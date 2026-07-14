Reprezentanții Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătată (ANDIS) susțin că în această săptămână va începe realizarea stratului de transfer, o etapă de bază a fundației clădirii. Acest strat are rolul de a prelua și distribui uniform încărcările viitorului spital către terenul de fundare. După finalizarea stratului de transfer, constructorul poate trece la lucrările de fundație propriu-zise.

„În această săptămână începe realizarea stratului de transfer, o etapă esențială a infrastructurii, care este estimată să se încheie în jurul datei de 20 august 2026. Ulterior, vor urma lucrările de egalizare și turnarea radierului pentru corpul principal al spitalului – fundația pe care va fi ridicată noua clădire”, au precizat, marți, reprezentanții Spitalului Regional de Urgență Iași, pe pagina de Facebook a unității medicale.

Aceștia mai susțin că vor fi finalizați peste 22.000 de piloni până în luna august.

„Până la finalul lunii august 2026 vor fi finalizate cele peste 22.000 de incluziuni rigide (piloți) care asigură stabilitatea construcției. Până în prezent au fost realizați aproximativ 13.000 de piloți, ceea ce reprezintă un progres important al proiectului”, potrivit sursei citate.

În aceeași perioadă, vor fi montate și 9 macarale-turn, care vor deservi șantierul în etapa de execuție a suprastructurii.

SRU Iași va oferi servicii medicale moderne pentru o populație de peste 4 milioane de locuitori. Datele tehnice principale ale spitalului sunt: suprafața totală a terenului -120.000 mp; amprenta la sol a clădirii – 27.340 mp; regim de înălțime – P+5 etaje; heliport medical pentru urgențe majore.

De asemenea, viitorul spital va avea: 850 de paturi pentru pacienții internați; 60 de paturi urgență, 30 chirurgie zi, 15 pentru îngrijire medicală de zi; 63 de spații pentru servicii de diagnostic și tratament.

Valoarea totală a proiectului este de 3,23 miliarde lei, iar lucrările sunt realizate de grupul turcesc CCN.

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