o condiție
Noua modalitate prin care ÎCCJ condusă de Lia Savonea vrea să tergiverseze legea pensiilor magistraților: sesizarea CJUE
Știri România 18:17
Noua modalitate prin care ÎCCJ condusă de Lia Savonea vrea să tergiverseze legea pensiilor magistraților: sesizarea CJUE
Parteneri
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Adevarul.ro
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
România, vizată de amenințări nucleare în presa de la Moscova. De ce apare Bucureștiul în discursul agresiv al Rusiei
Fanatik.ro
România, vizată de amenințări nucleare în presa de la Moscova. De ce apare Bucureștiul în discursul agresiv al Rusiei
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Dina Grameni, inspirat de Hagi și Kobe Bryant: „Nimeni nu e imbatabil”
Dina Grameni, inspirat de Hagi și Kobe Bryant: „Nimeni nu e imbatabil”
Cu ce rămânem după etapa a 26-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 26-a din Superliga
Parteneri
Reacțiile Casei Regale britanice pe fondul noilor dezvăluiri din dosarele Epstein legate de Andrew Mountbatten-Windsor: "Alături de victimele oricăror forme de abuz"
Elle.ro
Reacțiile Casei Regale britanice pe fondul noilor dezvăluiri din dosarele Epstein legate de Andrew Mountbatten-Windsor: "Alături de victimele oricăror forme de abuz"
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

Alejandro Fernandez, partenerul lui Emil Rengle, anunț după semifinala Eurovision România 2026: „Mă simt acasă aici! Eu sunt Alexandru acum. Da, eu vreau să fiu român”
Exclusiv
Stiri Mondene 18:09
Alejandro Fernandez, partenerul lui Emil Rengle, anunț după semifinala Eurovision România 2026: „Mă simt acasă aici! Eu sunt Alexandru acum. Da, eu vreau să fiu român”
După eliminarea de la Survivor România 2026, Călin Donca a făcut dezvăluiri despre perioada petrecută la închisoare. Ce a spus despre polițistul Marian Godină: „Lucrurile ar fi stat diferit”
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 17:11
După eliminarea de la Survivor România 2026, Călin Donca a făcut dezvăluiri despre perioada petrecută la închisoare. Ce a spus despre polițistul Marian Godină: „Lucrurile ar fi stat diferit”
Parteneri
Ce a făcut Cătălin Măruță în prima zi după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „Mi-am ținut promisiunea”. Unde a apărut la ora 15:00
TVMania.ro
Ce a făcut Cătălin Măruță în prima zi după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: „Mi-am ținut promisiunea”. Unde a apărut la ora 15:00
Oraşul în care troleibuzele circulă fără ITP de 5 ani
ObservatorNews.ro
Oraşul în care troleibuzele circulă fără ITP de 5 ani
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Libertateapentrufemei.ro
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Parteneri
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
GSP.ro
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
GSP.ro
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
Parteneri
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Mediafax.ro
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
StirileKanalD.ro
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Wowbiz.ro
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Redactia.ro
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Radu, fost președinte al PRM Constanța, s-a stins din viață la 73 de ani. Decizia uimitoare luată de familie
KanalD.ro
Radu, fost președinte al PRM Constanța, s-a stins din viață la 73 de ani. Decizia uimitoare luată de familie

Politic

Gheorghe Stan, judecătorul CCR propus de PSD, a intrat în concediu înaintea verdictului Curții la pensiile magistraților, amânat deja de 4 ori
Politică 16:44
Gheorghe Stan, judecătorul CCR propus de PSD, a intrat în concediu înaintea verdictului Curții la pensiile magistraților, amânat deja de 4 ori
Dacian Dragoș, judecător CCR, a obținut un prim verdict favorabil la Curtea de Apel. A doua decizie a CAB va fi mâine, aceeași zi cu ședința CCR pentru pensiile speciale
Politică 15:43
Dacian Dragoș, judecător CCR, a obținut un prim verdict favorabil la Curtea de Apel. A doua decizie a CAB va fi mâine, aceeași zi cu ședința CCR pentru pensiile speciale
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Meme Stoica a făcut în direct calculele de play-off și de Cupa României. „Poate suporterii vor fi puțin dezamăgiți”. Cum va fi dubla cu Craiova
Fanatik.ro
Meme Stoica a făcut în direct calculele de play-off și de Cupa României. „Poate suporterii vor fi puțin dezamăgiți”. Cum va fi dubla cu Craiova
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe
Spotmedia.ro
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe