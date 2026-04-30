Praia da Falésia din Portugalia

Dacă așa arată vacanța ta de vis, alegerea destinației potrivite este esențială, notează publicația Express.

Un studiu recent a ierarhizat cele mai atractive plaje din Europa pentru a ajuta turiștii să descopere destinația ideală de vacanță.

Analiza, efectuată de o companie de transferuri aeroportuare, a vizat zeci de locații populare, evaluate pe baza unor criterii pragmatice: tariful mediu la hotelurile de trei stele, durata drumului de la aeroport până la malul mării și recenziile utilizatorilor de pe Google.

În fruntea topului ca cea mai bună plajă pentru vara anului 2026 s-a clasat Praia da Falésia din Portugalia. Situată în populara regiune Algarve, această plajă oferă un peisaj deosebit.

Întinderea de nisip ce depășește 8 kilometri lungime creează un contrast spectaculos cu falezele impunătoare, colorate natural în tonuri de portocaliu și alb.

„Merită cu siguranță vizitată”

Turiștii o consideră una dintre cele mai spectaculoase plaje ale regiunii. Confirmarea vine și din recenziile de pe Tripadvisor, unde un vizitator descrie peisajul ca fiind de neegalat: „Mixul dintre nisipul auriu, claritatea de cristal a apei și falezele impunătoare transformă acest loc în una dintre cele mai frumoase plaje ale Portugaliei.”

Altcineva a adăugat: „O întindere largă de nisip auriu și roșiatic, formațiuni stâncoase frumoase în fundal, iar valurile sunt blânde, perfecte pentru înot. Este o plajă populară, dar datorită dimensiunii sale, nu pare niciodată aglomerată, chiar și în sezonul de vârf. Merită cu siguranță vizitată dacă plănuiești o vacanță în Albufeira.”

Siguranța este garantată de prezența salvamarilor, în timp ce turiștii se pot relaxa în voie pe șezlongurile disponibile pentru închiriat. Datorită întinderii sale generoase, plaja este o alegere excelentă atât pentru familii, cât și pentru cupluri, oferind mereu un colț de liniște, departe de aglomerație.

Topul celor mai apreciate plaje din Europa

Praia da Falésia — Algarve, Portugalia

Platja de Muro — Mallorca, Spania

Myrtos Beach — Kefalonia, Grecia

Promenade des Anglais Beach — Nisa, Franța

Playa de Poniente — Benidorm, Spania.

