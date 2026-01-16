Un senzor biologic care se vede cu ochiul liber

O echipă de cercetători condusă de Hiroyuki Fujita, de la Universitatea din Tokyo, a dezvoltat un plasture de piele artificială capabil să semnaleze inflamația din organism printr-o strălucire verde vizibilă la suprafața pielii.

Țesutul, de dimensiunea unei monede, a fost creat din celule stem ale pielii umane modificate genetic. Aceste celule au fost programate să producă o proteină fluorescentă verde atunci când sunt expuse la semnale inflamatorii, în special la molecula TNF-α, asociată răspunsului imun.

Testat pe șoareci, fără baterii sau întreținere

Plasturii de piele au fost transplantați pe șoareci de laborator, unde s-au integrat cu succes și au funcționat timp de peste 200 de zile. În tot acest interval, țesutul nu a avut nevoie de baterii, cabluri sau intervenții externe.

ICYMI - Japanese researchers develop a skin implant, made from genetically engineered skin, that glows fluorescent green when inflammation is detected. pic.twitter.com/CNlKMjxZwe — Disclose.tv (@disclosetv) January 15, 2026

De fiecare dată când cercetătorii au declanșat artificial o inflamație, pielea implantată s-a luminat în decurs de 24 de ore. Strălucirea a atins un maxim după una-două zile, apoi s-a estompat treptat, pe măsură ce inflamația se reducea.

De ce „pielea vie” e mai eficientă decât gadgeturile

Spre deosebire de ceasurile inteligente sau alte dispozitive purtabile, acest sistem nu măsoară parametri indirecți, precum pulsul sau mișcarea. El reacționează direct la procesele biologice din organism.

Moleculele inflamatorii există adesea în cantități foarte mici și dispar rapid din sânge, ceea ce face ca analizele clasice să le poată rata. Celulele vii rezolvă această problemă prin amplificarea biologică a semnalului: o singură moleculă declanșează o reacție în lanț, suficient de puternică pentru a deveni vizibilă.

Funcționează de fiecare dată, nu doar o singură dată

Un aspect esențial al studiului este faptul că plasturii au răspuns repetat la inflamație. La câteva săptămâni după primul test, cercetătorii au provocat din nou un răspuns imun, iar pielea s-a aprins la fel de clar, demonstrând că sistemul poate funcționa pe termen lung.

Mai mult, plasturii nu au reacționat la bacterii în sine, ci la moleculele inflamatorii eliberate de sistemul imunitar, ceea ce sugerează că pot monitoriza starea generală a răspunsului imun, nu doar un factor izolat.

Autorii studiului descriu tehnologia drept un potențial instrument de prevenție medicală, capabil să detecteze inflamațiile înainte ca acestea să producă simptome sau daune.

„Acest afișaj cu senzori vii promite să avanseze strategiile de monitorizare a sănătății și de prevenire a bolilor, permițând urmărirea continuă, sensibilă și specifică a biomarkerilor in vivo”, notează cercetătorii.

Când ar putea ajunge la oameni

Deocamdată, experimentele au fost realizate pe șoareci cu sisteme imunitare compromise, ceea ce înseamnă că testarea pe animale cu imunitate normală este următorul pas obligatoriu. Există și limite tehnice: măsurarea fluorescenței a necesitat anestezie, iar dimensiunea plasturelui influențează intensitatea semnalului.

Cercetătorii spun că aplicațiile la oameni sunt încă la câțiva ani distanță. Totuși, medicina veterinară ar putea adopta mai rapid această tehnologie, pentru monitorizarea animalelor care nu pot comunica simptomele.

Studiul a fost publicat pe 12 ianuarie 2026 în Nature Communications și este considerat un pas important către o medicină care detectează bolile din timp, nu doar le tratează după apariția simptomelor.

