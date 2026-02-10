

Centrul de Radioterapie Oncologică de la SUUB are 3 buncăre

Investiția totală a centrului se ridică la 77 de milioane de lei din bugetul de stat, din care 55 de milioane au fost alocați aparaturii medicale.

Centrul de Radioterapie Oncologică SUUB

Proiectul a presupus construirea unui corp nou, subteran, cu o suprafață de 1.440 mp, conceput special pentru a integra tehnologii de înaltă performanță. Lucrările au început în anul 2020, au continuat și în condițiile stricte impuse de perioada COVID, totul a durat 5 ani.

,,De la început am gândit să fie lumină naturală. Întreg conceptul am vrut să fie prietenos, pentru că acolo se tratează oameni bolnavi de cancer. Construcția este 100% încapsulată în beton, iar foaia cu plumb a fost folosită la impermeabilizarea întregii construcții”, a explicat Bogdan Hreapcă, directorul administrativ al SUUB.

Compartimentul de Radioterapie oncologică are:

Două buncăre de radioterapie cu camere de comandă și spații anexe

Un buncăr de brahiterapie

Simulator CT și RMN dedicate pentru diagnostic și planificare

Saloane de spitalizare de zi și cabinete moderne.

Ușile de la incintele cu acceleratoare au 6 tone fiecare, iar construcția este un efort tehnic impresionant. În acest moment, s-a început procesul de setări finale, calibrare și instruire a personalului medical în vederea certificării CNCAN a acceleratoarelor, iar RMN-ul și CT-ul sunt integrate deja actului medical.

,,Întreaga aparatură este în probe și urmează obținerea avizelor CNCAN, care durează două luni, potrivit legii”, a completat directorul administrativ al SUUB.

Apa, o mare provocare pentru construcția de la SUUB

Una dintre multele provocări pentru constructori era amplasamentul clădirii, fiind Dâmbovița aproape. Dar specialiștii au luat în calcul toate scenariile posibile încă de la proiectare.

,,Clădirea are sisteme sofisticate pentru a gestiona apa. Pe margini sunt pompe computerizate care evacuează apa în momentul în care pânza freatică urcă mai mult 1,5 m. Am respectat normativele, am ținut cont de ce au spus medicii și managerul instituției și de spațialitate. Am încercat să creăm un spațiu cât mai sigur din punct de vedere al radioprotecției, dar și cât mai plăcut pentru pacienți,” a subliniat Bogdan Hreapcă.

Arhitecta Georgeta Gabrea, responsabilă de proiect, a mai participat în trecut la realizarea altor clădiri medicale, dar și a secției de Radioterapie de la Spitalul Elias.

A mărturisit însă că ,,așa ceva nu se învață în școală. A trebuit foarte multă documentare tehnică și discuții cu specialiștii în medicină nucleară, cu medicii. Astăzi după mulți ani, multe greutăți și multe situații neașteptate cu care ne-am întâlnit, rezultatul este spectaculos. Sunt respectate toate normele privind radioprotecția și legislația de la noi. Este foarte sigur din punct de vedere al radioprotecției”

Pentru o cât mai mare siguranță radiologică, pereții și planșeele s-au făcut între 1,5–2 metri.

Structura este prevăzută cu incintă de piloți secanți și diafragme de beton de 40 cm grosime, iar protecția hidro: clădire imersată în pânza freatică, cu rețea perimetrală de puțuri forate și izolație specială din folie de tablă de plumb sudată.

Arhitecta a mărturisit că a avut de-a face cu un sit dificil cu apă multă și care ,,până în momentul în care am intervenit noi acolo, nu putea fi controlată. În mod normal, de pe deal apa se scurgea în Dîmbovița, dar odată cu realizarea galeriei de metrou, apa nu se mai ducea în Dîmbovița. Iar puțurile s-au colmatat și a trebuit să facem noi un sistem întreg în incintă cu puțuri automatizate care să împiedice posibile infiltrații. A fost mare bătaie de cap”.

Managerul SUUB: o promisiune respectată pentru pacienți

Pentru prof. dr. Cătălin Cîrstoiu, managerul SUUB, „acest obiectiv reprezintă mai mult decât o sumă de echipamente performante; este o promisiune respectată față de pacienții noștri. De astăzi, lupta împotriva cancerului are un aliat mai puternic la Spitalul Universitar de Urgență București.”

Managerul Spitalului Municipal (așa cum mai este cunoscut SUUB de către bucureșteni) dorește să ducă medicina de top din centrele universitare în spitalele județene.

Considerată cea mai mare secție de radioterapie oncologică din țară și cu tehnologia cea mai avansată, această clădire reprezintă o performanță si din punct de vedere tehnic, susține arhitecta, care împreună cu echipa din proiect își propune să o prezinte colegilor, astfel încât să fie un model pentru alte centre de radioterapie din țară.

,,Ne pregătim toată echipa să facem public proiectul, pentru că este o lecție de urmat și din punct de vedere tehnic”, a spus Gabrea.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a vizitat noul centru de radioterapie și a declarat că „România intră într-o nouă etapă în tratamentul oncologic, prin infrastructură construită la cel mai înalt nivel de siguranță. Radioterapia de ultimă generație presupune protecție radiologică riguroasă, stabilitate structurală și integrarea investigațiilor cu planificarea tratamentului. (…) Este important de precizat că este singurul centru public din țară care va realiza radioterapie stereotactică. În oncologie, asta face diferența. Îl felicit pe domnul manager, prof. dr. Cătălin Cîrstoiu, precum și întreaga echipă a spitalului – medici, asistente, farmaciști, specialiști, ingineri și echipe tehnice – pentru efortul susținut, rigoarea și profesionalismul care au făcut posibilă finalizarea acestui proiect.”

Arh. Georgeta Gabrea a precizat că întreaga structură funcționează sigur și independent energetic și că în curte a amenajat un spațiu cu locuri unde se poate sta. ,,Am încercat în interior să facem o ambianță plăcută pentru oamenii care vin aici cu probleme grave de sănătate și cu mare tristețe în suflet și noiam încercat să le redăm moralul”.

Harta serviciilor oncologice lipsește din România, dar în momentul în care va fi realizată acest centru de la SUUB ar trebui pus pe hartă.

